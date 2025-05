Naughty Dog vahvisti työstävänsä salaperäistä peliprojektia

Neil Druckmann vahvisti Naughty Dogin kehittävän vahvistamatonta peliä

Druckmann vetää kehitystyötä

Myös Intergalactic: The Heretic Prophet on tulossa

Naughty Dog kehittää parhaillaan kahta peliä. Näistä ensimmäinen on taannoin esitelty Intergalactic: The Heretic Prophet ja toinen tällä erää vahvistamaton julkaisu.

Tiedon vahvisti The Last of Us -tuottaja Neil Druckmann, joka jakoi tiedon Press X to Continue -podcastin vieraana. Samalla Druckmann kertoi olevansa mysteeriprojektin tuottajana.

"Naughty Dogilla on toinenkin kehityksessä oleva peli, jossa olen pääasiassa tuottajana ja mentorina valvomassa tiimin edistymistä."

"Nautin kaikista eri rooleista. Se, että voin hypätä tehtävästä toiseen, tekee työstäni todella kiehtovaa ja tuoreen tuntuista. En pääse tylsistymään."

Samalla Druckmann kertoi työskentelevänsä Intergalacticin parissa kahden ohjaajan kanssa. Muut projektia työstävät tuottajat ovat Matthew Gallant sekä Kurt Margenau. Käsikirjoituksesta vastaa myös Clair Carré.

"On siis monia ajanjaksoja, jolloin olen muualla ja muut vastaavat kehityksestä. Kun palaan taas mukaan, yllätyn monista heidän tekemistään päätöksistä ja revin hiuksiani toisista. Välillä joudumme muuttamaan kurssia ja vääntämään aiheesta."

VGC teki Druckmannin puheista johtopäätöksiä. Käytännössä tiedot tarkoittavat sitä, että Uncharted: The Lost Legacyn tuottaja Shaun Escaug sekä The Last of Us: Part 2 -ohjaaja Anthony Newman eivät työskentele ainakaan virallisesti minkään parissa. Voikin olla, että he vastaavat uuden mysteeriprojektin kehittämisestä.

Se, onko kyseessä The Last of Us: Part 3, paluu Unchartedin suuntaan vaiko jotain muuta, jää tällä erää nähtäväksi.

Intergalactic: The Heretic Prophet julkaistaan PS5:lle, mutta lopputuloksesta päästään nauttimaan ilmeisesti vasta vuoden 2026 jälkeen.