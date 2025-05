El director de The Last of Us, Neil Druckmann, confirma que hay otro juego en desarrollo en Naughty Dog además de Intergalactic: The Heretic Prophet

Neil Druckmann confirmó que Naughty Dog está trabajando en un segundo juego sin anunciar

Druckmann afirma que está actuando como productor en el proyecto

Actualmente es el director creativo de Intergalactic: The Heretic Prophet, junto con los directores Matthew Gallant y Kurt Margenau y la coguionista Clair Carré.

Solo te pedimos una cosa Naughty, regálanos una belleza como The Last of Us. Este es nuestro deseo después de saber que Naughty Dog está desarrollando un segundo juego sin anunciar junto a Intergalactic: The Heretic Prophet.

Eso es según el director creativo de The Last of Us, Neil Druckmann, que compartió en el último episodio del podcast Press X to Continue (vía VGC) que está actuando como productor en el juego misterioso mientras también trabaja en Intergalactic como director.

"Hay otro juego en el que se está trabajando en Naughty Dog, en el que tengo un papel más de productor y puedo ser mentor, observar a este otro equipo, dar opiniones y ser el ejecutivo en la sala", dijo Druckmann. "Disfruto con todos esos papeles, y el hecho de saltar de uno a otro hace que mi trabajo sea muy emocionante y que siempre me sienta fresco. Nunca me aburro".

Druckmann también confirmó quién está trabajando en Intergalactic junto a él, incluidos dos directores de juego, Matthew Gallant y Kurt Margenau, así como la coguionista Clair Carré.

"Así que hay veces en las que yo estoy fuera y ellos están al mando, y vuelvo y me sorprendo y disfruto de ciertas decisiones que han tomado, y otras me tiro de los pelos y tenemos que cambiar de rumbo o discutir sobre ello".

VGC señala que esto significa que el director de Uncharted: El legado perdido Shaun Escayg y The Last of Us: Part 2 Anthony Newman no están vinculados a ningún título anunciado, lo que sugiere que podrían estar trabajando en el nuevo proyecto misterioso.

Habrá que esperar para ver si se trata de The Last of Us: Part 3 o de algo completamente nuevo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Intergalactic: The Heretic Prophet se lanzará en PS5, pero según se informa, el juego no se lanzará hasta después de 2026.