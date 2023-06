Die besten Sonic-Spiele bieten ein Qualitätsniveau, das das Franchise selten gesehen hat. Sonic Team und SEGA haben in letzter Zeit einen wahren Höhenflug hingelegt, und das auf dem Summer Game Fest angekündigte Sonic Superstars scheint diese Entwicklung fortzusetzen, denn die Vorankündigung war sehr positiv.

Sonic Superstars ist eines unserer am meisten erwarteten Spiele, aber es gibt auch 2023 noch jede Menge Sonic-Inhalte zu genießen. Sonic Frontiers ist der beste 3D-Teil der Serie seit Jahren und hat nicht nur das Franchise gerettet, sondern gibt der Reihe eine aufregende neue Richtung. Auch Sonics 2D-Vermächtnis ist ungebrochen, und einige seiner Klassiker sind immer noch über Remaster oder Abwärtskompatibilität spielbar. Und dank SEGAs positiver Einstellung zu Fanprojekten gibt es jede Menge ambitionierter Titel, die du kostenlos auf den PC herunterladen kannst.

Aber wo sollst du anfangen, wenn du neu in der Sonic-Reihe bist oder die besten Sonic-Spiele vor Sonic Superstars abhaken willst? Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die wir dir empfehlen, damit du dir einen Sonic-Backlog aufbauen und dich auf die Zukunft der Serie vorbereiten kannst. Lies weiter, um mehr über unsere Auswahl der besten Sonic-Spiele zu erfahren, geordnet nach den beliebtesten bis zu den am wenigsten beliebten.

Das sind die besten Sonic-Spiele

Warum können Sie TechRadar vertrauen? Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.

In der nachfolgenden Liste findest du zehn Sonic-Titel, bei denen sich ein genauerer Blick definitiv lohnt. Bei der Zusammenstellung haben wir darauf geachtet, eine gute Mixtur aus 3D, Retro und Fan-Projekten zu implementieren, damit auf jeden Fall auch Etwas für dich dabei ist.

Sonic Adventure 2 Battle

(Image credit: Sega)

1. Sonic Adventure 2 Battle (2002) Das beste Sonic-Spiel (und mit Chao Garden!) Die besten Angebote von heute 13,19 € bei Kinguin WW

Sonic Adventure 2 ist der von den Fans geliebte Nachfolger, der auch heute noch sehr beliebt ist. Das Spiel führte Shadow the Hedgehog und Rouge the Bat ein, zwei Charaktere, die seither zu festen Bestandteilen der Serie geworden sind.

Adventure 2 verzichtet auf die Hubwelt des Originals und reduziert die vielen spielbaren Charaktere auf die Kampagnen Hero und Dark, in denen du als jeder von ihnen spielst. Insgesamt ist die Qualität der einzelnen Level stärker als im Original, wobei die Missionen mit den Nebenfiguren größtenteils etwas flach ausfallen. Die Stages von Sonic und Shadow sind jedoch eine enorme Verbesserung, und bis heute enthält Sonic Adventure 2 einige ihrer besten Levels überhaupt. Genau wie das Original kann Sonic Adventure 2 Battle auf modernen Xbox-Konsolen heruntergeladen oder auf Steam gekauft werden.

Spielbar auf: Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität), PC

Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität), PC Originale Hardware: Sega Dreamcast, Nintendo Gamecube

Sonic Mania

(Image credit: SEGA)

Während Sonic Frontiers für die Serie eine selbstbewusste Rückkehr zu 3D darstellte, tat Sonic Mania dies für seine 2D-Wurzeln. Sonic Mania führt Sonic zurück zu seinen Anfängen und bietet eine Mischung aus Gebieten aus den ersten vier Sonic-Titeln sowie eine Handvoll brandneuer Zonen. Und das ist absolut genial. Außerdem ist es perfekt für die Nintendo Switch geeignet.

