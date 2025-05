Samsung klar den ultimative opgradering til terrassen - The Terrace udendørs-tv

Samsung har løftet sløret for en ny version af The Terrace – et tv skabt til udendørs brug. Den opdaterede model er klar til årets udendørssæson og byder på både tekniske og fysiske forbedringer. Tv’et henvender sig til dem, der vil se sport og film udenfor, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Med en lysstyrke på op til 2.000 nits og en antirefleks-teknologi, skal billedet forblive tydeligt, selv i direkte sol. Den nye udgave er desuden udstyret med forbedret vand- og støvmodstand. En IP56-certificering betyder, at en regnbyge eller en tur med haveslangen ikke behøver være et problem.

The Terrace 2025 bliver tilgængelig i tre størrelser: 55, 65 og 75 tommer. Startprisen er 24.999 kroner.

Forbedret billed- og lydkvalitet - endnu mere velegnet til udendørs brug

The Terrace 2025 kommer med forbedret billedkvalitet. Det skyldes den avancerede NEO QLED-teknologi og Quantum Matrix Mini LED, som styrer lyset med imponerende præcision og giver dybe sorte nuancer og klare detaljer. Tv'et drives af en ny og mere kraftfuld processor - NQ4 AI Gen2 - som bruger AI til at opskalere indhold med lav opløsning til 4K. Uanset om det drejer sig om at følge fodboldkampe eller streame sommerkrimier, er der uendelige muligheder for underholdning. Samsung The Terrace er udstyret med One UI Tizen OS-operativsystemet med de nyeste apps til streaming og endda cloudbaseret gaming.

God lyd er selvfølgelig også en vigtig del af udendørs underholdning, og den opdaterede version af The Terrace kommer med et 40W, 4.0ch højttalersystem, der giver en mere kraftfuld lyd end tidligere. Alt sammen så du ikke behøver at skrue op for lyden for at overdøve fuglenes kvidren eller naboens plæneklipper, for at høre dialogen fra tv’et. Hvis du ønsker endnu klarere og kraftigere lyd, kan du supplere tv'et med Terrace Soundbar (HW-LST70T), der også er lavet til udendørs brug med IP55-klassificering.

Pris og tilgængelighed

The Terrace 2025 vil være tilgængelig i løbet af udendørssæsonen og kommer i størrelser fra 55 til 75 tommer. Den vejledende pris begynder ved 24.999 kroner.

