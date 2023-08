Die besten Free2Play Games 2023: Spielspaß zum Nulltarif

Die besten Free2Play Spiele bitten dich nicht vor Start deines Abenteuers zur Kasse, sondern verdienen ihr Geld durch regelmäßige Abonnements oder den Verkauf von kosmetischen Gegenständen. Der Punkt ist, dass du freiwillig entscheiden kannst, ob du das willst und wie viel davon. Bestenfalls hast du aber keinerlei spielerische Nachteile, wenn du überhaupt kein Geld ausgeben möchtest. Natürlich müssen die Spiele selbst so unterhaltsam sein, dass du immer wieder zurückkommst.

Die Titel auf unserer Liste decken eine Vielzahl von Genres ab - von Multiplayer-Shootern über Online-Rollenspiele bis hin zu Sci-Fi-Abenteuern gibt es eine ganze Reihe, die du kostenlos zocken kannst, ganz gleich, wie dein Geschmack ist.

Die besten Free2Play Games 2023

Warum können Sie TechRadar vertrauen? Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.

(Image credit: Nexon)

10. MapleStory Der niedliche Free2Play-Platformer, von dem du nicht wusstest, dass du ihn verpasst hast

Plattformen: PC

Unter den vielen Spielen auf dieser Liste, die RPG-Mechaniken verwenden, sticht MapleStory wirklich hervor. Es ist nicht nur ein Side-Scroller, sondern auch ein Plattformer mit einer wirklich ansprechenden Grafik.

Wenn du die Dark Fantasy-Ästhetik der meisten MMORPGs satt hast, wirst du das farbenfrohe Flair von MapleStory lieben. Der Entwickler Nexon bezeichnet MapleStory als das ursprüngliche 2D-Side-Scrolling-MMO, das dem klassischen, von Dungeons and Dragons inspirierten Genre eine neue Wendung gibt. Durch den leichteren Ton und die Anpassungsmöglichkeiten fühlt sich das Spiel eher wie Story of Seasons als Final Fantasy XIV an und legt mehr Wert auf die Ästhetik als viele andere MMOs, so dass die Spieler viel mehr Einfluss auf das Aussehen ihrer Charaktere nehmen können.

Die Leute lieben MapleStory auch wegen seiner starken sozialen Dynamik, da man bei vielen Quests zusammenarbeiten muss. Aber es macht auch so viel Spaß, sich mit anderen zusammenzutun, dass das Spiel ein reiches soziales Leben entwickelt hat, einschließlich Hochzeiten und Bands im Spiel.

(Image credit: Jagex Ltd.)

9. Runescape Erlebe ein unschlagbares Gefühl von Freiheit

Plattformen: PC, iOS, Android

Wenn du diesen Titel noch nicht kennst, solltest du zunächst den Unterschied zwischen Runescape und Old School Runescape verstehen. Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht, ist es eines der ältesten kostenlosen MMORPGs und hat sich im Vergleich zum Original stark verändert. Zum Glück lässt dir Entwickler Jagex die Wahl, in welche Version du eintauchen möchtest, indem er zwischen Runescape, der aktuellen Inkarnation des Spiels, und Old School Runescape, einer komplett von der Community betriebenen Version des alten Runescape, unterscheidet.

Was das Spiel unter den MMORPGs so besonders macht, ist das Fehlen einer zentralen Storyline. Hier schreibst du deine Geschichten selbst, hast viele verschiedene Aufgaben und eine unfassbar große Welt, in der du dich bewegen kannst. In Runescape musst du zwar grinden, aber es gibt dir ein wirklich befriedigendes Gefühl des Fortschritts - du wirst immer wissen, dass sich das Grinden gelohnt hat. Kein Spiel wurde so oft aktualisiert wie dieses, und obwohl man dem Spiel auch nach mehreren Überarbeitungen sein Alter ansieht, sind das Spielerlebnis und die Community auch nach all den Jahren noch fantastisch.

8. EVE Online Das größte und anspruchsvollste Weltraumabenteuer, an dem du teilhaben kannst

Plattformen: PC

Im Jahr 2003 brachte der isländische Entwickler CCP Games EVE Online auf den Markt, ein umfassendes und tiefgründiges "Sci-Fi-Erlebnis", das schließlich mehr als 500.000 Spieler begeisterte. EVE Online unterscheidet sich von allen anderen Genre-Kollegen durch die große Auswahl an Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann, und durch die (passend) außerirdische Wirtschaft im Spiel. EVE Online ist ein Science-Fiction-MMO, das eine Galaxie mit über 5000 Sternensystemen und Wurmlöchern simuliert, durch die du in riesigen Raumschiffen reisen kannst. Das Spiel zeichnet eine extrem detaillierte Welt und überlässt dir als Spieler eine Menge Verantwortung.

