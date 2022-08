Ys: VIII: Lacrimosa of Dana gibt es jetzt für zwei Wochen kostenlos auf Nintendo Switch

Die Probespiele sind ein Service des Nintendo Switch Online-Abonnements, bei denen du für eine begrenzte Zeit ein Spiel kostenlos herunterladen und für ganze zwei Wochen anspielen kannst. Derzeit kannst du Pokémon Tekken DX - worüber wir bereits berichteten - und das beliebte JRPG Ys: VIII: Lacrimosa of Dana für lau ausprobieren. Bereits am 11. August bestätigte Nintendo via Twitter, dass das japanische Rollenspiel Teil des neuen Game Trials sein wird:

Werft einen Blick auf die epische Geschichte von Ys VIII: Lacrimosa of DANA mit kostenlosem Probespielen exklusiv für Mitglieder von #NintendoSwitchOnline!Jetzt herunterladen, sodass ihr eure Reise in dieses Abenteuer am 18.08. beginnen könnt: https://t.co/asoICPELrN pic.twitter.com/oGZzNtpldSAugust 11, 2022 See more

Das Spiel handelt, wie für die Ys-Reihe üblich, vom rothaarigen Helden Adol.

Er strandet auf einer unbekannten Insel, nachdem sein Schiff von einem riesigen Kraken angegriffen und zerstört wurde. Die erste Amtshandlung ist selbstverständlich nach Überlebenden zu suchen, die dann später einzelne Aufgaben in deinem provisorischen Lager übernehmen.



Das Kampfsystem ist flott und in Echtzeit. Statt entschleunigten rundenbasierten Kämpfen, wählte man bei der Ys-Reihe lieber bombastische und actiongeladene Gefechte, bei denen man vor lauter Effekten manchmal die Übersicht verlieren kann. Oft hast du es gleich mit einer ganzen Horde an Gegnern zu tun, die du mit deinem Schwert oder mächtigen Spezialfähigkeiten bezwingen musst.

Das Kampfsystem mag für JRPGs zwar etwas aus der Reihe fallen, aber bietet dennoch genügend Tiefgang und findet auch bei den Fans genügend Anklang. Schließlich ist die Ys-Serie seit über 30 Jahren mehr als nur erfolgreich.

Wenn du also auf der Suche nach einem schnellen JRPG voller Action bist, hast du jetzt die Gelegenheit Ys: VIII: Lacrimosa of Dana für zwei Wochen kostenlos anzuzocken. Das einzige, was du dafür benötigst, ist eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Und falls du noch keine hast, ist diese Aktion vielleicht ein Grund das zu ändern.