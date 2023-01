Du benutzt ein VPN? Pass auf, dass du diesen kostspieligen Fehler nicht machst

Cyberkriminelle haben die Störung des Alltagslebens durch die weltweite Covid-Pandemie schnell ausgenutzt. In den letzten Jahren haben sie mehr Cyberangriffe und Online-Betrügereien als je zuvor gestartet. Deshalb haben viele Nutzer begonnen, VPNs (Öffnet sich in einem neuen Tab)zu verwenden, um sich online zu schützen.

Ein VPN, also ein virtuelles privates Netzwerk, ist ein immer beliebteres Tool, das deine Internetverbindung sichert und dir ermöglicht, anonym im Internet zu surfen. Denn mit einem VPN kannst du eine andere IP-Adresse verwenden als die, die dir dein Internet Service Provider (ISP) online zur Verfügung stellt. Indem du den Serverstandort wechselst, während du mit einem VPN verbunden bist, kannst du den Eindruck erwecken, dass du dich in einem anderen Bundesland oder sogar in einem anderen Land befindest.

Es gibt zwar auch kostenlose Versionen (Öffnet sich in einem neuen Tab), doch da die meisten Geld kosten, bleiben viele Nutzer ständig mit ihrem VPN verbunden, um ihre Sicherheit im Internet zu erhöhen. Das kann aber auch negative Auswirkungen haben.

Wann du kein VPN benutzen solltest

Der Bundesstaat New York versucht seit langem, gegen Betrüger vorzugehen, die versuchen, Arbeitslosengeld zu kassieren, das ihnen nicht zusteht. Betrug bei der Arbeitslosenversicherung ist eine sehr ernste Angelegenheit, und leider können mehrere unschuldige New Yorker ihre Leistungen nicht mehr erhalten, nachdem sie sich über ein VPN auf der Website des Arbeitsministeriums eingeloggt haben.

WHEC sprach mit Elena Rodriguez, die versuchte, ihre Leistungen online neu zu bescheinigen, und deren Zahlungen schließlich gestoppt wurden, weil das DOL dachte, sie sei nicht im Land. Rodriguez erzählte uns mehr über die Situation und sagte:

"An diesem Abend bekam ich eine Nachricht, in der stand: 'Wir sehen, dass du in Rumänien bist', und ich dachte: 'Moment mal, wovon redest du? Ich hatte das VPN nur für zusätzliche Sicherheit eingeschaltet, weil ich gehört hatte, dass Cyber-Bedrohungen in dieser Zeit zunehmen, also dachte ich, dass ich proaktiv und smart bin und das alles mache. Nicht eine Sekunde lang habe ich daran gedacht, dass es zeigen könnte, dass ich nicht im Land bin."

Die Verwendung eines VPN bei der Arbeit von zu Hause aus ist ein zusätzlicher Schritt, um die Verbindung zu sichern und die Privatsphäre zu schützen, aber in diesem Fall hat es mehr geschadet als genutzt. Rodriguez hätte ihr VPN ausschalten sollen, als sie die Website des NYSDOL besuchte, aber sie hätte keine Probleme gehabt, wenn sie mit einem Server in New York verbunden gewesen wäre und nicht mit einem in Rumänien. Als Faustregel gilt, dass du in der Regel bessere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten hast, wenn du dich mit einem VPN-Server verbindest, der näher an deinem tatsächlichen Standort liegt, als mit einem, der weiter entfernt oder in einem anderen Land ist.

Auch andere New Yorker sind in den letzten Jahren auf dieses Problem gestoßen, weshalb ein Sprecher von NYSDOL in einer Stellungnahme erklärte, dass Nutzer ihr VPN deaktivieren sollten, wenn sie die Website besuchen:

"Während dieser Krise haben wir Tausende von betrügerischen Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung abgewehrt und eines unserer besten Werkzeuge ist die Kennzeichnung von Anträgen, die aus den Vereinigten Staaten zu kommen scheinen, um sie weiter zu überprüfen. Wir erinnern New Yorker, die VPNs oder andere 'Internet-Anonymisierungssysteme' nutzen, daran, diese Dienste zu deaktivieren, bevor sie Leistungen beantragen oder wöchentliche Bescheinigungen einreichen."

Wähle das richtige VPN

Natürlich solltest du auch sicherstellen, dass du dich bei einem guten VPN anmeldest. Die guten VPNs lassen sich viel einfacher einrichten und konfigurieren und wenn du von einem kostenlosen Paket umsteigst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass der Unterschied dramatisch ist.

Was die Wahl des richtigen VPN-Pakets angeht, hast du viele verschiedene Möglichkeiten. Wie so häufig ist es eine gute Idee, sich an die bekannteren Namen zu halten. Sie haben sich in der Vergangenheit bewährt und bieten viel mehr für ihr Geld. In dieser Hinsicht solltest du dich für ExpressVPN, Surfshark oder NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)entscheiden, um nur drei der großen Anbieter auf dem VPN-Markt zu nennen.

Die Auswahl der Software ist ebenfalls ziemlich einfach, obwohl es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken, wofür du dein VPN brauchst, bevor du ein Abonnement abschließt. Dabei kommt es darauf an, womit du die meiste Zeit verbringst, z. B. mit dem Streamen von Inhalten oder mit Gaming. Vielleicht willst du einfach nur online deine Spuren verwischen und so dein Online-Sicherheitsprofil verbessern.

Zentrale VPN-Anforderungen

Es gibt einige wichtige Punkte, die du beachten solltest, wenn du dich für ein VPN anmelden willst. Du solltest einen Anbieter mit vielen Standorten wählen, der dir hilft, dich mit einer Vielzahl von Geräten zu verbinden. Auch wer gerne Filme oder Fernsehen streamt, sollte sich ein VPN besorgen, das den Zugang zu Netflix oder iPlayer freigibt.

Als Nächstes solltest du einen Blick auf die Support-Optionen werfen. Selbst wenn du ein erfahrener VPN-Nutzer bist, kann es gelegentlich zu technischen Problemen kommen. Die Gewissheit, dass dein VPN-Anbieter dir den Rücken freihält, wenn eine Störung auftritt, kann dir wertvolle Sicherheit geben.

Da heutzutage jeder auf der Suche nach dem besten Angebot ist, lohnt es sich immer, verschiedene VPNs im Hinblick auf ihren Preis und ihre Funktionen zu vergleichen. Wenn du gerne einschaltest und möchtest, dass alles funktioniert, ist es immer ratsam, etwas mehr für dein VPN auszugeben, genau wie für alles andere. Wenn du dich für das richtige Paket entscheidest, kannst du dich auch auf den Kundendienst verlassen, falls die Verbindung nicht so einfach funktioniert, wie du es dir erhofft hast.