Anmeldelse: Logitech G815 Lightsync RGB

Med G815 Lightsync RGB prøver Logitech noget lidt anderledes, og resultatet er fremragende. Her får du fantastiske mekaniske switches, der har en lavere profil end normalt, og derudover får du gode makroindstillinger, smarte mediekontroller med et volumenhjul, der næsten alene er et køb værd, og et design, der er overraskende subtilt og stilfuldt til at være rettet mod gamere. Prisen? Den er høj, men hvis alt dette lyder fristende, kan det alligevel være det værd.

Kort opsummeret

Ikke nok med, at det er let at skille sig ud i et utal af gaming tastaturer med blinkende lys og prangende designs, og i stedet for at skabe endnu mere af det, har Logitech valgt at tænke lidt anderledes med G815 Lightsync RGB.

Ikke at de har droppet farvet lys - som navnet antyder, er det bestemt på plads - men designet er stadig mere minimalistisk og subtilt end hvad mange andre tilbyder. Måske vigtigere er det dog, at de også har valgt at gå efter en lidt anden løsning, når det kommer til selve tasterne. De er mekaniske, som man kunne forvente med et gaming tastatur, men de har også en betydeligt lavere profil end det, vi er vant til.

Dette kan få nogle til at bekymre sig om, at de har indgået kompromiser, når det kommer til brugeroplevelsen, men det skal bemærkes, at Logitechs nye GL taster er helt fremragende. De findes i tre forskellige varianter, der svarer til Cherry MX Red, Brown og Blue, og vores testkopi med GL Tactile (svarer til Brown) er som en drøm at både spille på og skrive på.

Logitech G815 Lightspeed RGB specifikationer: Tasternes aktiveringslængde: 1,5 mm Aktiveringskraft: 45 g Total tastevandring: 3 mm Dimensioner: 475 x 150 x 22 mm Kabellængde: 1,8 m Vægt uden kabel: 1045 g Ekstra funktioner: Makrotaster, medietaster og trinløst volumenhjul, RGB -belysning

Ellers får du 5 makrotaster, der kan programmeres med 3 forskellige sæt makroer, og meget gode mediekontroller, der gør det let at styre musikafspilning eller justere lydstyrken i kampens hede.

Belysningen kan justeres i detaljer med Logitechs G Hub software, hvor du også kan tilføje avancerede makroer og genveje til alle slags funktioner.

G815 Lightsync RGB har egentlig ikke mange svagheder at fremhæve ud over den noget høje pris, men det er værd at nævne, at den lille afstand mellem makrotasterne og resten af tastaturet kan gøre det let at støde på dem ved et uheld. Udover det ville det også have været rart, hvis Logitech havde inkluderet en håndledsstøtte i æsken.

Så længe intet af dette virker særlig skræmmende for dig, og du er villig til at betale lidt ekstra, så er G815 Lightsync RGB et glimrende tastatur, der er et køb værd.

Design

G815 har en imponerende lav profil og ser godt ud på skrivebordet. (Image credit: Truls Steinung)

Designet af Logitech G815 Lightsync RGB efterlader ingen tvivl om, at dette er et gaming tastatur, men det er også et af de mere stilfulde og subtile gaming designs, vi har set. Det har først og fremmest lige og stramme linjer, og ingen indviklede designdetaljer gør det hårdere. Det er også meget kompakt, ikke kun på grund af den lave profil, men også fordi størrelsen i længde og bredde er begrænset til det absolut nødvendige.

Som navnet antyder, er G815 udstyret med farvet belysning, og det kan naturligvis blinke som en regnbue, hvis du ønsker det. Alle de typiske indstillingsmuligheder er på plads i G Hub appen, og du kan konfigurere separate farver for hver tast og aktivere forskellige mønstre og effekter.

