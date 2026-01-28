Nintendo Switch Onlinen seuraavat GameCube-klassikot lipsahtivat julki
Luvassa kiistatonta klassikkokamaa
- Walmart saattoi lipsauttaa Nintendo Switch Onlinen seuraavat GameCube-klassikot julki
- Valokeilassa Metroid Prime 2: Echoes ja Pikmin 2
- Nintendo ei ole vielä vahvistanut tietoa
Yhdysvaltalainen kauppajätti Walmart vaikuttaa paljastaneen Nintendo Switch Onlinen seuraavat GameCube-pelijulkaisut. Toistaiseksi vahvistamaton tieto tarkoittaisi kahden klassikon pikaista saapumista.
Kuten asian ensimmäisenä huomannut VGC uutisoi, jälleenmyyjän verkkosivuilla julkaistiin kuva tilauspalvelun peleistä. Kansikuvien joukossa ovat jo ilmestyneiden teosten ohella Metroid Prime 2: Echoes ja Pikmin 2, joista kumpikaan ei ole vielä osa GameCube Classics -valikoimaa.
Nintendo ei ole vielä kommentoinut asiaa, joten tässä kohtaa asiaan kannattaa suhtautua varauksella. Kuva voi olla nyhjäisty tyhjästä, vaikkakin ESRB-logo sekä lakiteksti viittaavat totuudenmukaisuuteen.
Kuten olemme jo aiemmin kirjoittaneet, GameCube-klassikkokirjaston valikoima ei tee täyttä kunniaa Nintendon kotikonsolin huippupeleille. Pikmin 2 ja Metroid Prime 2: Echoes olivat juuri sitä, mitä lääkäri tähän vaivaan määräisi. Kumpikin teos on monien listoilla laitteen ikivihreimpiä julkaisuja.
Toistaiseksi GameCube Classics -kirjasto sisältää odotettujen teosten ohella myös muutaman yllätyksen. Erityisesti Wario World oli monille yllätys, joten kenties tulevaisuudessakin voidaan nähdä muutamia vähemmän tunnettuja julkaisuja.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