Sonic Mania zeichnet sich durch eine wunderschöne Sprite-Grafik aus, die an die originalen Sega Genesis/Mega Drive-Titel erinnert, wenn auch mit einem HD-Anstrich und modernem Flair. Es gibt viele Rückblicke und Anspielungen, die eingefleischten Fans gefallen werden, aber es ist auch ein idealer Einstieg für Neulinge, die Sonic zum ersten Mal in 2D erleben möchten.

Sonic Mania Plus wurde ein Jahr später als DLC-Erweiterung für das Basisspiel veröffentlicht. In Plus gesellen sich zu Sonic, Tails und Knuckles die längst vergessenen Charaktere wie Ray the Flying Squirrel und Mighty the Armadillo, wodurch sich die Zahl der spielbaren Charaktere auf fünf erhöht. Plus enthält außerdem neu abgemischte Levels und bietet eine physische Version des Spiels, wenn du ein eifriger Sammler bist.

Spielbar auf: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Sonic Frontiers

(Image credit: Sega)

Als Sonic Frontiers Ende 2022 veröffentlicht wurde, markierte es die große Rückkehr der Serie nach einem halben Jahrzehnt Pause seit der Veröffentlichung des viel geschmähten Sonic Forces im Jahr 2017. Als Frontiers auf den Markt kam, fanden die Fans ein großartiges neues Spiel vor, das die Serie in eine selbstbewusste neue Richtung lenkte und dabei auch noch Verkaufsrekorde brach.

In Sonic Frontiers erforschen der Igel und seine Freunde die Starfall Islands, wo sich die Chaos Emeralds auf mysteriöse Weise versammelt haben. Sonic wird von seinen Freunden getrennt und muss infolgedessen große offene Gebiete durchqueren, Sammelobjekte finden und durch Cyberspace-Stages rasen, um sie zu retten. Ziel ist es, die Inseln vor den Titanen zu retten, die in Frontiers als epische Bosskämpfe fungieren.

Sonic Frontiers hat immer noch einige Probleme, aber insgesamt ist es eine starke Rückkehr zur Form, bei der sich Bewegung und Erkundung fantastisch anfühlen. Außerdem hat es einen der besten Soundtracks der Serie, der von düsteren Klavierthemen bis hin zu fetzigen Metal-Tracks für die Bosskämpfe reicht. Sonic Frontiers erhält das ganze Jahr über kostenlose DLC-Updates, so dass das Spiel noch eine ganze Weile unterstützt werden wird.

Spielbar auf: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Sonic Unleashed

(Image credit: Sega)

4. Sonic Unleashed (2008) The Sonic game with the best 3D levels Die besten Angebote von heute 29,21 € bei Amazon

Sonic Unleashed ist ein absoluter Fan-Favorit in der Sonic-Community. Es enthält einige der schnellsten und visuell beeindruckendsten 3D-Level in der Geschichte der Serie. Außerdem ist es wohl das beste Werk des Komponisten Tomoya Ohtani. Unleashed ist ein globales Abenteuer, das deinem Spielverlauf einen Hauch von echter Welt und Vielfalt verleiht.

Die Nachtlevels von Unleashed sind allerdings für viele ein Dorn im Auge. Hier verwandelt sich Sonic in einen Werigel, und die Abschnitte spielen sich eher wie ein langsames Beat 'em up. Weil sie so langsam im Vergleich sind, haben sie einen etwas schlechten Ruf erworben. Machen sie so viel Spaß wie die rasanten Tag-Levels? Sicherlich nicht. Aber der Hass auf sie ist weit übertrieben.

Ähnlich wie ein anderes Spiel weiter unten in unserer Liste kann Sonic Unleashed auch auf moderner Hardware gespielt werden. Es ist einer der unterstützten abwärtskompatiblen Titel auf der Xbox Series X|S. Noch besser: Es kann mit verbesserten 60 Bildern pro Sekunde gespielt werden, was bedeutet, dass es viel, viel flüssiger läuft als auf PS3 und Xbox 360. Wenn du eine der modernen Konsolen von Microsoft besitzt, solltest du Sonic Unleashed unbedingt ausprobieren.

