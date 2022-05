La era de las trilogías de películas de Star Wars parece haber llegado a su fin...

La productora de Star Wars, Kathleen Kennedy, ha hablado sobre los planes para volver a la gran pantalla y ha puesto en duda dos grandes proyectos, en una larga entrevista concedida a Vanity Fair en la que han profundizado en la franquicia y en sus múltiples ramificaciones en forma de serie.

Alerta de spoiler: las futuras películas de Star Wars serán distintas a las que hemos visto hasta ahora.

La última película de Star Wars fue el Episodio IX: el Ascenso de Skywalker, en 2019, y con ella terminó la trilogía que comenzó en 2015 con el Episodio VII: El despertar de la fuerza. Desde entonces, la franquicia se ha dedicado a explotar su faceta de series en Disney+, con The Mandalorian, El Libro de Boba Fett, y dentro de nada, Obi-Wan Kenobi (que se estrena el 27 de mayo).

Hay varios proyectos en desarrollo, pero Kennedy ha dicho que el enfoque será distinto: el formato de trilogías, que la franquicia ha utilizado tres veces durante su historia, es cosa del pasado.

"Dudo en seguir utilizando la palabra trilogía porque Star Wars es más bien una historia persistente", ha afirmado Kennedy.

El artículo de la entrevista sugiere que la primera película nueva de Star Wars que llegará será la del director de Thor: Love & Thunder, Taika Waititi, que cuenta con un guion de 1917 Krysty Wilson-Cairns. Otra futura película es Rogue Squadron, que será dirigida por Patty Jenkins, de Wonder Woman, pero de momento ha sido retrasada indefinidamente.

Cuando le preguntaron a la productora de Star Wars sobre las esperadas y mediáticas películas dirigidas por Kevin Feige, el jefazo de Marvel, y las de Rian Johnson, de Los últimos Jedi, Kennedy no tenía buenas noticias...

Oh no...

El proyecto de la trilogía de Johnson parece estar pausado, ya que Kennedy ha dicho que "Rian ha estado increíblemente ocupado con Puñales por la espalda y el acuerdo que firmó con Netflix para múltiples películas".

En cuanto a la película de Feige, parece que las cosas no están tan avanzadas como se sugirió en un principio: "Me encantaría ver qué película se le ocurre", ha afirmado Kennedy sobre Feige, "Pero ahora mismo, no, no hay nada específico".

Kennedy no ha querido pronunciarse respecto a un plan más general y amplio para las películas de Star Wars, y se ha limitado a decir a Vanity Fair: "Tenemos una hoja de ruta". Después, ha continuado diciendo que eso se debe en parte a las enormes expectativas que se pusieron en las películas, añadiendo: "Creo que se ha perdido un poco de diversión al hacer estas películas gigantescas. El negocio, lo que está en juego, todo lo que se ha infundido en los últimos 10 años más o menos. Hay una especie de espontaneidad y de buen tiempo que tenemos que tener cuidado de preservar".

¿Es Star Wars ahora una franquicia de series?

Pues en lo que respecta a un futuro cercano, probablemente sí.

La fórmula utilizada para hacer El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El asenso de Skywalker, fue un éxito, y trataba de mezclar lo viejo y lo nuevo; hacer coincidir a Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hammill que regresaban, con un reparto nuevo, aprovechando el pasado, pero moviendo una nueva energía. Y lo cierto es que esta fórmula no se puede utilizar dos veces, al menos no hasta que Adam Driver, Daisy Ridley y John Boyega (los nuevos) sean mucho, mucho mayores.

Los planes de Kennedy parecen ser hacer una película de Star Wars enfocada más bien como un evento, estrenándose cada pocos años en vez de en un ciclo anual incesante, es decir, más al estilo de Rogue One, y la mayor parte de la narración se llevará a cabo en Disney+. Francamente, eso nos parece bien.