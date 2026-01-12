Xboxin Developer Direct 2026 esittelee tulevia pelijulkaisuja tammikuussa
Ensivilaus Xboxin tarjontaan 22. tammikuuta
- Xbox Developer Direct 2026 järjestetään 22.1.2026
- Ainakin Fable ja Forza Horizon 6 saavat trailerit
- Game Freakin Beast of Reincarnation on näytillä
Xbox järjestää Developer Direct 2026 -esittelytilaisuuden tammikuussa. Sen antina nähdään ja kuullaan lisää alkaneen vuoden merkittävimmistä pelijulkaisuista.
Lähetys alkaa tammikuun 22. päivä kello 20:00 Suomen aikaa. Sen voi katsoa suorana lähetyksenä Xboxin virallisilta YouTube- ja Twitch-kanavilta.
Xbox Wire kertoo lähetyksen tarjoavan uutisia, pelikuvaa sekä kehitystiimien kommentteja tulossa olevista peleistä. Huomion keskipisteenä ovat ainakin PlayGround Gamesin Fable sekä ensitraileriaan odottava Forza Horizon 6.
Fable ilmestyy nykytiedon valossa tämän vuoden aikana, joten syvällisempi katsaus teoksen mekaniikkoihin ja maailmaan on paikallaan. Luvassa on myös katsaus pelaajalle tarjottaviin valintoihin sekä näiden seuraamuksiin.
Playground Games esittelee myös seuraavaa avoimen maailman Forza-peliään, jonka luvataan tarjoavan uusia ominaisuuksia.
"Sopivasti Xboxin 25-vuotisen taipaleen kunniaksi näemme muutamien legendaaristen pelisarjojen paluun, joista yksi herkkupala tulee eräältä suositulta japanilaiselta studiolta", kertoo Xbox.
Kyseinen peli on Beast of Reincarnation, joka paljastettiin viimevuotisessa Xbox Games Showcasessa. Sen kehitystyöstä vastaa Game Freak.
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
Tekijätiimi aikoo jakaa yksityiskohtia toimintaroolipelistään, Emma-päähenkilöstä sekä oivaltavia kikkoja mahdollistavasta Koo-matkakumppanista.
➡️ Lue lisää parhaista PC-peliohjaimista
1. Testivoittaja:
Xbox Wireless Controller
2. Paras edullinen peliohjain:
GameSir T4 Kaleid
3. Paras huippumalli:
Razer Wolverine V3 Pro
4. Paras langallinen peliohjain:
Thrustmaster eSwap X2
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.