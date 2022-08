La nueva fecha de estreno de She-Hulk: Abogada Hulka en Disney+ es un gran acierto

Parece que tendremos que esperar más tiempo para ver el debut de She-Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Pero, por suerte, el retraso no es muy grande.

Para aquellos que se hayan perdido la noticia: She-Hulk: Abogada Hulka (¡qué dificil se me hace ese nombre en castellano!), la próxima serie de televisión del UCM que aterrizará en Disney+, tiene una nueva fecha de estreno. Sin embargo, los fans de Marvel solo tendrán que esperar 24 horas más para su llegada, ya que She-Hulk llegará el jueves 18 de agosto, mientras que su lanzamiento estaba previsto para el miércoles 17 de agosto.

Entonces, ¿cuál es el problema? Marvel Studios se ha asentado en la rutina de estrenar sus series de Disney+ los miércoles desde el lanzamiento de la primera temporada de Loki en junio del 2021. ¿Por qué cambiar las cosas ahora? Resulta que cambiar la fecha de estreno de She-Hulk a un jueves tiene mucho sentido.

Para empezar, la última aventura televisiva de Marvel no tendrá que competir contra la próxima gran producción de Star Wars (lee nuestra guía sobre cómo ver las películas y series de Star Wars en orden (opens in new tab)) por la atención del público.

Andor (opens in new tab), la próxima serie de televisión de Star Wars, llega a Disney+ el miércoles 21 de septiembre. La serie se centrará en el personaje de Diego Luna, Cassian Andor, que pasa de ser un pícaro sin futuro a un miembro clave de la Alianza Rebelde, y sigue los pasos de Obi-Wan Kenobi y The Mandalorian al estrenarse a mediados de semana en el servicio de streaming de Disney.

Si She-Hulk hubiera mantenido su propia fecha de lanzamiento de los miércoles, las dos series habrían competido por los espectadores una vez que se produzca la llegada de Andor a mediados de septiembre. Eso significaría que los cuatro últimos episodios de She-Hulk se estrenan en los mismos días que los seis primeros de Andor, que debutará el 21 de septiembre con un estreno de tres episodios, de ahí su mayor número de episodios en este contexto.

¿Por qué es importante? Bueno, que dos grandes franquicias propiedad de Disney se enfrenten no es lo mejor para el estudio, ni tampoco para Marvel o Lucasfilm, que producen She-Hulk y Andor respectivamente. Las dos filiales de Disney ya compitieron por los espectadores en junio, cuando algunos episodios de Ms Marvel y Obi-Wan se lanzaron al mismo tiempo, una estrategia de lanzamiento que, en ese momento, dijimos que llevaría a una serie a luchar por atraer las cifras de audiencia que merecía.

Según informa Samba TV (opens in new tab), Ms Marvel sólo se emitió en 775.000 hogares estadounidenses en los primeros cinco días tras el estreno. De acuerdo, hay otras circunstancias atenuantes detrás de esta cifra tan baja: el posicionamiento de Ms Marvel como una serie de estilo Gen-Z, su baja popularidad entre los fans del UCM y su desconocida estrella principal, Iman Vellani, son tres posibles explicaciones (aunque muchos apuntamos a la calidad de la serie, sin más).

Aun así, Ms Marvel tuvo que competir con Obi-Wan, un personaje mucho más reconocible, cuando algunos de sus episodios se emitieron simultáneamente entre el 8 y el 22 de junio. Está claro que se trata de un experimento de fechas de estreno que no ha funcionado para Disney y sus filiales, por lo que no es de extrañar que Disney cambie de rumbo y estrene She-Hulk y Andor en días separados.

Pero, ¿por qué no estrenar She-Hulk los viernes? Una vez más, Marvel ya ha hecho esto, con Bruja Escarlata y Visión, así como de Falcon y el Soldado de Invierno, que se estrenan antes del fin de semana. Pero la respuesta es sencilla: hay menos competencia un jueves que un viernes.

Si Marvel optara por estrenar su próximo proyecto de la Fase 4 (opens in new tab) del UCM en viernes, She-Hulk se enfrentaría a una competencia aún mayor. Netflix, Prime Video y Apple TV Plus estrenan sus nuevos contenidos los viernes, así que She-Hulk competiría sin duda con ellos si llegara ese día.

Sin duda, She-Hulk podría competir con lo que estos servicios de streaming pueden ofrecer. Después de todo, la calidad de las producciones de estos servicios no siempre está a la altura. Sí, hay series de primer nivel en Prime Video, series de calidad en Netflix y excelentes contenidos en Apple TV Plus. Pero siempre hay algunos fracasos entre las ofertas de ese trío, por lo que una serie de televisión de Marvel podría hacer frente a esas producciones menos estelares.

El problema que tendría She-Hulk, sin embargo, es si se enfrentara a una serie del estilo de Stranger Things (opens in new tab) o El Juego del Calamar (opens in new tab), uno que sea enormemente popular entre la base de fans de Netflix u otro streamer de éxito. Por lo tanto, es una apuesta más segura que She-Hulk se estrene un jueves y que, de este modo, pueda librarse de la competencia de los proyectos que se estrenan en otras plataformas.

No está claro si las futuras series de Marvel se emitirán también los jueves. Puede que se trate simplemente de un experimento único por parte de Disney para ver si las series de televisión de Marvel y de Star Wars pueden tener éxito si se lanzan en días diferentes. En cualquier caso, teniendo en cuenta lo que ocurrió entre Ms Marvel y Obi-Wan, la nueva fecha de estreno de She-Hulk en Disney+ tiene mucho sentido, y será fascinante ver cómo resulta el experimento de los jueves.