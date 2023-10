Super Mario Bros. Wonder ist das sich am schnellsten verkaufende Mario-Spiel aller Zeiten ... zumindest in Europa

Super Mario Bros. Wonder hat einen beeindruckenden Rekord aufgestellt und ist offiziell das am schnellsten verkaufte Mario-Spiel aller Zeiten in Europa. Nintendo gab diesen Meilenstein am 26. Oktober in den sozialen Medien bekannt und enthüllte, dass dieses beeindruckende Ergebnis innerhalb der ersten drei Tage nach der Veröffentlichung des Spiels erreicht wurde.

"Wowie zowie! In den ersten drei Verkaufstagen ist Super Mario Bros. Wonder das am schnellsten verkaufte Super Mario-Spiel aller Zeiten in Europa geworden", so Nintendo. "Ein riesiges Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass dies ein wunderbarer Start war."

Super Mario Bros. Wonder wurde bereits am 20. Oktober für die Nintendo Switch veröffentlicht und etablierte sich rasch als der drittgrößte physische Verkaufsstart eines Mario-Plattformers aller Zeiten – einzig noch von Super Mario Odyssey und Super Mario 3D All-Stars übertrumpft (laut GamesIndustry.biz).

Derzeit ist Wonder die fünftgrößte Spielveröffentlichung des Jahres, wobei es kürzlich von Marvel's Spider-Man 2 zunächst einmal hinter sich gelassen wurde. Ist aber keine Schande, wo das neue Spidey-Abenteuer doch mit seinen über 2,5 Millionen verkauften Exemplaren ebenfalls neue Rekorde aufstellt und als sich am schnellsten verkaufendes PlayStation Studios-Spiel aller Zeiten etablierte.

Nintendo hat die Verkaufszahlen für Nordamerika und Japan noch nicht bekannt gegeben, weshalb die weltweiten Verkaufszahlen von Super Mario Bros. Wonder noch unklar sind. Doch seien wir mal ehrlich: Wir erwarten hier nicht weniger als äußerst starke Ergebnisse!

In unserer noch recht jungen Fünf-Sterne Kritik beschrieben wir den Titel ebenfalls als eine triumphale Weiterentwicklung der 2D-Mario-Formel und waren voll des Lobes für Gameplay, Spielwelt, Detailgrad und Langzeitmotivation durch neue Kniffe und der teilweise deutlichen, teilweise subtilen Überarbeitung des bestehenden wie grandiosen Fundaments.

Trotz eines bärenstarken Spielejahrs 2023 könnte Nintendo damit für die nahenden Game of the Year-Zeremonien noch einmal zum Doppelschlag ausgeholt haben, wo doch nicht nur das grandiose The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sondern jetzt auch das neue Mario-Abenteuer hierbei das ein oder andere Wörtchen mitzureden haben dürften!

Und für 2024 scheint man mit Titeln wie Princess Peach: Showtime ebenfalls gut vorbereitet zu sein ...