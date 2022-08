El estreno de la serie de Star Wars de Cassian Andor en Disney+ ha sido retrasado, pero parece que merecerá la pena

Al final la serie de Disney+ de Cassian Andor no se estrenará hasta septiembre

Andor, la próxima serie de Star Wars (opens in new tab)que llegará a Disney+, ha retrasado su estreno, pero por suerte, solo unas semanas.

El plan inicial es que la serie se estrenara en la plataforma el 31 de agosto, pero han anunciado que la fecha se ha pospuesto tres semanas. Finalmente, Andor se estrenará el 21 de septiembre.

Disney y Lucasfilm no han dado explicaciones de a qué se debe este retraso, pero nos hemos puesto en contacto con las compañías y si nos dan más detalles actualizaremos este artículo para contároslo.

El anuncio del cambio de la fecha de estreno lo han hecho durante el último tráiler de Andor que publicaron el lunes 1 de agosto. Gracias al vídeo también hemos podido averiguar que el día del estreno habrá disponibles 3 capítulos a la vez de la nueva serie de Star Wars, cosa que nunca antes había pasado en Disney+ con ninguna serie.

A continuación te dejamos el nuevo tráiler oficial de Andor (que es explosivamente impresionante):

Normalmente, cuando Disney+ estrena una serie, lo hace publicando uno o dos capítulos. Por lo tanto, el hecho de que en el caso de Andor el primer día ya vaya a haber tres capítulos disponibles supone una novedad.

Es posible que hayan tomado esta decisión debido a que Andor cuenta con bastantes episodios en comparación con otras series. La serie de Cassian Andor abarca 12 capítulos, lo que es el doble de la mayoría de otras series de Star Wars, y de las de Marvel, que hemos visto en Disney+. Teniendo en cuenta que hay más producciones de gran presupuesto que se estrenarán en Disney+ antes de que acabe el año, parece que Disney quiere darle más tiempo a Andor para que estrene los máximos capítulos posibles, lo antes posible, para enganchar a los espectadores.

Andor está ambientada cinco años antes de los eventos vistos en la película Rogue One: una historia de Star Wars, y contará los orígenes del personaje de Cassian Andor (Diego Luna) y cómo se convierte en el espía rebelde que vimos en la infravalorada película de Star Wars (opens in new tab).

La serie también abarcará el ascenso de la Alianza Rebelde, que se convierte en el principal grupo de combatientes de la resistencia que intentan luchar contra el Imperio Galáctico. La serie ya ha sido renovada para una segunda temporada. La primera narrará los acontecimientos del primer año de formación de la rebelión, y la segunda contará los cuatro años siguientes, hasta llegar así a los sucesos que vimos en Rogue One.

Tony Gilroy, guionista de Rogue One, es el showrunner de esta nueva serie, y Toby Haynes (Black Mirror, Utopia), Susanna White (Billions, Trust) y Benjamin Caron (The Crown, Sherlock) se reparten la dirección.

Entre los protagonistas que acompañan a Diego Luna están Genevieve O'Reilly (Tolkien), que retoma su papel de Mon Mothma en Rogue One, Adria Arjona (6 en la sombra, Morbius), Stellan Skarsgård (Thor, Dune) y Kyle Soller (Poldark, Fury).