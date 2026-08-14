Pearl Abyss confirma que el DLC de Crimson Desert está programado para "lanzarse este año" - y yo no estoy listo para eso, incluso después de 240 horas

Pearl Abyss confirma en su último informe financiero que el DLC "Crimson Desert" llegará en 2026

Pearl Abyss sigue ofreciendo actualizaciones y novedades constantes basadas en los comentarios de los jugadores

Aún no se conocen detalles sobre el contenido del DLC, pero se revelarán más en el tercer trimestre de 2026

Al parecer, Pearl Abyss no descansará hasta que Crimson Desert esté en su mejor momento, con actualizaciones constantes que agregan nuevas funciones o correcciones —y, como era de esperarse, no se detendrá ahí.

En su último informe financiero, Pearl Abyss confirmó que el DLC de Crimson Desert se encuentra actualmente en desarrollo y tiene previsto su lanzamiento en 2026, mientras continúa «perfeccionando su dirección de contenido y calidad general». Aún no hay detalles sobre el contenido del DLC, pero Pearl Abyss planea anunciarlo en el tercer trimestre de 2026.

Esto se da a conocer en medio de un resumen de Pearl Abyss sobre todas las actualizaciones importantes y las principales incorporaciones que ha realizado para Crimson Desert desde el lanzamiento del juego el 19 de marzo. No hay duda de que este juego de acción y aventura ha sido un éxito rotundo, con más de seis millones de copias vendidas y un alto número de jugadores en Steam meses después de su llegada.

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Francamente, es bastante difícil predecir qué incluirá el DLC de Crimson Desert, ya que es un juego que ya cuenta con una cantidad casi infinita de contenido. Sin embargo, es una oportunidad para que los desarrolladores de Pearl Abyss creen nuevos elementos basados en los comentarios de los jugadores (y tal vez incluso en algunos mods).

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¿Qué nos gustaría ver en una expansión?

La personalización es un aspecto crucial de toda la experiencia, tanto en lo que respecta a la apariencia de los personajes como al equipo. Hay muchas posibilidades de que Pearl Abyss lance una expansión de la historia, por lo que es difícil precisar qué novedades les esperan a los jugadores.

Sin embargo, basándome en mis 240 horas de juego y en algunos de los mods que he utilizado, sería genial que los desarrolladores aprovecharan sus habilidades en la creación de personajes y permitieran a los jugadores crear un personaje personalizado.

El juego anterior, Black Desert (que es exclusivamente un MMO), cuenta posiblemente con una de las mejores opciones de creación de personajes de cualquier videojuego hasta la fecha. Si bien Crimson Desert ofrece una amplia gama de opciones de personalización —con Kliff, Damiane y Oongka teniendo múltiples opciones de peinados y vello facial—, no se acerca ni de lejos a lo que los jugadores pueden hacer en el MMO de Pearl Abyss.

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Es una sugerencia y una tarea optimistas para los desarrolladores, pero dada la ambición de Crimson Desert y el hecho de que los usuarios han creado mods de personalización de personajes en línea, sería una gran adición a la experiencia.

El modo multijugador también está en los planes de Pearl Abyss, pero ciertamente no se espera que esté presente en este primer DLC, ya que, como se indica, «integrar la funcionalidad multijugador es mucho más complejo que simplemente agregar un nuevo modo de juego», aunque se destaca que existe un «potencial significativo» para ello.

Sea lo que sea lo que Pearl Abyss esté desarrollando entre bastidores, probablemente será una sorpresa, si nos basamos en las recientes incorporaciones al juego, y lo espero con ansias.

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