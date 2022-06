¿Vale la pena el Apple Watch?

Decidir si un Apple Watch merece la pena o no puede ser complicado. Mientras que la mayoría de las personas es obvio que necesitan un smartphone o un portátil para estar en contacto con el mundo, un smartwatch parece más bien algo divertido, un extra opcional.

A fin de cuentas, lo es, pero también ofrece algunas ventajas cruciales que pronto lo convertirán en algo imprescindible para muchas personas. ¿El problema? Saber si eres una de esas personas o no.

El Apple Watch 7, el Apple Watch SE y el Apple Watch 3 se pueden comprar a distintos precios, pero ninguno es precisamente una compra barata e impulsiva. En un momento en el que el dinero está más ajustado que nunca, realmente no quieres gastar demasiado en algo que es innecesario para tu estilo de vida.

Si estás sopesando si comprar o no un Apple Watch, sigue leyendo. Hemos analizado los casos de uso en los que merece la pena invertir en este elegante reloj, así como las razones por las que no deberías comprarlo.

Vale la pena si...

Apple Watch 7 (Image credit: TechRadar)

...haces ejercicio a menudo

El Apple Watch ofrece muchas formas de monitorizar tus entrenamientos. Puedes dejar que haga lo suyo de manera automática o configurarlo para un entrenamiento específico, ya que el reloj es capaz de hacer un seguimiento de todo tipo de actividades, desde caminar, correr y nadar hasta el tai-chi e incluso bailar.

Es una forma estupenda de registrar tu progreso y ver cómo lo estás haciendo cada vez. Además de notar las diferencias a lo largo del tiempo, siempre puedes consultar las estadísticas de tu Apple Watch para ver cómo va bajando tu ritmo de carrera o cómo vas quemando más calorías cada día.

...necesitas motivación

Relacionado con lo anterior, el Apple Watch es una fantástica fuente de estímulo. Gracias a su sistema de anillos de actividad, te indica cada día cuántas calorías debes quemar, cuánto ejercicio debes hacer y cuántas veces debes ponerte de pie. Puede parecer una tontería, pero a los pocos días de tenerlo, pronto querrás completar esos anillos todos los días, pase lo que pase.

Además, el sistema también te marca objetivos y premios mensuales, animándote a caminar, correr o simplemente a completar un entrenamiento específico, como la danza, durante un tiempo. Están orientados a tus habilidades, por lo que son bastante alcanzables incluso si estás empezando. Incluso puedes organizar competiciones con amigos que tengan un Apple Watch para animarte aún más.

...te gusta llevar reloj

Los relojes pasaron de moda con el auge de los smartphones, pero están volviendo. Como cualquier artículo de moda, a algunos nos gusta llevar nuestro reloj, dependiendo de la ocasión. El Apple Watch ofrece muchas opciones de correas diferentes para que puedas encontrar fácilmente el estilo que te conviene. Fácil de intercambiar, puedes tener una correa para la oficina, otra para el gimnasio y una tercera para las quedadas o las citas. Es una bonita extensión de ti.

...necesitas estar al tanto de las notificaciones

Apple Watch 6 (Image credit: Future)

¿Eres el tipo de persona que sólo se acuerda de una reunión o cita porque se ha programado un recordatorio? Aunque el teléfono puede ayudar en este caso, el hecho de que los recordatorios se envíen directamente a la muñeca ayuda a mandar un mensaje de urgencia. Significa que no tienes que estar mirando el teléfono por si te has perdido algo. Las notificaciones llegan por las llamadas, los mensajes, las reuniones y casi todo lo que normalmente aparece en el teléfono, por lo que el Apple Watch puede ser una fuente de información potente en tu muñeca.

...quieres controlar tu salud

Ningún gadget como el Apple Watch ofrece más información que un médico o los resultados de las pruebas de laboratorio, pero sí puede ofrecer alguna idea de cómo está tu cuerpo. No es que vayas a tener un escáner médico profesional disponible en tu muñeca en todo momento, pero los últimos Apple Watch ofrecen una función de ecocardiograma que monitoriza tu ritmo cardíaco y busca cualquier irregularidad.

Aunque no es perfecta, ha habido casos en los que esta función ha detectado problemas a tiempo, lo que ha llevado a los usuarios a buscar opiniones médicas contrastadas. Además, el sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch, disponible en el Apple Watch 6 y superior, permite medir los niveles de oxígeno en sangre. De nuevo, estas funciones no son esenciales para todo el mundo, pero si sufres ciertos problemas de salud, llevar un control extra a través del Watch puede darte cierta tranquilidad.

No vale la pena si...

Apple Watch SE (Image credit: TechRadar)

...no te lo puedes permitir

El Apple Watch es estupendo, pero no es ni mucho menos imprescindible. Si no te lo puedes permitir, no lo compres. Los Apple Watch se están abaratando poco a poco, sobre todo si compras un modelo más antiguo como el Apple Watch 3, pero siguen estando lejos de ser baratos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un modelo más antiguo puede tener una mala relación calidad-precio, ya que podrías tener una experiencia decepcionante debido a un procesador más antiguo y menos sensores. No hace falta tirar la casa por la ventana con un dispositivo chulo, pero rara vez esencial.

...no tienes un iPhone

El Apple Watch sólo funciona con un iPhone. Si tienes un teléfono Android, te lo vas a perder todo. Ni siquiera lo intentes. Considera en su lugar uno de los mejores smartwatches Android que existen (opens in new tab), siempre y cuando esta sea la única razón por la que no quieres un Apple Watch. Aunque técnicamente podrías configurar un Apple Watch con un iPhone, pero luego utilizarlo sin un iPhone en su mayor parte, las pocas funciones que ganas no merecen realmente la pena.

...odias llevar reloj

Apple Watch 3 (Image credit: Future)

No a todo el mundo le gusta llevar un reloj. El Apple Watch es un dispositivo cómodo de llevar una vez que encuentras la correa de reloj adecuada para tus necesidades, pero si prefieres que tu muñeca se sienta más liberada, nunca vas a encontrar el ajuste adecuado para ti. Lo mismo ocurre si eres una persona que simplemente se olvida de ponerse el reloj. Al fin y al cabo, es un hábito que debes aprender.

...no haces ejercicio

El mayor punto fuerte del Apple Watch es el seguimiento de tu ejercicio y actividades diarias. Eso no significa que tengas que ser un adicto al gimnasio o alguien que sale a correr a diario, pero sí ayuda si te gusta ver tus progresos. Si no tienes ningún interés en llevar la cuenta de lo que haces cada día, el Apple Watch no es mucho más que un bonito y caro reloj normal.

...te olvidas de recargar los dispositivos

El Apple Watch ofrece una mayor duración de la batería que antes. Los Apple Watch 6 y 7 duran un par de días entre cargas. Sin embargo, eso está lejos de ser tan bueno como un reloj normal, e incluso algunos modelos de smartwatch pueden durar más. Si eres el tipo de persona que se olvida siempre de recargar sus gadgets, puede que veas que dejas de usar tu Apple Watch rápidamente al darte cuenta demasiado tarde de que tienes muy poca batería.