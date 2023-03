Die Filmumsetzung von Tetris hast du garantiert nicht erwartet

Tetris (Apple TV Plus)

Nach The Last of Us (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Dungeons and Dragons (Öffnet sich in einem neuen Tab) fügt sich nun auch Tetris in die Reihe der Spieladaptionen des Jahres 2023 ein.

Okay, das stimmt nicht ganz: Tetris ist keine Adaption des gleichnamigen (und handlungslosen) Puzzlespiels. Stattdessen erzählt dieses Drama unter der Regie von Jon S. Baird die fiktive Geschichte des Unternehmers Henk Rogers (Taron Edgerton), der alles riskierte, um das bahnbrechende Videospiel des Erfinders Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) im Jahr 1988 auf den Markt zu bringen. Das klingt schonmal ein wenig nach The Founder, nur mit Tetris statt McDonald's.

Kritiker haben Tetris als "clever, raffiniert und schockierend unterhaltsam" beschrieben. Der neue Film könnte also schon bald auf unserer Liste der besten Apple TV-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) auftauchen.

Ab sofort bei Apple TV Plus

The Power (Prime Video)

Nach der Veröffentlichung von Swarm und Daisy Jones and the Six hoffen die Verantwortlichen von Prime Video, dass The Power, der an diesem Wochenende ins Netz geht, die Erfolgsserie der Plattform im März fortsetzt.

Die zehnteilige Verfilmung des gleichnamigen Romans von Naomi Alderman spielt in einer alternativen Welt, in der alle Mädchen im Teenageralter plötzlich die Macht haben, Menschen nach Belieben mit Stromschlägen zu töten. In den Hauptrollen spielen Toni Collette, Auli'i Cravalho, Josh Charles, Eddie Marsan, John Leguizamo, Rob Delaney und Alice Eve. Das ist schon mal eine vielversprechende Ausgangslage.

Die ersten drei Episoden von The Power können ab sofort auf Prime Video gestreamt werden. Die restlichen sieben Folgen werden wöchentlich jeden Freitag ausgestrahlt. Verpasst diese Serie nicht - sie hat das Zeug, eine der besten Prime Video-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) des Jahres 2023 zu werden.

Ab sofort bei Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Unstable (Netflix)

Rob Lowe spielt in der neuen Netflix-Comedyserie Unstable die Hauptrolle an der Seite seines echten Sohnes John Owen Lowe.

Im Mittelpunkt der achtteiligen Serie steht Ellis (Lowe Sr.), ein exzentrischer Biotech-Unternehmer, der nach dem Tod seiner Frau und dem unerwarteten Wiederauftauchen seines entfremdeten Sohnes (Lowe Jr.) darum kämpft, sein Unternehmen über Wasser zu halten.

Sicher, das hört sich alles sehr düster an, aber Unstable ist definitiv eine Komödie - und eine, die von den Kritikern sehr unterschiedlich bewertet wurde. Einige nannten die Serie "schmerzhaft komisch", während andere sie als "umwerfend witzlos" bezeichneten. Wir empfehlen dir, dir selbst ein Bild von der Serie zu machen und dein eigenes Urteil zu fällen.

Ab sofort bei Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)