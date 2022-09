Warum ein Kill Switch für ein VPN unabdingbar ist

Jeder von uns ist im World Wide Web unterwegs. In der schieren Größe des heutigen Online-Angebots haben sich viele von uns schon des Öfteren verloren. Egal ob Online-Shopping, Social Media oder bei der simplen Recherche für ein Referat. Leider sind viele Webseiten und Plattformen nicht immer so sicher, wie sie sich von außen zeigen. Es kommt nicht selten vor, dass eine Seite nur als Deckmantel für Cyberkriminelle dient, die nur auf das richtige Opfer warten. Und zack: Ein falscher Klick und deine Daten sind beim Schurken gelandet, der die schrecklichsten Dinge mit diesen vorhat.



Durch unsere Artikel weißt du bereits, dass ein vertrauenswürdiger VPN-Dienst wie NordVPN unabdingbar ist, um sicher im Netz zu surfen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die VPN-Verbindung einmal unterbricht, hilft die Kill Switch-Funktion. Im folgenden Artikel erklären wir dir, was das überhaupt ist, warum er so wichtig ist und wie du diesen in deiner NordVPN-Software ganz einfach aktivieren kannst.

VPN-Kill Switch: Was ist das überhaupt?

(Image credit: NordVPN)

Den Kill Switch kann man als erweiterte Schutzmaßnahme deiner VPN-Software bezeichnen. Er verhindert, dass dein Gerät ungeschützte Verbindungen herstellt, damit deine Daten nicht ins Netz gelangen. Das macht er, indem er deine Connection zum Remote-Server durchgehend überwacht. Sollte diese mal getrennt sein, kappt der VPN-Kill Switch die Internetverbindung deines Geräts umgehend. Das Gleiche gilt für bestimmte Apps, die eine Online-Verbindung benötigen. Wenn der Tunnel zu einem NordVPN-Server wieder funktioniert, stellt der Kill Switch deinen Internetzugang wieder her.



Mit einem aktivierten Kill Switch bist du also online noch ein Stück sicherer unterwegs. Somit bleiben deine privaten Daten bei dir und werden nicht versehentlich für andere zugänglich. Den VPN-Kill-Switch von NordVPN kann man also als letzte Verteidigungslinie deines VPNs sehen. Oder um es anders auszudrücken: Er ist das Schwert hinter deinem Schild.



Warum Kill Switch? Reicht ein VPN nicht aus?

Die Antwort lautet: Nein. Du kannst nie sicher genug im Netz unterwegs sein. Wenn du zum Fahrradfahren einen Helm trägst, ist der Griff zu Knie-, Hand- und Ellenbogenschützern schließlich auch eine Selbstverständlichkeit. Der VPN-Kill Switch bietet dir zusätzliche Sicherheit mit nur einem Mausklick und ist besonders wichtig für Leute, die beruflich in der Politik oder – wie wir von TechRadar Deutschland – im Journalismus tätig sind. Schließlich arbeiten solche Leute mit strengvertraulichen oder sogar geheimen Informationen, die unter gar keinen Umständen an die Öffentlichkeit geraten dürfen.



Aber auch deine persönlichen Geheimnisse haben das Recht, bei dir zu bleiben. Selbst, wenn du nur ein Blogger oder einfach gerne auf Instagram, Facebook und Co. unterwegs bist, gibt dir der Kill Switch von NordVPN die Sicherheit, die du brauchst. Aktiviere ihn vor der Eingabe deiner Passwörter, um im Falle eines unbefugten Zugriffs deine digitale Privatsphäre zu schützen.

Wie aktiviere ich den VPN-Kill Switch?

(Image credit: NordVPN)

So aktivierst du die zweite Verteidigungslinie von NordVPN:

Erstelle einen NordVPN-Account (opens in new tab) (30 Tage Geld-Zurück-Garantie) Lade die App herunter und öffne sie Gib' deine Kontodaten an Öffne den Sicherheits-Score (Schild mit Stern) unten links Aktiviere den Internet Kill Switch

Und so einfach geht's. Mit dem Kill Switch von NordVPN bekommst du ein sehr nützliches Tool, mit welchem du dich noch viel besser – auf allen Betriebssystemen – absichern kannst. Es kostet dich nur einen Klick und du bekommst einen treuen Helfer, der deine Verbindungen 24/7 pausenlos bewacht und eigenständig handelt.