Spielbar auf: Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität)

Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität) Originale Hardware: PS3, Xbox 360, Nintendo Wii

Sonic Adventure

(Image credit: Sega)

5. Sonic Adventure (1998) Das beste Sonic-Spiel mit mehreren Story-Strängen

Sonic Adventure war der erste richtige Ausflug der Serie in die 3D-Welt. Adventure war das eigentliche Debüt des "modernen Sonic", mit einem schlaksigeren, schlankeren Design als sein niedlicher, pummeliger klassischer Gegenpart.

Das Dreamcast-Original ist ein unglaublich ehrgeiziges Spiel mit mehreren spielbaren Charakteren und Kampagnen von unterschiedlicher Länge und - zugegebenermaßen - unterschiedlicher Qualität. Nichtsdestotrotz gibt es in Sonic Adventure eine Menge Inhalt, darunter drei Hauptwelten voller Missionen und Geheimnisse.

Du kannst Sonic Adventure auch heute noch problemlos spielen, entweder auf Xbox-Konsolen über die Abwärtskompatibilität oder auf dem PC via Steam. Bedenke, dass diese Portierungen auf der minderwertigen DX-Version basieren, die auf dem Gamecube veröffentlicht wurde. Es lohnt sich also, das Spiel auf der Originalhardware zu spielen oder die Better SADX-Mod für die PC-Version herunterzuladen, die die Originaltexturen sowie Physik wiederherstellt, Fehler behebt und verschiedene Verbesserungen bietet.

Sonic Adventure ist ein immens wichtiger Titel. Es hat schon Ende der 90er Jahre gezeigt, dass Sonic hervorragend in 3D funktionieren kann. Mit seinen witzigen Charakteren und dem phänomenalen Soundtrack hat es der Serie auch den kitschigen, aber dennoch ansteckenden Optimismus verliehen, für den sie bekannt ist.

Spielbar auf: Xbox Series X|S, Xbox One (via backwards compatibility), PC

Xbox Series X|S, Xbox One (via backwards compatibility), PC Originale Hardware: Sega Dreamcast, Nintendo Gamecube (DX-Version)

Sonic Generations

(Image credit: Sega)

6. Sonic Generations (2011) Das beste Sonic-Spiel für den Nostalgietrip

Was Sonic Generations an einer fesselnden Geschichte fehlt, macht es mit einigen der absolut besten 3D-Sonic-Stages in der Geschichte der Serie mehr als wett. In einem großen Remix der Geschichte des blauen Igels besuchst du neun ikonische Welten aus den 20 Jahren seines Bestehens bis zu diesem Zeitpunkt. Zu den Höhepunkten gehören Sky Sanctuary, Speed Highway, City Escape und Rooftop Run.

Die 3D-Stages sind rasend schnell, aber die 2D-Stages mit Classic Sonic sind zugegebenermaßen von eher uneinheitlicher Qualität. Generations entschädigt dich dafür mit einer Fülle von freischaltbaren Inhalten wie Konzeptzeichnungen und Musik, die du in jeder Stage verwenden kannst. Es ist eine funktionsreiche Hommage an Sonic, die immer wieder aufs Neue Spaß macht.

Spielbar auf: Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität), PC

Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität), PC Originale Hardware: PS3, Xbox 360

Sonic & All-Stars Racing Transformed

(Image credit: Sega)

Sonic & All-Stars Racing Transformed ist nicht nur eines der besten Sonic-Spiele, es ist auch ein Anwärter auf eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Wir schummeln hier ein wenig, denn es ist kein reiner Sonic-Titel. Auch wenn die Sonic-Charaktere den Großteil des Kaders ausmachen, ist es ein Fest für alles, was SEGA ausmacht. Es gibt Charaktere und Strecken aus Franchises wie Space Channel 5, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe und Afterburner.

Das größte Verkaufsargument von Transformed ist die Tatsache, dass sich dein Kart bei Bedarf nahtlos in ein Boot oder ein Flugzeug verwandeln kann. Auf den meisten Strecken kannst du zwischen zwei oder drei dieser Formen wechseln. Viele Strecken werden in den folgenden Runden auch komplett umgestaltet, was den Orten eine willkommene Dynamik verleiht.

