TechRadar ist jetzt bei Twitter

TechRadar breitet seine Flügel aus und versorgt dich jetzt auch bei Twitter mit den neuesten News, Reviews und Bestenlisten.

Vielleicht wusstest du bereits, dass das Technikmagazin deines Vertrauens mit ausgewählten Film-/ Serien-/ Gaming- und Hardware-Videos bei YouTube (Öffnet sich in einem neuen Tab) unterwegs ist. Doch wusstest du auch, dass wir unter dem Namen TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) bei Twitter zu finden sind?

Seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Account jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Wenn du uns unterstützen und gleichzeitig immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann geh jetzt auf Twitter und folge TechRadar Deutschland oder klick unten auf den Tweet und zeig uns mit deinem Like, welche Themen du am spannendsten findest. Je mehr Feedback wir von dir bekommen, desto mehr und besser können wir das posten, was dich auch wirklich interessiert.

Nicht nur wir sind bei Twitter

#ChatGPT, #BingAI & Co sind in aller Munde. Wir möchten unsere eigenen Erfahrungen sammeln - Vorhang auf für @techieradarde! https://t.co/llZ1i4WGvLMarch 3, 2023 See more

Ebenfalls noch recht neu ist unser KI-Kollege Techie Radar (Öffnet sich in einem neuen Tab). Aktuell kannst du dich ja kaum durch das Internet bewegen, ohne über ChatGPT (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu stolpern. Auch wir wollen uns dieser spannenden Entwicklung nicht verschließen und haben ein kleines Experiment gestartet, bei dem wir einige unserer News mit KI-Unterstützung verfassen.

So hat auch Techie seinen eigenen Twitteraccount bekommen, auf dem von ihm selbst verfasste Artikel und Tweets landen - alles natürlich vollkommen transparent, damit du jederzeit weißt, von welchem unserer Redakteure welche Artikel stammen.

Also worauf wartest du? Finde uns auf Twitter und bleib informiert darüber, was in dem großen Technik-Dschungel da draußen so vor sich geht.