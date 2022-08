Pokémon Tekken DX ist für zwei Wochen kostenlos spielbar

Wenn du bisher noch mit dir gehadert hast, Pokémon Tekken DX auf der Switch auszuprobieren, wird es keine bessere Gelegenheit geben als jetzt. Bis zum 24. August hast du Zeit, dir das Beat 'em Up kostenlos im eShop herunterzuladen und kannst es für zwei ganze Wochen ausprobieren. Das einzige, was du benötigst, ist ein aktives Nintendo Switch Online-Abo.





Just in time for the 2022 Pokémon World Championships, #PokkenTournamentDX will be available for #NintendoSwitchOnline members to try from 8/18, 10 AM PT - 8/31, 11:59 PM PT!Buy the full game for 30% off from 8/18 - 8/31.Pre download: https://t.co/GjGaQa6DgE pic.twitter.com/UHUR6kfBcAAugust 17, 2022 See more

Pokémon Tekken DX ist ein Beat 'em Up und erschien ursprünglich am 15 Juli 2015 in Japan für Arcade-Maschinen. Erst im März des darauffolgenden Jahres erschien eine weltweite Wii U-Version des Titels. 2017 gab es dann schließlich die Switch-Version mit dem Zusatztitel "DX". Das Spiel vereint die beiden Franchises Tekken und Pokémon. Das bedeutet im Klartext: Prügeln. Kloppen. Dreschen.



Das Kampfsystem ist klassisch an Tekken angelehnt, allerdings ist der Fokus eher auf Action und weniger auf extrem fummelige Tastenkombinationen ausgelegt. Auch sind die Arenen nicht typisch für ein Beat 'em Up. Durch spezielle Fähigkeiten und Attacken kann ein Spieler einen Phasenwechsel hervorrufen, der von Duellphase in Feldphase und wieder zurück wechseln kann. Während die Duellphase den klassische Tekken-Kampf in 2D darstellt, kann man sich in der Feldphase frei auf dem Kampffeld bewegen. Ein Element, was Kämpfe um ein Vielfaches strategischer macht. 21 spielbare Pokémon sowie 36 Unterstützer-Pokémon stehen dir in diesem actionreichen Prügelspiel zur Verfügung. Es gibt vier Klassen: Standard, Technik, Tempo und Kraft.



Darüber hinaus gibt es die Limit-Anzeige, die sich durch ausgeteilten und eingesteckten Schaden auffüllt. Ist der Limit-Zustand erreicht, kann dein Pokémon eine verheerende Spezialattacke ausführen. Manche Pokémon führen im Limit-Zustand sogar - sofern sie eine besitzen - ihre Mega-Entwicklung aus.

Solltest du also ein aktives Nintendo Switch Online-Abo besitzen und willst dir Pokémon Tekken DX mal genauer ansehen, hast du bis zum 24. August die perfekte Gelegenheit dazu. Übrigens ist das Spiel in diesem Zeitraum um 30% reduziert. Sollte es dir also gefallen, kannst du auch direkt zuzuschlagen.