Es ist immer noch sehr einfach, Sonic & All-Stars Racing Transformed zu empfehlen. Trotz seines Alters spielt es sich immer noch sehr gut. Auf Steam ist es häufig im Angebot und dank der Abwärtskompatibilität kannst du es sogar auf modernen Xbox-Konsolen kaufen. Sieh es dir an, wenn du die besten Rennspiele satt hast und nach etwas Erfrischendem und Kreativem suchst.

Spielbar auf: Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität), PC

Xbox Series X|S, Xbox One (via Abwärtskompatibilität), PC Originalr Hardware: PS3, Xbox 360, Wii U

Project '06

(Image credit: Sega)

8. Project ‘06 Das beste Sonic Fan Game in 3D

Es herrscht Einigkeit darüber, dass Sonic the Hedgehog 2006 trotz eines der besten Soundtracks der Serie ein völlig unausgereifter Titel ist. Lange Ladezeiten, visuelle Seltsamkeiten und ein extrem fehlerhaftes Physiksystem nehmen dem Reboot den Wind aus den Segeln.

Ein unternehmungslustiges Modding-Team hat jedoch Project '06 (auch bekannt als Sonic P-06) entwickelt. Das von Fans erstellte Projekt, das in der Unity-Engine nachgebaut wurde, bietet eine deutlich verbesserte Physik und Handhabung der einzelnen Charaktere, so dass das wirklich gute Leveldesign des Originals zur Geltung kommt.

Project '06 ist eine phänomenale Leistung und unbestreitbar die beste Möglichkeit, das Originalspiel zu spielen. Wenn du einen PC hast, auf dem es läuft, solltest du es auf jeden Fall ausprobieren, zumal es kostenlos heruntergeladen werden kann und regelmäßig Updates erhält.

Spielbar auf: PC

Sonic Origins

(Image credit: Sega)

9. Sonic Origins (2022) Die beste klassische Sonic-Kollektion

Sonic Origins ist eine Kollektion, welche die Spiele Sonic 1, 2, 3 & Knuckles und CD vereint. Diese Sammlung ist sehr wertvoll, vor allem, wenn du nach der einfachsten Möglichkeit suchst, diese Klassiker auf modernen Konsolen zu spielen, mit freischaltbaren Extras und einem lustigen Missionsmodus. Vielleicht ist Origins nicht ganz so charmant oder funktionsreich wie die Sonic Mega Collection für den Gamecube, aber zumindest kostet es kein Vermögen.

Allerdings ist Origins keine ganz perfekte Sammlung. Jedes Spiel wurde von Grund auf mit der Retro-Engine von Sonic Team nachgebaut. Eine beeindruckende Leistung, die jedoch durch einige Ungenauigkeiten und Probleme bei der Emulation beeinträchtigt wurde. Sie wurde im Laufe der Zeit durch nachträgliche Patches verbessert, aber das solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du mit den Originalspielen sehr vertraut bist. Auch ein Teil des Original-Soundtracks von Sonic 3 musste aufgrund von Lizenzproblemen ersetzt werden, so dass Origins der Original-Trilogie leider nicht 100%ig treu bleibt.

Trotzdem ist Origins jetzt in einem Zustand, in dem es Neueinsteigern leicht zu empfehlen ist. Und am 23. Juni wird Sonic Origins Plus als physische Version und als separater DLC für digitale Kopien erscheinen. Plus fügt der Sammlung 12 Game Gear-Titel hinzu und bietet zum ersten Mal die Möglichkeit, als Amy in den vier Hauptspielen zu spielen.

Sonic Triple Trouble 16-Bit

(Image credit: Noah Copeland)

10. Sonic Triple Trouble 16-Bit (2022) Das beste Sonic Fan Game in 2D

Sonic Triple Trouble ist einer der vielen Game Gear-Titel und einer, der am 23. Juni zu Sonic Origins Plus hinzugefügt wird. Aber wusstest du, dass es ein hervorragendes Fanprojekt gibt, das das Spiel als 16-Bit-Titel neu aufgelegt hat, der an die ursprünglichen Genesis/Mega Drive-Titel erinnert?

