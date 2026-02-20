Demon's Soulsin ja Shadow of the Colossusin uusinut PlayStation-studio sulkee ovensa
Bluepoint Games ehti olla Sony-leirissä viisi vuotta
- Shadow of the Colossus- ja Demon's Souls -uusioversiot kehittänyt Bluepoint Games sulkee ovensa
- Sony osti studion vuonna 2021
- Ratkaisua perustellaan "kohonneilla tuotantokustannuksilla"
PlayStation on päättänyt Bluepoint Games -pelistudion lakkauttamisesta. Tiimi muistetaan erityisesti klassikkoteosten Shadow of the Colossus ja Demon's Souls uusioversioista.
Asiasta kertoo Bloomberg, joka on saanut vahvistuksen asiaan PlayStation-leiristä. Ratkaisu tarkoittaa noin 70 tekijän työsuhteen päättymistä tai muuttumista. Tekijöille luvataan kuitenkin tarjottavan mahdollisuuksia jatkaa toisten studioiden leivissä.
"Bluepoint Games on erittäin lahjakas studio, jonka tekninen osaaminen on tuottanut poikkeuksellisia kokemuksia PlayStation-yhteisölle", totesi Sonyn edustaja Bloombergille.
"Kiitämme heitä intohimosta, luovuudeta sekä tekemisestä."
Sulkupäätös saatiin pian sen jälkeen, kun PlayStation peruutti Bluepointin kehittämän live service -pohjaisen God of War -projektin. Tiimi ehti työstää teosta tammikuusta 2025 lähtien, joten erilaisia ideoita palloteltiin peräti vuoden ajan ennen kuin töpseli irrotettiin seinästä.
Bluepoint Games on kehittänyt kehuttuja uusioversioista useista PlayStation-teoksista. Näistä tunnetuimmat ovat vuoden 2018 Shadow of the Colossus sekä vuonna 2020 julkaistu Demon's Souls.
Muita tekijän luomuksia ovat God of War Collection, Metal Gear Solid HD Collection, sekä Uncharted: The Nathan Drake Collection.
Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Hermen Hulst on kommentoinut asiaa sisäisesti, kertoo Stealth40k. Lähteen mukaan sulkua perusteltiin "kohonneilla tuotantokustannuksilla".
"Kuten mainitsin December Town Hall -tapahtumassa, vuonna 2025 nähtiin monia PlayStation Studiosin huippuhetkiä. Ghost of Yotei osoittautui arvostelu- ja myyntimenestykseksi, Death Stranding 2: On the Beach vei tarinankerronnan uudelle tasolle ja Helldivers 2 sekä MLB The Show ylläpitivät pelaajien sitouttamista sekä liikevaihdon kasvamista", Hulst totesi.
"Samaan aikaan toimimme yhä haastavammassa talousympäristössä. Kohonneet tuotantokustannukset, alan hidastunut kasvu, pelaajien muuttuneet toimintatavat sekä pelien laventunut talousympäristö tekevät pelien kestävästä kehityksestä hankalampaa."
"Tässä ympäristössä pärjätäksemme joudumme sopeutumaan sekä kehittymään. Olemme perehtyneet toimintaamme tarkasti säilyttäen silti asemamme. Tämän vuoksi olemme sulkemassa Bluepoint Gamesin maaliskuussa. Päätöstä ei tehty kevyin perustein."
Hulstin mukaan yhtiö on "vakuuttunut nykyisestä suunnastaan", jonka ansiosta talousvuoden 2026 suunnitelmat näyttävät lupaavilta.
