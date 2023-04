Steam Deckin päivitys lisäsi tuen kymmenille peleille – samalla iso liuta korjauksia

Valve on julkaissut Steam Deckille Proton 8.0 -päivityksen, joka lisäsi samalla yhteensopivuuden moniin merkittäviin pelijulkaisuihin. Samalla päivitys paikkaa lukuisia pelien käytettävyyksiin liittyneitä ongelmia.

Proton on yhteensopivuuskerros, jonka avulla Windows-pelejä saa pyöritettyä Linux-pohjaisella Steam Deckillä sekä sen SteamOS-ohjelmistolla.

Proton 8.0 -päivityksen myötä Steam Deck -tuen saivat muun muassa Dead Space 2023, Forspoken, Nioh 2 sekä liuta muita pelejä. Koko lista on seuraavanlainen:

Forspoken

Samurai Maiden

Dead Space (2023)

Creativerse

Nioh 2 – The Complete Edition

One Piece: Pirate Warriors 4

Atelier Meruru

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX

Blue Reflection

Atelier Rorona: The Alchemist of Arland

Disney Dreamlight Valley

Romance of the Three Kingdoms XIV

ToGather:Island

Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition

Exceed – Gun Bullet Children

Gungrave G.O.R.E.

Chex Quest HD

Pelilista tarjoaa erityisesti japanilaisteoksista kiinnostuneille runsaasti kokeiltavaa. Atelier-pelisarjan kepeä roolipelaaminen on kasvattanut suosiotaan Euroopassa, minkä lisäksi pelilistalla on runsaasti animesta ammentavia teoksia.

Kuten Gaming on Linux (Avaa uuteen ikkunaan) -sivusto kertoo, Proton 8.0 vaatii Vulkan 1.3 -tuellisen näytönohjaimen. Tämä ehto täyttyy Steam Deckillä, mutta vanhemmilla Linux-laitteilla tilanne voi olla toisin.

Erinäisten korjattujen bugien lista on pitkä. Päivityksen myötä esimerkiksi 2K Launcher -sovelluksen kaatuilu, Crysis Remasteredin säteenseuranta, Plague Tale -kaksikon näkymät sekä Dead or Alive 6:n rikkinäinen tarinatila saivat kaivatut korjaukset. Koko lista on nähtävissä täältä (Avaa uuteen ikkunaan).

Ei jotain hyvää etteikö huonoakin

Steam Deckin pelivalikoiman laajentuminen lähes 20 pelillä on erittäin tervetullut lisäys. Samalla Proton 8 -päivitys parantaa Linux-laitteilla pelaamista kauttaaltaan, mikä on kaikille hyvä asia.

On tietenkin mahdollista, että päivitys on aiheuttanut samalla aiheuttanut ongelmia toisaalla. Esimerkiksi Redditissä (Avaa uuteen ikkunaan) on kerrottu Age of Empires II: Definitive Editionin kaatuvan Proton 8.0 -päivityksen jälkeen käynnistettäessä.

Strategiapelin hajoamista voidaan pitää yllättävänä, sillä peli tiettävästi testattiin toimivaksi aiemmin. Todennäköisesti kyseessä onkin pienestä murheesta johtuva ongelma, joka saadaan korjattua pikapuoliin. Sillä välin kaatumisen saa nettipuheiden mukaan kierrettyä offline-tilaa käyttämällä.