So aktivierst du ein VPN auf deinem Heim-Router

Wenn du großen Wert auf Sicherheit und Anonymität im Internet legst, ist die Investition in einen vertrauenswürdigen VPN-Dienst der erste Schritt in die richtige Richtung. Inzwischen ist es völlig normal, dass es für alle erdenklichen Endgeräte die Möglichkeit gibt, Schutz in Form einer VPN-App einzurichten. Dieser Schutz funktioniert aber nur auf jenem Gerät, auf welchem du die Software installiert hast.



Wenn du all deine Medien schützen willst, ist die Einrichtung eines VPNs auf deinem Router die sinnvollste Lösung. Mit NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist das kein Problem. Wie ein VPN-Router genau funktioniert, welche Vor- und Nachteile er mit sich bringt und wie du das Ganze für dein Heimnetzwerk konfigurierst, erklären wir dir im folgenden Artikel.

VPN-Router: Wie funktioniert der eigentlich?

(Image credit: NordVPN)

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

Ein VPN hat nur eine Aufgabe: Dich und all deine Geräte vor Daten-Leaks sowie Cyberkriminalität zu beschützen. Und das gelingt durch eine sichere und verschlüsselte Verbindung deines Endgeräts mit dem Internet. Anfragen oder Daten, die dein Router (oder jedes andere Medium) darüber erhält, werden über einen verschlüsselten Tunnel verschickt. Dritten ist es damit unmöglich, darauf zuzugreifen.

VPN-Router: Vor- und Nachteile

Zwar kannst du mit nur einer Lizenz NordVPN auf sechs unterschiedlichen Geräten (Öffnet sich in einem neuen Tab) aktivieren, aber das reicht für deinen Haushalt eventuell nicht aus. Heutzutage ist es nicht ungewöhnlich, WLAN-Verstärker oder andere helfende Gadgets in der Wohnung zu haben, die mit dem Internet verbunden sind und somit einen "Geräte-Slot" für deine NordVPN-Lizenz einnehmen. Ein VPN auf deinem Router einzurichten ist deswegen besonders sinnvoll, weil du damit wirklich alle Geräte bei dir zu Hause schützen kannst.



Und das ist ein massiver Vorteil: Alle deine Geräte, die mit deinem VPN-Router verbunden sind, werden gleichermaßen geschützt. Egal, ob Laptop, Handy oder Spielekonsole. Alle benutzen den gleichen verschlüsselten Tunnel des VPN-Netzes zur Datenübertragung im Internet und sind damit bestens von Cyberkriminellen abgeschirmt. Für neue Geräte ist somit keine zusätzliche Einrichtung nötig. Auch deine Gäste sind geschützt, wenn sie eine Verbindung mit deinem WLAN herstellen. Und noch viel besser: Ein VPN auf deinem Router deckt sogar die Endgeräte ab, die kein VPN unterstützen.



Leider musst du in Kauf nehmen, dass die Konfiguration im Vergleich zu deinen anderen Geräten zeitaufwändiger ist. Für die Einrichtung musst du dich in deinen Router via Webbrowser einloggen. Auch das Ändern eines VPN-Servers funktioniert auf die gleiche Weise. Etwas, das auf dem Smartphone oder Laptop mit nur einem Klick erledigt ist. Außerdem bietet dir ein VPN-Router nur lokalen Schutz. Du solltest also in Erwägung ziehen, NordVPN trotzdem auf den Endgeräten zu installieren, mit denen du oft unterwegs bist. Nur solltest du eine doppelte Netzabdeckung vermeiden, da NordVPN nicht darauf ausgelegt ist.

VPN auf dem Router einrichten - So geht's

(Image credit: NordVPN)

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

1. Schritt: Stelle sicher, dass dein Router VPNs unterstützt.

Viele Leute wissen nicht, ob ihr Router überhaupt eine VPN-Funktion besitzt.

Im NordVPN-Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab) kannst du schnell nachschlagen, ob du auf deinem Modell überhaupt eine VPN einrichten kannst.



2. Schritt: Logge dich in deinem Router ein.

In der Regel musst du hierfür die IP-Adresse deines Routers in die Adressleiste des Webbrowsers eingeben. Um diese zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist folgende: Öffne die Eingabeaufforderung, indem du in der Windows-Suchleiste "cmd" eingibst. In dem schwarzen Fenster tippst du nun "ipconfig" und drückst Enter. Jetzt sollte sich eine Liste aller verfügbaren Netzwerkverbindungen geöffnet haben. Unter "Standardgateway" findest du deine Standard-Router-IP-Adresse.



Manche Router können auch einen anderen Anmeldeprozess haben. Zum Beispiel durch eine eigene URL und einem Router-Passwort. Wie es exakt bei deinem Modell funktioniert, kann dir leider nur die Gebrauchsanweisung sagen.



3. Schritt: Konfiguriere deinen Router.

Dieser Schritt hängt wieder ganz von deinem Gerät ab. Manche Router haben eine integrierte VPN-Funktionen, andere müssen manuell eingerichtet werden. Spezifische Anweisungen – wie detaillierte Anleitungen – findest du im NordVPN-Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab). Ein Blick in die Bedienungsanleitung deines Routers oder auf der Webseite des Herstellers kann aber auch nicht schaden.



Und voilà. So richtest du ein VPN auf deinem Router ein. Klar, es kostet mehr Aufwand es zu konfigurieren, aber wenn du dich dahinterklemmst, hast du im Nu dein gesamtes Netzwerk mit einem VPN verbunden und bestens gegen jeden Cyberangriff gewappnet. Wenn du dich für die anderen Funktionen von NordVPN oder für Cybersicherheit interessierst, kannst du in unserem Überblick Sicher surfen im Internet (Öffnet sich in einem neuen Tab) vorbeischauen.