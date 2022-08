¿A qué hora se estrena el episodio 1 de She-Hulk: Abogada Hulka en Disney+?

La lista de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está a punto de crecer, y de volverse más fuerte y verde.

She-Hulk: Abogada Hulka, la próxima serie de televisión de Marvel Studios, llegará a Disney+ esta semana. Sin embargo, mientras que la mayoría de las series de televisión de Marvel se han lanzado los miércoles, la serie de She-Hulk no lo hará. Así que te estarás preguntando cuándo estará disponible el episodio 1 de She-Hulk para su emisión en streaming.

Por suerte para ti, tenemos la respuesta. A continuación, te explicaremos cuándo podrás ver el episodio de estreno de She-Hulk en Disney+. Además, te daremos un resumen completo de cuándo aterrizarán todas las entradas de la Fase 4 de Marvel en el servicio de streaming.

Así que, sin más preámbulos, aquí está cuando la próxima serie de Marvel Disney Plus estará disponible para ver.

¿Cuándo llega She-Hulk: Abogada Hulka a Disney+?

She-Hulk hará su debut en el UCM el 18 de agosto.

El episodio 1 de She-Hulk llegará a Disney+ el jueves de agosto.

Originalmente, la serie de televisión de She-Hulk iba a lanzarse el miércoles 17 de agosto, al igual que se estrenó en miércoles la temporada 1 de Loki, Ojo de Halcón, Caballero Luna y Ms Marvel. Sin embargo, los nuevos episodios de la serie de televisión de la nueva Hulk del UCM llegarán un día después.

¿A qué se debe el cambio? Disney no ha confirmado el motivo, pero sospechamos que tiene que ver con la próxima serie de televisión de Star Wars, alias Andor.

La serie precuela de Rogue One llegará a Disney Plus el miércoles 21 de septiembre. Si She-Hulk estrenara semanalmente también los miércoles, ambas chocarían inevitablemente a mediados de septiembre y competirían por la atención de los espectadores. Esa fue una situación con la que tuvieron que lidiar Ms Marvel y Obi-Wan Kenobi en junio, ganando este último esa pelea en particular. Está claro que Disney, Marvel y Lucasfilm no quieren que se produzca una situación similar en este caso, de ahí que se haya cambiado la fecha de estreno de She-Hulk.

Para aquellos que quieran saber cuánto tiempo tendrán que reservar para el estreno de She-Hulk, no es mucho. El episodio 1 tiene una duración de 35 minutos y 22 segundos, pero una pequeña parte se reserva para los créditos finales. En realidad, el episodio durará algo más de 30 minutos, así que no tendrás que dedicarle una tarde entera.

Calendario completo de She-Hulk

She-Hulk (Image credit: © Marvel Studios)

She-Hulk: Attorney at Law sigue los pasos de WandaVision al recibir una primera temporada de nueve episodios. Si tienes curiosidad por saber cuándo llegará cada episodio, aquí tienes su calendario completo de estrenos semanales:

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 1 - Jueves, 18 de agosto

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 2 - jueves, 25 de agosto

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 3 - Jueves, 1 de septiembre

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 4 - Jueves, 8 de septiembre

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 5 - Jueves, 15 de septiembre

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 6 - jueves, 22 de septiembre

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 7 - jueves, 29 de septiembre

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 8 - Jueves, 6 de octubre

She-Hulk: Abogada Hulka episodio 9 - Jueves, 13 de octubre

Mientras llega el estreno, lee cómo ver las películas de Marvel en orden. También puedes consultar todo lo que está por venir de Marvel en este año y en próximo en nuestro especial sobre la Fase 4 del UCM.