Das Remaster von Star Wars: Dark Forces hat endlich ein Veröffentlichungsdatum – und die Wartezeit ist denkbar kurz

Endlich haben Star Wars-Fans ein konkretes Veröffentlichungsdatum für das lang erwartete Star Wars: Dark Forces Remaster erhalten, und die Freude darüber dürfte wohl kaum größer sein. Immerhin ist der Release mit Startdatum am 28. Februar 2024 gar nicht mehr allzu weit entfernt und so dürfen sich Besitzer einer jeden gängigen Konsole – darunter PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC – schon einmal auf Retro-Star-Wars-Action im frischen Gewand gefasst machen.

Obendrein dürften die letzten paar Monate der Wartezeit durch Knaller-Titel wie Marvel's Spider-Man 2, das bald erscheinende Alan Wake 2 oder aber Call of Duty: Modern Warfare 3 im Nu vergehen.

Doch was bietet Dark Forces eigentlich? Der klassische Star Wars-Ego-Shooter entführt die Spieler in die Blütezeit der imperialen Macht. In der Rolle von Kyle Katarn, einem ehemaligen Mitglied des Galaktischen Imperiums, schließt man sich der Abteilung für verdeckte Operationen der Rebellenallianz an. Die Mission besteht darin, das Imperium zu infiltrieren und das gefährliche Dark Trooper-Projekt aufzudecken. In einem Wettlauf gegen die Zeit gilt es, diesem finsteren Plan für Terror und Tyrannei ein Ende zu setzen.

Ursprünglich im Jahr 1995 veröffentlicht, kehrt der beliebte Shooter nun also fast 30 Jahre nach seinem Debüt in die Herzen und auf die Bildschirme der Fans zurück. Das Star Wars: Dark Forces Remaster bietet jedoch nicht nur die fesselnde Story und Action, sondern ermöglicht auch modernes Spielerlebnis mit Auflösungen von bis zu 4K und beeindruckenden 120fps.

Zusätzlich gibt es ein "fortschrittliches 3D-Rendering", das laut der offiziellen Steam-Seite aktualisierte Beleuchtungs- und Atmosphären-Effekte verspricht. Neben den fesselnden Umgebungsrätseln wird das Spiel aber natürlich auch Controller-Unterstützung mit Vibration und Gyro-Steuerung bieten – für alle, die selbst beim Shooter lieber auf das Gamepad setzen.

Alles in allem steht die Rückkehr von Star Wars: Dark Forces Remaster demnach unter einem guten Stern und es gibt demnach allerlei Gründe zur Vorfreude. Jetzt heißt es nur noch abwarten, ob das Spiel schlussendlich auch die hohen Erwartungen erfüllen kann.

