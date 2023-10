Die Xbox Partner Preview bot frische Einblicke in Robocop, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, Alan Wake 2 und viele weitere Highlights

Es besteht kein Zweifel daran, dass Xbox sehr gut weiß, wie man Marketing- und Werbestrategien perfekt einsetzt.

Solltest du hingegen doch einen Beleg dafür brauchen, stellt der erste Xbox Partner Preview-Showcase ein grandioses Beispiel hierfür dar. Ein Event, das den Spielen von Drittanbietern gewidmet war, die in den kommenden Wochen und Monaten für die Xbox Series X- als auch -S-Konsolen erscheinen wird.

Neben neuen Bildern zu Triple-A-Granaten wie dem nächsten Metal Gear, gab es hierbei auch den ein oder anderen, kleineren Titel zu bestaunen, der seinen ganz eigenen Moment im großen Rampenlicht der Microsoftbühne spendiert bekam.

Wir haben uns das Ganze einmal zu Gemüte geführt und präsentieren dir infolgedessen ohne viel Tamtam (ganz ähnlich wie auch die Show selbst) nun die vielen Highlights der Xbox Partner Preview:

Ein erster Blick auf Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Der erste Blick auf Metal Gear Solid Δ: Snake Eater war zweifelsohne eines der großen Highlights des jüngsten Xbox-Showcase. Angetrieben von der Unreal Engine 5, zeigt der Trailer eine dichte Vegetation, eine Vielzahl von hochdetaillierten Raubtieren und unglaublich gut ausgearbeitete Umgebungen, die die Atmosphäre dieses atemberaubenden Remakes ausmachen dürften.

Die Schrecken von Alan Wake 2

Passend zum nahenden Release hat auch Remedy Entertainment sich nicht Lumpen lassen und einen Launch-Trailer für das große Horrorspektakel rund um Alan Wake 2 bereitgestellt. Mit dabei: Brandneue Einblicke ins Gameplay der Figur Saga, die sich sogleich einer schreckenerregenden Gestalt entgegenstellen musste.

Neues zu Ark: Survival Ascended

Natürlich hatte auch Ark: Survival Ascended seinen großen Auftritt und zeigte direkt einmal, wie viel Arbeit in die Next-Gen-Entwicklung geflossen ist. Mithilfe von plattformübergreifenden Mods, realistischen Umgebungen und einmal mehr einer Vielzahl fantastischer Dinosaurier will der Unreal-Engine-5-Titel Spieler*Innen dort abholen, wo bereits der Vorgänger zu überzeugen wusste ... nur eben in noch schöner und womöglich gar noch viel besser.

Endlich mehr Details zu Like a Dragon: Infinite Wealth

Das Ryu Ga Gotoku Studio hat einen exklusiven Blick auf eine der wohl wichtigsten Säulen und Nebenaktivitäten im kommenden Like a Dragon: Infinite Wealth gegeben. Endlich kann Kasuga nämlich auch sein ganz eigenes, kleines Paradies verwalten: Dondoko Island!

Eine neue Art des Horror lauert in Still Wakes The Deep

The Chinese Room (Amnesia: A Machine for Pigs, Dear Esther) hatte neues Bildmaterial zum kommenden Horrorspiel Still Wakes the Deep im Gepäck. Erste Bilder konnten wir demnach auf die Bohrinsel Beira D werfen, einem der großen Schauplätze des Spiels. Und auch die Gefahren, welche sich dem Spielcharakter beim Durchforsten dieser Gegend auftun, waren wir keineswegs abgeneigt. Streu dann noch eine Brise übernatürliche Schrecken darüber und schwupp: Unsere Aufmerksamkeit ist gänzlich geweckt!

Das von einigen mit Sehnsucht erwartete Manor Lords erhält endlich sein Releasedatum

Zum Spiel gab es detaillierte Infos, die sich rund um den eigenen mittelalterlichen Städtebau drehten und die Bürgerinnen sowie Bürger, die es zu versammeln gilt, um die eigenen Heime zu verteidigen oder Nachbarn zu annektieren.

Frische Rogue-Lite-Kost mit Ikaro: Will not Die

FuturLab und Thunderful präsentierten übrigens entlang der Partner Preview auch endlich ihr nächstes Spiel, Ikaro: Will Not Die. Bei eben jenem Titel scheint es sich demnach um ein rasantes Action-Adventure mit Rogue-Lite-Elementen zu handeln, das in einer futuristischen Gegend voller Neonlichter spielt. Muss man sicher mögen, schlecht sah das gezeigte Material aber keinesfalls aus ...

Perfekter Titel zum Entschleunigen: Spirit of the North 2 knüpft da an, wo ein toller Erstling aufhörte

In Spirit of the North 2 übernehmen die Spieler*Innen einmal mehr die Kontrolle über einen (neuen) Fuchs und seinem getreuen fliegenden Begleiter. Bekommen nur wir hier "Cozy-Vibes"?

Die gewalttätigen Straßen von Detroit sind in RoboCop: Rogue City einer der großen Stars

Auch Teyon hat sich zur Partner Preview nicht verstecken wollen und mit einem neuen Trailer zu RoboCop: Rogue City geglänzt. Während der Titel mit Releasedatum am 2. November schon längst in den Startlöchern steht, zeigt das neue Bildmaterial einmal mehr wie düster, rau und ungemütlich die Straßen von Detroit auf Xbox Series-Konsolen anmuten dürften.

Wird Zeit, dass wir im mechanischen Antlitz unseres liebsten Roboter-Gesetzeshüters hier einmal für Recht und Ordnung sorgen!

Mehr Details zu Dungeons of Hinterberg

Das Team hinter dem charmanten Dungeons of Hinterberg hat neues Gameplay bereitgestellt, welches erstmalig veranschaulicht, wie Luisas Alltag aussieht, welche Herausforderungen sie bei ihren Abenteuern meistern muss und wen sie im Verlauf ihres ganz eigenen Abenteuers treffen kann.

The Finals lockt zum nächsten Reinschnuppern

Zum Abschluss hat Embark Studios einige neue, actiongeladene Szenen seines F2P-Multiplayer-Spektakels The Finals im Schlepptau gehabt. In virtuellen Arenen geht es hier in kleinen Teams um nicht weniger als Ruhm, Ehre und jede Menge Kohle. Die unglaubliche Zerstörungsphysik, eine pfiffige Auswahl an Waffen sowie allerlei strategische Herangehensweisen garantieren für Langzeitmotivation.

Und das Beste: Reinspielen darfst du ab sofort, denn noch heute (am 26. Oktober) beginnt die Open Beta, die zum munteren Erkunden des Titels lädt – wahlweise solo oder aber mit Freunden zusammen!