Politische Allianzen zwischen Spielerfraktionen sind ebenso möglich wie groß angelegte Kriege. Das System der "Alpha-Klone" in EVE Online ist vergleichbar mit dem unbegrenzten kostenlosen Ausprobieren, das du in vielen MMORPGs findest. Du kannst dich mit anderen Spielern in den Bereichen Piraterie, Produktion, Handel, Bergbau, Erkundung und Kampf engagieren, aber bestimmte Fertigkeiten sind in der kostenlosen Version nicht erlaubt, ebenso wie höherwertige Schiffe.

Wenn du deinen Zugang zu einigen der schwerfälligsten Schiffe des Spiels nicht einschränken willst, kannst du dich für das Omega-Abonnement entscheiden. Ansonsten kostet das Spiel keinen Pfennig und es gibt im Universum von New Eden viel zu tun.

(Image credit: Valve)

7. Team Fortress 2 Eines von Valves Highlights

Plattformen: PC

Team Fortress 2 ist ein Multiplayer-Shooter, der neben den Standards wie Capture the Flag und Payload viele einzigartige Modi bietet. Da gibt es den Medieval Mode, in dem die Spieler nur Nahkampfwaffen benutzen dürfen, oder PASS Time, einen vom Rugby inspirierten Modus, in dem du mit einem echten Ball Tore schießen kannst.

Es mag zwar ein alter Veteran unter den Spielen sein, macht aber immer noch so viel Spaß wie eh und je. Die Community ist lustig und es gibt jede Menge coole Waffen und Fähigkeiten, mit denen du Spaß haben kannst. Obwohl es unendlich albern ist, ist es immer noch einer der Könige des Genres und eines der besten Free2Play-Spiele überhaupt.

Ganz ohne optionale Mikrotransaktionen kommt es zwar nicht daher - du kannst etwa Kosmetika kaufen, um deinen Charakter zu personalisieren -, wenn du das nicht möchtest, muss du aber kein Geld ausgeben. Team Fortress 2 ist der einzige Comedy-Shooter seiner Art, ganz anders als Fortnite, und trotz seines Alters immer noch sehr beliebt. Wenn du das Genre liebst, solltest du es ausprobieren.

(Image credit: Wargaming)

6. World of Tanks Die realistischste Fahrzeugstrategie überhaupt

Plattformen: PC, PS5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch (auf iOS und Android als mobile Standalone-Version World of Tanks Blitz erhältlich)

Wie der Name schon sagt, geht es in World of Tanks darum, sich mit riesigen Fahrzeugen zu duellieren. Entweder zerstörst du zuerst alle Panzer deines Gegners oder du hältst seine Basis lange genug besetzt, um zu gewinnen.

Während andere Spiele komplizierter aufgebaut sind oder viel Zeit in Anspruch nehmen, ist World of Tanks eines der besten Free2Play-Spiele für alle, die gerne etwas spielen, das schnell zu erlernen ist, aber auch viel Tiefe bietet. Jedes Fahrzeug in World of Tanks wird durch die Art des Schadens, den es anrichtet, und seine Schwächen definiert, und es macht fast genauso viel Spaß, die verschiedenen Panzer zu studieren, wie sie zu benutzen. Teambasierte, massive Multiplayer-Action mit einer großen Auswahl an Kriegsmaschinen, die du in die Schlacht fahren kannst, erwartet dich. Neue Spieler können sich sofort ins Getümmel stürzen.

Mit dem Upgrade-System kannst du dich individuell anpassen, während du immer von einer ganzen Armee umgeben bist, um dich daran zu erinnern, dass Einzelgänger es auf dem Schlachtfeld nicht schaffen werden. Aber sei gewarnt: Wenn du dich darauf einlässt, kann es passieren, dass du hohe Summen für große Brocken virtuellen Metalls ausgibst. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Spiel verhindert jedoch nicht, dass es so viel Spaß macht, dass das Spiel den Titel eines der besten kostenlosen Spiele verdient.

