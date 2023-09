Xbox Series X soll eine Mid-Gen-Auffrischung erhalten und könnte noch bis Ende 2024 erscheinen

Ein brandneues Xbox Series X Konsolen-Update wird wohl noch nächstes Jahr kommen. Die Hammer-News geht aus aktuellen Gerichtsdokumenten hervor, die im Fall zwischen FTC und Microsoft hinzugezogen wurden und nun auch publik sind.

Die neue Xbox Series X Konsole (Codename: Brooklin) wird eine vollends digitale Option sein und so die Power der Series X mit dem fehlenden Disk-Laufwerk – wie bei der Series S – paaren. Zum Ausgleich gibt es dafür aber gleich den doppelten Speicherplatz und somit satte 2TB internen Speicher von Werk aus spendiert. Für mehr Komfort sorgen zudem modernere Standards wie Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.2 Konnektivität.

Und auch der Stromverbrauch dürfte noch einmal um bis zu 15 Prozent niedriger sein als bei der bisherigen Alternative. Der Brooklin-Release wird aktuell auf Oktober 2024 hin spekuliert, eine erste Ankündigung könnte demnach schon im Sommer (Juni oder Juli 2024) vorausgehen. Und zum Abschluss noch ein besonderer Leckerbissen: Viel deutet darauf hin, dass hier nicht noch einmal an der Preisschraube gedreht wird, weswegen auch das Mid-Gen-Modell für knapp 550 Euro (beziehungsweise 499 US-Dollar) verfügbar sein dürfte (via The Verge).

Darüber hinaus soll jedoch auch das Konsolen-Geschwisterchen, die Series S, ihr Update erhalten, welches bisher auf Codenamen Ellewood hört. Hierbei handelt es sich allerdings eher um eine subtilere Anpassung, weswegen Ellewood wohl weitgehend der kürzlich veröffentlichten 1-TB-Verstärkung in Form der schwarzen Series S ähneln dürfte.

Immerhin werden aber auch hier die Nachhaltigkeitsoptimierungen wie auch Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 verbaut. Und Ellewood könnte sogar noch kurz vor Brooklin an den Start gehen, während der Preis auch beim Series-S-Update identisch zu den bisherigen Optionen bleibt (349,99 Euro bzw. 299,99 US.Dollar).

Gebündelt werden die neuen Konsolen aller Voraussicht nach zudem mit dem aktualisierten Xbox Wireless Controller (Codename: Sebile) – einer erheblichen Verbesserung im Vergleich zum bisher bekannten 2020-Modell. Die Überarbeitung soll auch haptisches Feedback wie bessere Kompatibilität mit Xbox Cloud Gaming und Mobilgeräten bereithalten. Interessanterweise werden gar "neue modulare Daumensticks" mit verbesserter Haltbarkeit im Gerichtsdokument erwähnt – Sticks mit Hall-Effekt? Nicht undenkbar ...

In jedem Fall müssen wir uns bis zum Release von Sebile gar nicht mehr allzu lang gedulden. Immerhin soll der neue Xbox-Controller den Reigen der Neuerscheinungen im Jahr 2024 einleiten und könnte so schon ab Ende Mai (2024) den Markt verzaubern!