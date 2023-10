The Finals: Neuer Spielmodus, neue Karte und eine Crossplay-Beta, die schon ab heute beginnt!

Der teambasierte Ego-Shooter The Finals – entwickelt von Embark Studios – ist ja schon eine Weile in den Feuern der Spieleschmiede versunken, erhält nun aber überraschend noch heute eine offene Crossplay-Beta spendiert, womit Besitzer einer PS5, Xbox Series-Konsole oder aber eines PCs dringend einmal dazu angeregt werden sollen, sich im Titel, auf einer neuen Karte wie auch einem komplett neuen Spielmodus auszutoben.

Für alle, die The Finals noch nicht kennen: Im FPS schlüpfen Spieler*Innen in die Rolle eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin der "größten Free-to-Play-Kampfspielshow der Welt" und "kämpfen um weltweiten Ruhm und die Unterstützung unserer anspruchsvollen und stilvollen Sponsoren". Die virtuellen Arenen in The Finals sind hierbei inspiriert von realen Orten und können infolge des Schlagabtauschs für Ruhm und Ehre nach Belieben verändert oder gar zerstört werden.

Neben den bereits bekannten sowie bestehenden Arenen in Form von Monaco als auch Seoul können Spieler*Innen sich für die nächste offene Beta-Phase indessen aber auch auf das brandneue Skyway-Stadion freuen. Darüber hinaus spendiert Embark Studios mit dem "Bank-It-Modus" gleich noch eine neue Spieloption für all diejenigen, die schon in früheren Betaphasen den Titel unsicher gemacht haben.

Alternativ kannst du dich aber natürlich auch im klassischeren Unrankend Tournament – einem "Cashout"-Modus, in welchem vier Trios in drei Runden darum kämpfen, Geldkassetten zu finden sowie in Tresoren zu deponieren – oder aber dem Ranglistenmodus austoben, wobei letztgenannter Platz für bis zu 48 Spieler*Innen bereithält, die sich in vier Runden einen rasanten Schusswechsel liefern.

Noch mehr Anregung gefällig? Dann wirf doch einmal einen Blick auf einen der ersten Trailer zum Spiel:

Die Crossplay-Beta von The Finals ist vom 26. Oktober bis hin zum 5. November 2023 auf PS5, Xbox Series X|S und PC (via Steam) spielbar. Als zusätzlicher Anreiz zum Spielen wird ein kostenloser Battle Pass angeboten, der 16 freischaltbare Auszeichnungen enthält, die die Spieler*Innen bei finalem Release des Spiels sogar behalten können.

Wird The Finals sich infolge der langen Entwicklungszeit, gelungenen Einarbeitung des Community-Feedbacks und einer spannenden Prämisse einen Platz im F2P-Olymp sichern? Das muss sich erst einmal zeigen. Bis dahin, findest du in unserer aktuellen Topliste aber noch allerlei Vertreter, die ebenfalls beste Stunden der Unterhaltung für lau in Aussicht stellen.