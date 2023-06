Baldur's Gate 3 kommt für Xbox, nur eben etwas später

Die Entwickler haben den Fans versichert, dass Baldur's Gate 3 immer noch für die Xbox erscheinen wird, aber dass Larian Studios zunächst einige technische Herausforderungen bewältigen muss.

"Unser Ziel ist es auf jeden Fall, es noch in diesem Jahr fertig zu stellen", sagte Larian Studios-Chef Swen Vincke. Tatsache ist jedoch, dass das Studio damit kämpft, Baldur's Gate 3 auf der Xbox Serie S zum Laufen zu bringen (via IGN). Daher gibt es derzeit kein konkretes Veröffentlichungsdatum für die Xbox-Version.

Larian hat damit zu kämpfen, das Splitscreen-Koop-Feature von Baldur's Gate 3 auf der Xbox Series S zum Laufen zu bringen. Obwohl das Feature auf der Xbox Series X wie vorgesehen funktioniert, verlangt Microsoft, dass Series X-Versionen ihrer Spiele keine Features haben dürfen, die den Series S-Editionen fehlen. Das bedeutet, dass es für Larian einfach keine Option ist, das Feature auf der Serie S zu eliminieren.

Vinke erklärte zu diesem Thema: "Es ist nicht so, dass wir das geplant hätten. Unser Plan war, dass wir eine gleichzeitige Veröffentlichung haben wollten. Aber wir arbeiten schon sehr lange an diesem Spiel. Es ist ein wirklich großes Spiel. Die Anzahl dessen, was du hier alles tun kannst, ist wahnsinnig. Ich glaube, die Leute werden überrascht sein, wenn sie alles sehen. Es gibt Hindernisse, die wir überwinden müssen, also arbeiten wir einfach daran. Manche brauchen mehr Zeit."

Der Larian-Chef sprach auch von "Kompromissen", stellte aber klar: "Wir versuchen, die Kompromisse, die wir [für die Xbox Series S-Version] eingehen müssen, sehr einzuschränken, und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns mehr Zeit lassen."

Allerdings sind Xbox-Besitzer nicht die einzigen, die etwas länger auf das Spiel warten müssen. Obwohl Baldur's Gate 3 gerade erst auf den 3. August (für den PC) vorverlegt wurde, müssen sich PS5-Spieler noch bis zum 6. September gedulden.

Die frühere Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 und der Ruf des Entwicklers Larian lassen manche vermuten, dass es eines der besten RPGs der letzten Jahre werden könnte. Es wäre jedoch schade, wenn Features zurückgeschraubt würden, um die von Microsoft geforderte Parität zwischen den Versionen der Series X und S zu erreichen.

Wenn du in der Zwischenzeit etwas zum Spielen suchst, steht der Amazon Prime Day 2023 vor der Tür und bietet eine Reihe von Gaming-Angeboten für clevere Kunden.