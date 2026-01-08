Xbox confirma la presentación Developer Direct 2026 para finales de este mes. Estos son los juegos que se esperan

Se ha anunciado la presentación Xbox Developer Direct 2026, que se transmitirá el 22 de enero.

La transmisión incluirá nuevos tráilers de Fable y Forza Horizon 6.

También se revelará una nueva imagen de Beast of Reincarnation, de Game Freak.

No te puedes perder el primer showcase de videojuegos del año y será de Xbox, quien sorprendió al anunciar su "Developer Direct 2026" que tendrá lugar a finales de mes.

La primera gran presentación de videojuegos del año está programada para el 22 de enero de 2026, a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. GMT, y se podrá ver en directo en los canales oficiales de Xbox en YouTube y Twitch.

Según la publicación de Xbox Wire, la retransmisión de este año ofrecerá a los espectadores noticias, nuevas imágenes del juego y comentarios de los equipos de desarrollo que trabajan en los próximos títulos.

El programa contará con dos juegos de Playground Games, y se espera que el estudio británico ofrezca un primer vistazo ampliado a Fable y estrene un tráiler del juego Forza Horizon 6.

Fable se lanzará en algún momento de este año, pero la próxima inmersión profunda ofrecerá a los jugadores un primer vistazo a "una nueva y sorprendente jugabilidad", así como a los temas centrales del juego, que incluyen elecciones, consecuencias, acción dramática y mucho más.

Playground Games presentará el próximo juego de Forza en un tráiler de juego de mundo abierto, que también incluirá revelaciones de nuevas características.

"Como corresponde al 25.º aniversario de Xbox, eso incluye el regreso de algunas de nuestras franquicias más legendarias, que se codean con un título completamente nuevo de uno de los estudios más queridos de Japón", afirmó Xbox.

El título es Beast of Reincarnation, que se dio a conocer durante el Xbox Games Showcase del año pasado y está desarrollado por Game Freak.

El estudio compartirá nuevos detalles sobre Emma, la protagonista del juego de rol de acción (RPG), y sus "innovadoras acciones de manipulación de plantas y jugabilidad con su compañero canino, Koo".

