Series X wird retro: Der Xbox 360 Controller kehrt zurück

Schon bald kannst du dir einen Hauch der Vergangenheit auf deine Xbox Series X holen, denn Hyperkin bringt am 6. Juni einen offiziell lizenzierten Xbox 360 Controller auf den Markt.

Dieser authentische Xbox 360-Controller mit dem offiziellen Namen Xenon wird im Handel 49,99 $ kosten und ist damit günstiger als viele der besten Xbox-Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab). Die Marke hat noch keine Preise für andere Märkte bekannt gegeben, aber das sollte bald der Fall sein, da Vorbestellungen ab dem 5. Mai direkt bei Hyperkin möglich sind. Wenn du dich an die glorreichen Zeiten der Plattform erinnerst, ist dies eine hervorragende Gelegenheit, sie auf der Xbox Series X wieder aufleben zu lassen. Die vollständige Ankündigung ist über Twitter verfügbar (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Du bist nicht nur auf das klassische Schwarz oder Weiß der Xbox 360 Elite und Arcade Konsolen mit dem Xenon Controller beschränkt. Es wird auch pinke und rote Varianten geben, die am ersten Tag veröffentlicht werden. Wie von einem preisgünstigen Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Controller zu erwarten, ist dieses neu aufgelegte Xbox 360-Gamepad USB-kabelgebunden.

Dieser Controller sieht wirklich wie das Original aus. Wie schon bei der Wiederauferstehung des originalen Xbox Duke Controllers im Dezember 2021 hat Hyperkin auch bei der Neuauflage dieses Pads keine Details ausgelassen. Das bedeutet, dass das ergonomische Design, das so gut war, dass es sich seit 18 Jahren nicht wirklich verändert hat, auch beim Xbox Wireless Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab) von 2020 beibehalten wird.

Natürlich profitiert der Hyperkin Xenon auch von der modernen Technologie: Die View-, Share- und Menütasten sind vorhanden. Das bedeutet, dass du beim Spielen einiger der besten Xbox Series X Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit diesem Old-School-Controller keine Abstriche bei der Funktionalität machen musst. Außerdem ist er voll kompatibel mit der Xbox One und dem PC.

Alles Alte ist wieder neu

Als jemand, der seine prägenden Gaming-Jahre vom ersten Tag an mit der Xbox 360 verbracht hat, bin ich begeistert, dass einer meiner Lieblingscontroller aller Zeiten ein Comeback feiert. Die Tausenden von Stunden, die ich von 2005 bis 2014 mit diesem nahezu perfekten Gamepad auf der Konsole verbracht habe, sind nicht zu unterschätzen. Alles, von den befriedigenden Facebuttons bis hin zu den hübschen Bumpern und Triggern, sieht so aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Natürlich war das D-Pad nie großartig und ich hoffe, dass es ein bisschen schwammig und klebrig ist, nur um der alten Zeiten willen, aber wir werden sehen.

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich beim Xenon um ein offizielles Lizenzprodukt handelt, und der hervorragenden Erfolgsbilanz von Hyperkin bin ich zuversichtlich, dass dieser Xbox Series X-Controller von hoher Qualität sein wird. Es ist schade, dass es keine kabellose Version gibt, aber wenn man bedenkt, wie billig er ist, kann ich das verzeihen. Was gibt es Besseres, als einige der Xbox 360 Spiele, die durch Discs und Game Pass Ultimate (Öffnet sich in einem neuen Tab) Streaming abwärtskompatibel sind, mit dem Gamepad neu zu erleben, das vor vielen Jahren die Definition eines modernen Controllers neu definiert hat?