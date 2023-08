Baldur's Gate 3 erscheint noch 2023 für Xbox Series, wie Larian Studios offiziell bestätigt!

Tolle Nachrichten für alle Fantasy-RPG-Fans und Besitzer einer Microsoft-Konsole: Das Hit-Rollenspiel Baldur's Gate 3 erscheint überraschend doch noch 2023 für deine geliebte Xbox Series X oder S-Konsole, wie Swen Vincke offiziell bestätigen durfte.

Am Nachmittag des 24. Augusts teilte Vincke hierbei freudvoll über Twitter/X die frohe Botschaft: "Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass wir nach umserem Treffen [mit Phil Spencer] gestern eine Lösung gefunden haben, die es uns ermöglicht, Baldur's Gate 3 nun doch noch in diesem Jahr auf die Xbox zu bringen. Daran haben wir schon eine ganze Weile gearbeitet."

"Entsprechend werden auch alle Verbesserungen vorhanden sein, einschließlich Split-Screen-Koop für die Series X. Die Series S wird hingegen ohne Split-Screen-Koop auskommen müssen, jedoch ebenfalls Cross-Save-Progression zwischen Steam und Xbox Series bieten."

Larian Studios hatte zuvor bekannt gegeben, dass die Schwierigkeit, die Split-Screen-Koop-Funktion auf der Xbox Series S zum Laufen zu bringen, zum Verzug des Releases auf den Microsoft-Konsolen geführt hatte. Diesbezüglich twitterte Michael Douse, Director of Publishing bei Larian, noch im Juli: "Wir haben in der Vergangenheit oft gesagt, dass das Problem darin besteht, den Split-Screen-Koop auf der Series S zum Laufen zu bringen, was mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber in Arbeit ist. Dies ist eine enorme technische Hürde, aber wir können das Spiel nicht im Ökosystem veröffentlichen, ohne diese Funktion zu haben. Weit davon entfernt, exklusiv zu sein, haben wir aber natürlich keine Exklusivitätsvereinbarung, die uns daran hindert, auf der Xbox zu starten. Das Problem ist einzig eine technische Hürde. Wir können die Split-Screen-Funktion nicht entfernen, weil wir verpflichtet sind, mit Funktionsgleichheit zu starten, und wir versuchen weiterhin, es zum Laufen zu bringen."

Infolge des Gesprächs mit Spencer scheinen die Entwickler nun aber auf diese Verpflichtung pfeifen zu können, was noch einen interessanten Präzedenzfall für die nähere Zukunft darstellen könnte.

Da Douse den Fans zuvor ein Update "bis zum Ende des Jahres" versprochen hatte, gingen viele davon aus, dass der Titel sehr wahrscheinlich erst im Jahr 2024 veröffentlicht wird. Eine kleine Überraschung ist Larian mit dieser Neuigkeit also in jedem Fall geglückt!

Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir bedauerlicherweise aber noch nicht, wann genau wir uns endlich auch auf der Xbox ins CRPG-Abenteuer stürzen dürfen. Sollte es hierzu aber Updates geben, erfährst du es natürlich auch bei uns!

