Far Cry 6 kurze Zeit für lau

Schon was vor am Wochenende? Nein? Wie wär es dann mit einem Gratis-Ausflug nach Yara, dem Schauplatz von Far Cry 6?

Zwischen dem 5. und 7. August ist der Titel auf PC, PlayStation 4 (opens in new tab), PlayStation 5 (opens in new tab) sowie Xbox Series X (opens in new tab)|S (opens in new tab) und One (opens in new tab) kostenfrei zum Download und Antesten verfügbar. Neben dem Basisspiel warten hier auch Zusatzinhalte zu beliebten Popkultur-Franchises und - Figuren wie Stranger Things, Rambo oder Danny Trejo auf dich.

Darüber hinaus erhältst du bis zu 60% Rabatt auf das Hauptspiel und kannst Spielstände in die gekaufte Version übernehmen, insofern du nach dem Anspielen auf den Geschmack gekommen bist.

Im Folgenden einmal die Rabatte für die verschiedenen Systemversionen im Überblick:

Kostenfreie Content-Bombe

Far Cry 6 kam im Oktober 2021 auf den Markt und konnte Fans durch seine karibischen Strände sowie die vielfältigen Möglichkeiten zum Stiften von Chaos und Zerstörung überzeugen. Die Geschichte entspinnt sich dabei um eine Gruppe von Freiheitskämpfern, die gegen den blutrünstigen Anton Castillo vorgehen und ihn schließlich stürzen wohlen. Selbiger wird hierbei durch den genialen und charismatischen Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian) verkörpert.

Ubisoft scheint aber ohnehin ein Fabel für die Inklusion von Popkultur-Figuren und -Elementen zu haben. Zumindest verdichtet sich dieser Eindruck, nachdem im Verlauf des Post-Release-Zeitraums kostenfreie Zusatzinhalte zu Stranger Things, Rambo oder dem Schauspieler Danny Trejo nachgereicht wurden. Aber immerhin garantiert dies einen hohen Wiederspielwert, sodass es sich selbst für alteingesessene SpielerInnen der Far Cry-Reihe lohnt gelegentlich einen Blick zu riskieren.

Falls du im Übrigen eine kreative Ader hast, bietet dir Ubisoft derzeit sogar die Möglichkeit dein Talent gegen potenzielle Belohnungen unter Beweis zu stellen.

So findet noch bis zum 13. August der Foto-Modus-Wettbewerb statt. Ziel ist es mittels Ingame-Screenshot, -Video oder -GIF die "Sommerstimmung" einzufangen und das Ergebnis auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Twitter zu teilen.

Die besten oder glücklichsten Gewinner erhalten daraufhin diverse Preise, wozu auch eine AMD Radeon RX 6800 XT-Grafikkarte (opens in new tab), Far Cry Sammelfiguren oder ein Corsair-Headset gehören. Für alle Infos schaust du aber am Besten einmal auf die offizielle Seite (opens in new tab).