(Image credit: Epic Games)

5. Fortnite Battle Royale Die lebhafte Popkultur-Sensation Our expert review:

Plattformen: PC, Xbox Serie X|S, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android

Fortnite Battle Royale basiert auf einem einfachen Szenario: Du wirst auf einer Karte mit 99 anderen Spielerinnen und Spielern in ein freies Handgemenge geworfen, und derjenige, der am Ende noch steht, gewinnt. Aufgrund des großen Erfolgs arbeitet Epic Games hart daran, ständig neue Spielmodi und neue Funktionen zu integrieren. Der Playground-Modus zum Beispiel setzt dich auf der Karte ab und lässt dich für eine bestimmte Zeit Strukturen aufbauen, bevor sich die Schleusen öffnen und das Gemetzel beginnt.

Obwohl es heutzutage viele Battle Royale Spiele gibt, sieht keines so aus und fühlt sich so an wie Fortnite. Der Cartoon-Look und die Blutlosigkeit machen das Spiel für eine große Altersspanne interessant und mit Charakter-Skins und Events, die von Arianna Grande bis zu Geralt dem Hexer reichen, kann jeder mitmachen. Fortnite hat außerdem eine wirklich interessante Geschichte rund um seine sich ständig verändernde Insel entwickelt.

Fortnite ist Free2Play mit optionalen Transaktionen. Du kannst Skins und Battle Passes kaufen, aber du kannst dir diese Gegenstände auch durch das Spielen verdienen. Besonders cool ist, dass Fortnite auch eines der besten Crossplay-Spiele ist, das heißt, du kannst mit deinen Freunden zocken, egal auf welcher Plattform sie unterwegs sind. Ob du auf dem PC, der Xbox Series X|S, der PS5 oder der Nintendo Switch spielst, du kannst dich mit Millionen anderer Spieler messen.

(Image credit: Electronic Arts)

4. Star Wars: The Old Republic Eine spannende Star Wars Geschichte im Multiplayer-Format

Plattformen: PC

Lange vor der Veröffentlichung von Spielen wie Jedi: Fallen Order und Battlefront 2 war The Old Republic eine der besten Möglichkeiten, das Star Wars Universum in Spielform zu erkunden. The Old Republic spielt mehr als 3.600 Jahre vor der ursprünglichen Filmtrilogie und erzählt die Geschichte der angespannten Nachkriegsbeziehungen nach einem großen Jedi/Sith-Krieg. Wie lange wird der Frieden halten, und auf wessen Seite wirst du stehen, wenn er bricht?

Die Geschichte ist gut erzählt und es lohnt sich, das Star Wars Universum aus verschiedenen Blickwinkeln zu erleben, z. B. als professioneller imperialer Agent und Kopfgeldjäger. Wenn du einfach nur einen Jedi-Ritter spielen willst, kannst du das natürlich auch tun.

Star Wars: The Old Republic war bei der Veröffentlichung nicht als kostenloses Spiel geplant. Wie so viele der besten MMO-Spiele vor ihm hat es jedoch das Free2Play-Modell übernommen. Mit einem Abonnement erhältst du zwar mehr Potenzial im Spiel und Inhalte für das Endgame, aber es steht auf unserer Liste, weil alle Story-Missionen weiterhin kostenlos zugänglich sind. Wenn du deinen inneren Sith befriedigen willst, ist dies die beste Möglichkeit dazu, und zwar kostenlos.

(Image credit: Riot Games)

3. League of Legends Für Liebhaber von spannenden Wettkämpfen

Plattformen: PC (auf Android und iOS als mobil-optimierte Version League of Legends: Wild Rift)

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein sogenanntes MOBA, eine Multiplayer Online Battle Arena. In all seinen Modi treten zwei Teams gegeneinander an. Das Ziel ist es, den Nexus, eine magische Struktur, des gegnerischen Teams zu zerstören, während dein eigenes intakt bleibt.

Das automatische Matchmaking, die vielfältigen Charaktere und die exquisiten Karten haben League of Legends in den letzten Jahren zu einem Multiplayer-Highlight gemacht. Es ist eines der besten kostenlosen Spiele, das sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 absolut bewährt hat.

Es ist zwar ein aggressives Spielerlebnis, aber eines, das gute Teamarbeit und sorgfältige Taktik belohnt. Es gibt auch eine gewisse Lernkurve, aber schon kurz nach dem Drücken der Play-Taste wirst du auf eine aufregende Reise mitgenommen. League of Legends ist komplett kostenlos spielbar - du verdienst dir durch das Spielen eine Ingame-Währung, die du auch für echtes Geld kaufen kannst, ähnlich wie in Fortnite.

