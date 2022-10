So schützt du dein Smart-TV-Gerät vor Cyberkriminellen

Smart-TV-Geräte setzen sich weltweit immer stärker durch. Mitunter liegt das an offensichtlichen Vorzügen wie dem schicken Design, intuitiven Bedienoptionen und der hervorragenden Einbindung in deine Smart-Home-Lösung. Selbstverständlich ist aber auch die Verfügbarkeit zahlreicher Streaming-Dienste nicht zu vernachlässigen.

Zu unserem Leidwesen bieten Smart-TVs aber nicht nur für Konsumenten neue Möglichkeiten, sondern auch für Cyberkriminelle, die im schlimmsten Fall freien Eintritt in dein Heimnetzwerk erhalten.

Zusammen mit NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) stehen wir dir aber auch bei diesem Dilemma zur Seite und geben hilfreiche Tipps, die dein Fernsehgerät in wenigen Minuten sicherer machen.

Smart-TVs auf dem Vormarsch

Jüngst hat NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) eine Studie durchgeführt, welche die weltweite Nutzung von Smart-TV-Geräten ermittelt hat.

Spitzenreiter war hierbei das Vereinigte Königreich, da hier satte 65% der befragten Haushalte bequem über das smarte TV-Gerät ihre Lieblingsinhalte konsumieren. Dicht dahinter folgen Kanada (61%) sowie Australien und die USA (je 58,5%). Im europäischen Raum muss man hingegen vor allem auf Deutschland (54%) sowie Frankreich (48%) schauen.

Beachten sollte man außerdem, dass die Nutzungstendenz nach oben geht und wir künftig mit einem weiteren Zuwachs an Smart-TV-Haushalten weltweit rechnen dürfen.

Vernetzte TV-Geräte sind also schon jetzt stark verbreitet – und das keinesfalls grundlos. Die Vorzüge der technischen Neuerungen sind nämlich durchaus verlockend und sorgen dafür, dass sich Fernsehgeräte inzwischen zu wahren Multimediawundern gewandelt haben.

Grenzenloser Zugang zu Filmen und Serien, das Spielen ohne Konsole sowie Optionen zum Surfen im Web sind nur einige Vorzüge, die moderne Smart-TVs ihren Konsumenten offerieren. Zentral ist für all diese Funktionen eine rasche, stabile Internetverbindung. Allerdings birgt diese einen nicht zu verachtenden Nachteil.

Wie alle Geräte in deinem Heimnetzwerk sammeln und senden auch Smart-TVs Daten, die ohne passende Sicherung abgegriffen werden können. Hierzu zählen mitunter auch Sprach- oder Bildaufnahmen, wenn dein TV über die entsprechenden Erfassungsmöglichkeiten verfügt.

Im Glücksfall hat dein smarter Fernseher eine hochwertige Sicherheitssoftware an Bord – selbstverständlich ist dies aber keinesfalls. Damit du nichtsdestotrotz vor Cyberkriminellen geschützt bleibst, offerieren dir VPN-Dienste wie NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) den einen oder anderen Kniff, der für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgt.

3 Tipps für einen entspannteren TV-Genuss

1. Ein starkes Passwort für einen stärkeren Schutz

Wenn dein Fernsehgerät regelmäßig oder sogar permanent mit deinem Internet verbunden ist, solltest du auf Nummer sicher gehen und nach Möglichkeit starke Passwörter für dein Gerät und die genutzten Anwendungen vergeben.

Ein gutes Passwort ist komplex und besteht aus einem Mix von Buchstaben und Zahlen. Nach Wunsch kann dir hierbei aber auch NordPass (Öffnet sich in einem neuen Tab), ein weiterer hervorragender Dienst von Nord Security, unter die Arme greifen.

2. Installiere ein VPN auf deinem Smart-TV

Wenn dein TV-Gerät die Installation von einer VPN-Anwendung wie NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) zulässt, dann solltest du diese Option schnellstmöglich in Erwägung ziehen. Hiermit kannst du dir absolut sicher sein, dass deine Daten sicher und verschlüsselt bleiben.

3. Ein sicherer Router als Grundlage für ein sicheres Heimnetzwerk

Natürlich verfügt nicht jeder TV über die Komfortfunktion aus dem vorherigen Punkt. Alternativ kannst du dir deswegen auch einfach das VPN auf deinem Heimrouter installieren. So bleiben zeitgleich auch alle anderen, verbundenen Geräte im Heimnetzwerk geschützt.

Die passende Anleitung für die Installation eines VPN auf deinem Router (Öffnet sich in einem neuen Tab) findest du auf unserer Seite. Hier haben wir dir außerdem verschiedene Verwendungszwecke und Anwendungsfälle (Öffnet sich in einem neuen Tab) zusammengetragen, bei denen sich jeder Cent deiner Investition in NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) bezahlt macht.

Warum ein Kill Switch für ein VPN unabdingbar ist

