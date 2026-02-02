Over 1.000 kilometer på én opladning – Volvos moderselskab når i mål før Tesla med det første produktionsklare solid state-batteri

Geely starter produktion afsolid state-batteriteknologi i år

Energitætheden angives til 400 Wh/kg

Lover mere sikre og mere pålidelige batterier

Volvos moderselskab Geely Holding Group, som også ejer Zeekr, Lotus og Lynk & Co, har meddelt, at virksomhedens solid-state-batteriteknologi nu forlader laboratoriet og kommer ud på vejene, og at produktion og testning er i gang.

Nyheden blev præsenteret under Geely Holding Groups femårige strategi-event, hvor virksomheden bekræftede, at produktionen af den første internt udviklede solid state-batteripakke (SSB) vil blive afsluttet i år. Teknologien vil derefter blive flyttet fra laboratoriemiljøet til prototypebiler til test.

Det er stadig uklart, hvilket af Geelys mærker der bliver det første til at bruge teknologien, men solid-state-batteriet siges at have en energitæthed på 400 Wh/kg. Dette er betydeligt højere end nutidens lithium-ion-batterier med flydende elektrolyt, som typisk ligger på mellem 200 og 300 Wh/kg.

Dette åbner mulighed for at udstyre elbiler med lettere og mere kompakte batteripakker, hvilket igen forbedrer køreegenskaberne og effektiviteten. Alternativt kan producenterne vælge større faststofbatterier for at opnå en rækkevidde, der klart overstiger 1.050 kilometer mellem opladninger.

Sikrere og smidigere

Volvo har for nylig afsløret sin nye EX60-model, som virksomheden håber vil cementere mærket som en førende aktør inden for elbiler. Bilen siges allerede at kunne køre omkring 800 kilometer på en enkelt opladning, men med solid state-teknik kan rækkevidden ifølge Geely nå op på 1.050–1.125 kilometer.

Sikkerhed er stærkt forbundet med Volvo-mærket, og Geely Autos faststofbatterier lover hurtigere opladning uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dette opnås blandt andet gennem en reduceret risiko for overophedning og højere sikkerhed i tilfælde af ulykker.

Geely er dog langt fra de eneste til at forfølge drømmen om fungerende solid-state-batterier. Flere kinesiske konkurrenter nærmer sig produktionsklare modeller, mens BMW, Toyota, Mercedes-Benz og Stellantis Group driver udviklingen fremad blandt de mere etablerede producenter.

De næste 24 måneder ser ud til at blive afgørende for markedet for elbiler, hvor både maksimal rækkevidde og opladningshastigheder forventes at tage et betydeligt spring fremad.