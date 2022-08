Wann erscheint die erste Folge von She-Hulk: Die Anwältin auf Disney Plus?

Die Superheldenriege des Marvel Cinematic Universe bekommt weibliche Verstärkung in grün und gemein.

She-Hulk: Die Anwältin (opens in new tab) feiert im Wochenverlauf sein Debüt auf Disney Plus (opens in new tab) und ergänzt das Heldenensemble von Marvel mit der titelgebenden Dame. Im Folgenden verraten wir dir, wann das Serien-Abenteuer auf Disney Plus beginnt und geben einen Überblick über die Release-Termine aller Folgen des Phase-4-Projektes.

Wann erscheint She-Hulk: Die Anwältin auf Disney Plus?

She-Hulk feiert ihr Debüt am Donnerstag, den 18. August. (Image credit: Marvel Studios)

Folge 1 von She-Hulk erscheint am Donnerstag, den 18. August um 9 Uhr auf Disney Plus. Ursprünglich sollte die Serie allerdings zum üblichen Mittwochs-Termin veröffentlicht werden.

Grund für die Verschiebung könnte eine zeitliche Überschneidung mit Rogue One-Vorgeschichte Andor (opens in new tab) sein. Die Star Wars-Serie wurde auf den 21. September verschoben, könnte ab da allerdings intern um Zuschauerzahlen mit She-Hulk konkurrieren. Gleiches Problem hatten schon Ms. Marvel (opens in new tab) und Obi-Wan Kenobi (opens in new tab), wobei der Star-Wars-Eintrag hier als deutlicher Sieger hervorging. Es dürfte jedoch klar sein, dass Disney, Lucasfilm und Marvel keinesfalls an einer Wiederholung dieser prekären Lage gelegen ist.

Die Folgen selbst sind gewohnt recht knackig. So erwarten uns etwa 35 Minuten in der Pilotfolge, wobei 5 hiervon dem Abspann zuteil werden. Die halbstündigen Episoden eignen sich somit durchaus als kurzweilige Unterhaltung vor dem Arbeitsbeginn oder zum Ausklingen eines ereignisreichen Arbeitstages.

She-Hulk: Die Anwältin: Der komplette Release-Kalender

She-Hulk: Die Anwältin wird für 9 Wochen laufen und wöchentlich um eine Episode ergänzt. (Image credit: © Marvel Studios)

She-Hulk: Die Anwältin tritt bezüglich Aufbau in die Fußstapfen von WandaVision. Das bedeutet, dass wir uns hier auf 9 Episoden entlang der ersten Staffel gefasst machen dürfen, wobei uns jede Woche eine neue Episode zuteil wird. Hier einmal die komplette Übersicht:

She-Hulk: Die Anwältin Episode 1 – Donnerstag, 18. August

– Donnerstag, 18. August She-Hulk: Die Anwältin Episode 2 – Donnerstag, 25. August

– Donnerstag, 25. August She-Hulk: Die Anwältin Episode 3 – Donnerstag, 1. September

– Donnerstag, 1. September She-Hulk: Die Anwältin Episode 4 – Donnerstag, 8. September

– Donnerstag, 8. September She-Hulk: Die Anwältin Episode 5 – Donnerstag, 15. September

– Donnerstag, 15. September She-Hulk: Die Anwältin Episode 6 – Donnerstag, 22. September

– Donnerstag, 22. September She-Hulk: Die Anwältin Episode 7 – Donnerstag, 29. September

– Donnerstag, 29. September She-Hulk: Die Anwältin Episode 8 – Donnerstag, 6. Oktober

– Donnerstag, 6. Oktober She-Hulk: Die Anwältin Episode 9 – Donnerstag, 13. Oktober

Es ist also nicht mehr lang hin bis zur Veröffentlichung der She-Hulk-Serie. Spute dich also, falls du noch letzte Film- oder Serienlücken im Gedächtnis schließen willst. Auch hier stehen wir dir allerdings mit Rat und Tat zur Seite und verraten entlang unseres Ratgebers, wie du die Marvel-Inhalte in der richtigen Reihenfolge sehen kannst. (opens in new tab)