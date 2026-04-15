Varomaton poseeraus paljasti: Hämähäkkimiehen PlayStation-seikkailut saavat jatkoa

Naapuruston ystävällinen suojelija tekee paluun

Marvel&#039;s Spider-Man crouched on a wet road as it rains
(Kuva: Insomniac)
  • Peter Parkerille kasvonsa antanut Ben Jordan saattoi vahvistaa Marvel's Spider-Man 3:n kehityksen
  • Jordanilla on sittemmin poistetussa kuvassa liikkeenkaappausvarusteet
  • Otosta koristaa hämähäkkiemoji

Insomniac Games vaikuttaa aloittaneen Marvel's Spider-Man 3 -pelin kehityksen.

Vaikka virallista vahvistusta joudutaan vielä odottamaan, Peter Parkerille kasvonsa antanut Ben Jordan julkaisi Instagramissa kuvan itsestään liikkeenkaappausvarusteisiin sonnustautuneena. Behind-the-scenes-otoksen havaitsi ensimmäiseksi @WeBeenCroft.

Sittemmin poistetussa kuvassa Jordan poseeraa kameralle ojentamalla kättään eteenpäin Hämikselle tyypillisellä seittiasennolla. Kuvateksti "IYKYK" (If you know, you know eli jos tiedät niin tiedät) sekä hämähäkkiemoji vihjaavat vahvasti Marvelin ikonisen supersankarin suuntaan.

Näyttelijän kasvonmallintaminen tapahtuu tavanomaisesti tuotannon alkuvaiheilla ennen kattavampien liikkeiden taltiointia tai välivideoiden luomista. Tältä pohjalta vaikuttaisi siltä, että Spider-Man 3 on tuotantonsa alkuvaiheilla.

Peter Parkeria aiemmin näytellyn John Bubniak korvattiin Ben Jordanilla PS5:lle julkaistussa Marvel's Spider-Man: Remasteredissa. Äänenä kuullaan sen sijaan Yuri Lowenthal.

Insomniac ei ole vahvistanut Marvel's Spider-Man 3:n kehitystä, mutta sitä on pidetty tähän asti lähes satavarmana. Spider-Man 2 nimittäin jäi tarinallisesti kohtaan, jota on vaikea pitää tyydyttävänä lopetuksena. Jatko-osalla onkin suuret saappaat täytettävänä tarinan loppuunviemiseksi.

Tekijätiimi ei ole maannut tähänkään asti laakereillaan, sillä studion kehittämä Marvel's Wolverine on määrä julkaista 15. syyskuuta PlayStation 5 -konsoleille.

Siinä missä Hämähäkkimies on pysyttäytynyt yksinomaan New Yorkissa, James "Logan" Howlett eli tuttavallisemmin Wolverine pyörähtää oman seikkailunsa aikana muun muassa Japanissa, Kanadassa sekä Madripoorissa.

Insomniac on vahvistanut sekä Wolverinen että Spider-Man-pelien sijoittuvan samaan universumiin.

Markus Mesiä
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.

