Sonic Superstars in der Vorschau: High Speed ohne Widerstand

Sonic Superstars fühlt sich schnell an. Es gibt ein fast greifbares Gefühl von kinetischer Energie und Bewegung, wenn du durch die verschiedenen Level rennst. Das zwingt dich nicht nur dazu, aufzupassen, damit du nicht zwischen den makellos gestalteten Levels in einen peinlichen Tod stürzt, sondern macht das Spiel auch zu einem echten Hingucker – ein potenzieller Erlösungsbogen für den kürzlich geschmähten blauen Flitzer.

Die Dynamik ist so stark, dass es oft schwer ist, den Überblick zu behalten, da deine Spielfigur mit einer unglaublichen Intensität zwischen den verschiedenen Elementen eines Levels hin und her springt. In einem Moment rollst du durch einen engen Tunnel, im nächsten springst du von Federn ab und rennst durch verschiedene Hindernisse, die dich zwischen verschiedenen Elementen eines Levels hin und her schleudern.

Bei all dem fühlt sich Sonic Superstars intuitiv und abwechslungsreich an. So ziemlich jedes Objekt, gegen das du rennst, verstärkt oder behindert deinen Schwung, aber es war im Voraus klar, was passieren würde. Das ist gut, denn wenn du Geschwindigkeitsrekorde aufstellst, hast du keine Zeit, ein Rätsel zu lösen oder einen Sprung zu planen.

Sonic steht immer noch im Mittelpunkt – schließlich ist er derjenige, der im Titel vorkommt. Aber er hat Kumpels mitgebracht. Tails ist zurück und kann mit seinen Schwänzen fliegen. Knuckles ist wieder da und bleibt ein großer alter Draufgänger, der gleiten und Wände hochklettern kann. Amy Rose taucht auch mit ihrer besonderen Fähigkeit einen großen Hammer zu schwingen auf und ist zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten in einem 2D-Sonic spielbar. Jeder von ihnen spielt sich anders.

Der neue Grafikstil lässt den modernen Look von Sonic Frontiers hinter sich und wirkt einfach und sauber. Das kann die Figuren etwas gummiartig aussehen lassen, aber insgesamt sieht es tadellos aus und die Bewegungen sind wirklich flüssig. Fans von Sonic The Hedgehog und Sonic The Hedgehog 2 werden sich sofort vertraut fühlen, denn die Physik stimmt genau: Dank meines Muskelgedächtnisses aus Kindheitstagen wusste ich genau, wie jeder Sprung landen würde, und das hat mir geholfen, die Entscheidungen, die Superstars von dir verlangt, auf Schritt und Tritt in den Griff zu bekommen.

Auch die Bosskämpfe entsprechen dem Sonic the Hedgehog-Standard: einfache Herausforderungen, die größtenteils darin bestehen, eine einmalige Mechanik zu nutzen, um an einen Punkt zu gelangen, an dem du auf Robotniks großen kahlen mechanischen Kopf hüpfen kannst.

Eine weitere Mechanik, die es nur kurz zu sehen gab, waren die Emerald Powers von Sonic Superstars, bei denen Sonic (und seine Freunde) die Macht der Chaos Emeralds nutzen können. Mit der Kraft, die ich während meiner Spielsitzung gesehen habe, konnte ich mich in Wasser verwandeln und Wasserfälle hinab- und hinaufsteigen. Im fertigen Spiel wird es mehrere dieser Kräfte geben und sie sollen das klassische Sonic-Gameplay aufmischen, ohne das Spielgefühl zu verändern.

Wir konnten den kooperativen Multiplayer nicht ausprobieren, was schade ist, denn ich bin neugierig, wie das in Sonic Superstars funktionieren wird. Wenn es gut gemacht ist, könnte es sich einen Platz unter den besten Koop-Spielen aller Zeiten verdienen, aber es ist unklar, ob Sonic Team es schaffen wird, die Landung zu schaffen oder nicht. Mein erster Eindruck von Sonic Superstars ist jedoch positiv und es könnte das perfekte Spiel für alle sein, die verzweifelt nach Geschwindigkeit suchen. Sonic Superstars erscheint voraussichtlich im Herbst 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.