Sonic Triple Trouble 16-Bit von Entwickler Noah Copeland ist eine liebevolle Neuauflage des Game Gear-Titels mit verbesserter Grafik, 16:9-Breitbildunterstützung und neuen Elementen wie 3D-Spezialetappen und völlig neuen Gegnern, Level-Layouts und vielem mehr.

Sonic Triple Trouble 16-Bit kann kostenlos von Copelands GameJolt-Seite heruntergeladen werden, wo du auch Versionen für Windows, Mac und Android-Geräte findest. Wenn du ein Fan von klassischen Sonic-Spielen bist, lohnt sich Sonic Triple Trouble 16-Bit auf jeden Fall. Es ist ideal, um die Wartezeit bis zum Erscheinen von Sonic Superstars im Laufe des Jahres zu überbrücken.

Spielbar auf: PC, Mac, Android

PC, Mac, Android Originale Hardware: Game Gear

Die besten Sonic Spiele: FAQs

Welches Sonic-Spiel eignet sich für Anfänger? Sonic Frontiers ist wahrscheinlich der beste Ausgangspunkt für Einsteiger in die Sonic-Reihe. Das liegt zum Teil daran, dass es das jüngste Spiel ist und daher in Bezug auf Steuerung, Ästhetik am vertrautesten sein dürfte. Außerdem ist es ein toller Ausgangspunkt wegen der reizvollen Cyber Space-Levels. Auch macht es großen Spaß durch die offene Welt zu rasen und sie dabei zu erkunden. Der einzige Nachteil ist, dass Neulinge die vielen Anspielungen auf frühere Ereignisse in der Serie wahrscheinlich nicht verstehen werden.

Welches Sonic-Spiel wurde am meisten verkauft? Was die Hauptserie angeht, ist das ursprüngliche Sonic the Hedgehog-Spiel mit mehr als 15 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Sonic-Spiel aller Zeiten. Es sorgte bei seiner Veröffentlichung für Furore und blieb lange Zeit beliebt und ebnete den Weg für die Serie. Nebenbei bemerkt: Wenn du nach dem Sonic-Spiel suchst, das sich unabhängig von seiner Position in der Serie am meisten verkauft hat, dann ist das Handyspiel Sonic Dash wahrscheinlich das meistverkaufte Sonic-Spiel, das Berichten zufolge mehr als 200 Millionen Downloads erreicht hat.

Wie wir die Liste erstellt haben

Bei der Auswahl der besten Sonic-Spiele haben wir uns auf mehrere Kriterien gestützt. Das erste ist selbstverständlich, dass wir die Spiele auswählen, die unserer Meinung nach über mehrere Generationen der Serie hinweg die höchste Qualität aufweisen. Es gibt ein paar Dinge, auf die wir achten: starkes Leveldesign, ein befriedigendes Gefühl von Höchstgeschwindigkeit und - ganz wichtig - ein toller Soundtrack.

Da wir große Fans der Serie und der Community sind, wollten wir auch ein paar exzellente, von Fans entwickelte Titel hervorheben, die in Sonic Team's offiziellem Lebenslauf nicht fehl am Platz wirken würden. Als eingefleischte Fans wissen wir, was ein gutes, ein nicht ganz so gutes und ein großartiges Sonic-Spiel ausmacht.

Unser zweites Ziel war es, vor allem Titel auszuwählen, die leicht zu kaufen und auf mindestens einer modernen Hardware spielbar sind. Für einige Titel gibt es noch keine offiziellen Remaster, aber sie sind zum Beispiel abwärtskompatibel. Und obwohl Sonic Origins zum Beispiel technisch gesehen nicht die beste Möglichkeit ist, diese klassischen Sonic-Titel zu spielen, ist es bei weitem die günstigste und auf mehreren modernen Plattformen verfügbar. Wenn du nicht nur Lust auf neue Sonic-Spiele hast, kann dir unser Leitfaden für die besten PC-Spiele bestimmt weiterhelfen.