(Image credit: Electronic Arts)

2. Apex Legends Der Höhepunkt der Multiplayer-Shooter Our expert review:

Plattformen: PC, Xbox Serie X|S, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android

Um am großen Erfolg der Battle Royale-Spiele teilzuhaben, hat Respawn fast aus dem Nichts Apex Legends herausgebracht, und recht bald wurde es zu einem der besten Multiplayer-Spiele da draußen. In Apex Legends befinden sich 60 Spieler in der Mitte einer gigantischen Karte, bewaffnet mit einer Reihe einzigartiger Fähigkeiten, die alle Gefechte zu einem Riesenspaß machen.

Das Spiel selbst ist nicht nur eine unglaublich moderne, lebendige Variante der Battle Royale-Formel, sondern bietet auch eine Geschichte und regelmäßige Events, an denen du teilnehmen kannst.

Apex Legends kann kostenlos gespielt werden, wobei du dir optional Gegenstände kaufen kannst, die sich aber auch im Spiel verdienen lassen. Es ist nicht das Chaos von Battle-Royale-Titeln mit 100 Spielern wie Fortnite oder PUBG, aber die teambasierte Spielmechanik und der starke Fokus auf die Charaktere geben dem Spiel eine ganz eigene Note, die es intensiv und dennoch ausgewogen macht.

(Image credit: Square Enix)

1. Final Fantasy XIV Ein MMO, das du wegen seiner Geschichte spielen willst

Plattformen: PC, PS5

Bei der Veröffentlichung hatte Final Fantasy XIV nicht viel zu bieten. Doch seitdem hat sich das Online-Multiplayer-Rollenspiel weiterentwickelt und ist dank der beeindruckenden Geschichte und der neuen Funktionen in den Erweiterungen von Erfolg zu Erfolg gegangen.

Wie in anderen MMORPGs erstellst du deinen Charakter und wählst deinen Beruf, dann folgst du den Hauptquests, um die Geschichte abzuschließen oder dir ein Leben in der Welt von Hydaleyn aufzubauen. FFXIV ist eines der wenigen Spiele seiner Art, das du weitgehend alleine spielen kannst - nur für bestimmte Missionen müssen sich mehrere Leute zusammenschließen.

In einer so großen Community gibt es jedoch viele lustige Möglichkeiten, mit anderen zu interagieren, die du ausprobieren solltest, wie z. B. die Teilnahme an der spielergesteuerten Wirtschaft des Spiels. Es gibt sogar eine Nachtclub-Szene. Final Fantasy XIV hebt sich durch sein Storytelling und seine große Community von allen anderen Spielen ab. Für den Einstieg ist es nie zu spät, es gibt haufenweise neue Inhalte und das Free2Play-Modell ist ziemlich großzügig.

Im Gegensatz zu vielen anderen Free2Play-MMORPGs kannst du deinen Charakter bis auf Stufe 60 hochleveln (sogar mehrmals) und sogar die preisgekrönte Erweiterung Heavensward kostenlos spielen, ohne Einschränkungen bei der Spielzeit. Steig also auf dein Chocobo und arbeite dich durch die beeindruckende Liste der Berufe und die herausragende Geschichte des Spiels.

Die besten kostenlosen Spiele: FAQ

(Image credit: Epic Games)

Welche Free2Play Spiele erscheinen 2023? 2023 ist ein großartiges Jahr für Free2Play-Spiele: Ubisoft veröffentlicht The Division: Heartland, einen Free2Play-Teil der Third-Person-Shooter-Serie. Path of Exile 2 dürfte ein Fest für Rollenspieler sein und Predecessor geht mit einem Third-Person-MOBA einen ganz eigenen Weg.

Was sind die besten Free2Play PC-Spiele? Alle Spiele auf unserer Liste sind für den PC erhältlich, entweder über ihre eigene Website oder über Stores wie Steam. Außerdem gibt es noch viele weitere Free2Play PC-Spiele, die du ausprobieren kannst, wenn du ein Fan der Spiele auf dieser Liste bist, wie zum Beispiel Wazone 2.0.

Wenn du jetzt noch Mitglied des Xbox Game Pass bist, dann haben wir mit unserer Liste der besten Game Pass-Spiele noch viele weitere Titel, die du dir anschauen solltest.