Deswegen ist die 1 TB Xbox Series S gar keine so schlechte Idee

Im Hinblick auf Preis-Leistung ist die Xbox Series S wohl die beste und zeitgleich meistunterschätzte Wahl der aktuellen Konsolengeneration. Sieht man einmal von der Nintendo Switch Lite ab, ist die Series S das billigste System für modernes Gaming-Vergnügen und kann auch in puncto Hardware durchaus begeistern.

Klar, 4K ist nur selten drin, moderne Spiele lassen sich aber auch mit 1440p-Auflösung und bis zu 120Hz problemfrei auf dem TV-Bildschirm oder Monitor genießen. Einzig die mickrige Speicherkapazität von gerade einmal 512 GB hält die Series S bisher immens zurück.

Ist jetzt nicht unbedingt ideal, wenn man eine große Spielesammlung sein Eigen nennt oder aber auf eine Vielzahl der mehr als 300 Spiele aus dem Microsoft-Game-Pass-Abo zugreifen möchte. Vor allem dann, wenn man auf größere Brocken wie den Microsoft Flight Simulator, Destiny 2, die Halo: Master Chief Collection oder die Mass Effect-Trilogie zugreifen möchte.

Ich selbst nenne die Series S mit großer Begeisterung meinen Geheimfavoriten, bin die ständigen Downloadverschiebung und Aufräumaktionen auf der Konsole aber dennoch leid. Aber leider gibt es da kaum eine Alternative ... Oder etwa doch?

2023 könnte sehr wahrscheinlich das beste Jahr für alle Interessenten sein, die schon längst mit der Xbox Series S liebäugelten, selbige aufgrund ihres spärlichen Speichers aber schlussendlich doch nicht kaufen wollten – Betonung auf wollten. Denn mit dem neuen 1-TB-Modell schafft Microsoft hier künftig Abhilfe in Sachen Speicherarmut, präsentiert die Series S aber noch immer zum höchst attraktiven Preis.

Es ist vielleicht nicht das Update, was sich viele von Microsoft gewünscht haben, aber definitiv das, was die Series S für ihren großen Durchbruch gebrauchen könnte!

Auf Augenhöhe

Die 1-TB-Variante erscheint am 1. September und dürfte für etwa 350 Euro zu haben sein. Ähnlich wie die Xbox Series X wird die Series S dabei nun zudem im bildhübschen Karbonschwarz daherkommen – so kann man sie auch besser von der 512-GB-Alternative unterscheiden.

Was man hingegen kaum erwarten sollte, ist eine Änderung im Hinblick auf die restlichen Spezifikationen. Und dennoch ist die neue Series S zweifelsfrei ihrem älteren Geschwisterchen vorzuziehen. Einfach, weil man hier dopplte so viel Speicherplatz für einen vernachlässigbaren Aufpreis spendiert bekommt.

Bisher war eine gute Speicherlösung nämlich vor allem eins: teuer! Und während es inzwischen zwar kostengünstigere Alternativen wie von Western Digital gibt, würde ich doch jederzeit eine solide Basiskonfiguration vorziehen. Vor allem, weil ein Terabyte Speicherplatz inzwischen der Industriestandard geworden ist und sich somit auch die Series S als Game Pass-Powerhouse auf dem Markt behaupten könnte.

Game Pass und Series S: Das geht irgendwie einfach Hand in Hand.

Natürlich kannst du das Microsoft-Abo auch über PC oder Series X genießen, wer allerdings erst jetzt in die moderne Gaming-Generation einsteigt, der erhält mit der Series S die beste Preis-Leistungs-Kombination. Für weniger als 500 Euro spendiert dir das Bündel ein ganzes Jahr voller Gaming-Vergnügen inklusive Tag-1-Veröffentlichungen, regelmäßigen Neuzugängen und einer gigantischen Bibliothek von mehreren hundert Spieletiteln.

Endlich! Endlich scheint die Series S annähernd auf Augenhöhe mit den Flaggschiffen von Microsoft und Sony!

Xbox Series S: Die beste Wahl?

Ist die Xbox Series S damit aber automatisch für jedermann die beste Wahl? Wohl kaum!

Ich liebe die Series S zweifelsfrei immens, muss allerdings gestehen, dass selbst die überarbeitete Variante noch immer einige Defizite aufweist. Vor allem dann, wenn man bereits Besitzer eines der besten TV-Geräte oder eines hochwertigen Gaming-Monitors ist, will man Vorzüge wie hohe Bild(-wiederhol-)raten und bessere Auflösung auch auskosten. Und bei 4K-Displays würde ich so wohl noch immer eher zur PlayStation 5 oder eben der Xbox Series X greifen.

Was ist aber, wenn man keinen Wert auf Auflösung und die allerbeste Leistung legt? Was ist, wenn man auf einem älteren TV spielt oder einfach nur einen kostengünstigen Einstieg in das neue Gaming-Zeitalter sucht?

Genau dann ist die Glanzstunde der Xbox Series S gekommen – vor allem mit ihrer 1-TB-Variante. Ja, sie mag nicht viel billiger als die großen Flaggschiffe sein ... allerdings bietet sie für die meisten Nutzer ausreichend Leistung und vor allem ist sie das kompakteste Konsolensystem der aktuellen Generation (mit Ausnahme der Nintendo Switch vielleicht).

Insgesamt ist das Series-S-Upgrade auch für mich mit dem Schritt von der Nintendo Switch hin zur OLED-Alternative zu vergleichen – mag auf dem Papier wenig spektakulär anmuten, macht in der Praxis aber einen entscheidenden Unterschied. Und auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob die Series S damit auch nur ansatzweise an den Erfolg der großen Flaggschiffe anknüpfen kann, bin ich doch zumindest überzeugt, dass es sich hierbei um die beste Low-Budget-Konsole handelt, die du dir aktuell zulegen kannst!