G Hub giver dig mulighed for at tilpasse belysningen i detaljer, udover at du kan tildele makroer til alle slags funktioner. (Image credit: Truls Steinung)

Hvis du derimod vælger en simpel hvid farve og muligvis deaktiverer lyset i G-logoet, så bliver tastaturet ganske neutralt, og det kan endda være egnet til brug på et kontor, hvis du ønsker det. En svaghed, der er værd at nævne her, følger af, at lyset kun skinner igennem tegnene på tasterne. Resultatet er, at karaktererne bliver næsten usynlige, hvis man slukker lyset. Hvis du havde forestillet dig at bruge G815 uden lys aktiveret, er dette værd at tage med i beregningen.

G815 bliver ganske diskret, hvis du slukker alle lysene, men det kan også være svært at orientere dig, fordi tegnene på tasterne bliver svære at tyde. (Image credit: Truls Steinung)

Samtidig er det også værd at bemærke, at fordi lyset kun skinner igennem tegnene i tasterne, får du ikke så meget lys her, som du får fra tastaturer, hvor lyset skinner ud til alle kanter fra hver tast. Hvis du er bekymret for, at dit tastatur skal lyse så meget som muligt, så kan du blive lidt skuffet her.

Vi skal også tage højde for, at byggekvaliteten er over al forventning. G815 vejer over et kilo, hvilket får den til at føles ekstremt solid udover at hjælpe den med at ligge meget stabilt på bordet foran dig. Konstruktionen er også praktisk talt uden fleks næsten uanset hvor hårdt du presser, hvilket også er med til at øge komforten.

Brugeroplevelse

Makrotasterne til venstre giver hurtig adgang til ofte anvendte funktioner, og de tre M-taster over F-tasterne giver adgang til tre forskellige banker med funktioner. (Image credit: Truls Steinung)

Selvom gaming tastaturer lægger stor vægt på hårdt design og farverigt lys, er det naturligvis selve tasterne, der virkelig afgør, hvor godt et tastatur er. Med G815 forsøger Logitech noget lidt nyt i spilkonteksten - nemlig lavprofilerede mekaniske switches - og det skal konstateres, at resultatet er yderst vellykket.

De er så vidt vi forstår udviklet af Logitech selv, og de findes i de tre udgaver GL Linear, GL Tactile og GL Clicky, der groft svarer til henholdsvis Cherry MX Red, Brown og Blue. Her taler vi om forskellige grader af fysisk klikmodstand, når du trykker på tasten, og med tilhørende kliklyd med forskellig lydstyrke.

Vores testkopi er udstyret med GL Tactile, og hvis du kan lide MX Brown fra før, er dette den variant, du skal gå efter. De har helt sikkert et mærkbart klik, når du trykker dem ned, uden at de bliver tunge, som ordentlige kliktaster af Blue-typen kan være.

Den lave profil betyder, at tastevandringen er kortere end for almindelige mekaniske taster, og det vil helt sikkert være en smagssag, om du synes, at dette er positivt eller ej. Indtrykket påvirkes også af, om du har for vane at trykke tasterne helt ned eller kun delvist. Oplevelsen vil enten ikke være så forskellig fra det, du tidligere er vant til, eller det kan føles ganske anderledes.

Vi oplever imidlertid, at de er meget behagelige at bruge, og måske endnu vigtigere er, at vi oplever dem som ekstremt præcise. Dette gælder naturligvis ved gaming, men det er også glædeligt, at disse taster er ekstremt gode til at skrive. Da prisen er så høj som den er, er det godt at vide, at du får et alsidigt tastatur for pengene.

Det eneste, der kan være værd at nævne som en ulempe, er, at makrotasterne i venstre side kan være lidt i vejen. Hvis du ligesom os bruger lillefingeren på venstre hånd til at orientere dig på tastaturet ud fra, hvor CTRL-tasten er, så risikerer du at lande fingrene forkert, hvis du laver en fejl med CTRL-tasten og G5-tasten. Dette vil bestemt ikke være et problem for alle, men det er værd at være forberedt på, hvis du har samme vane som os.

Funktioner

Lydstyrkehjulet fungerer godt, når du skal justere lydstyrken hurtigt, mens du spiller. (Image credit: Truls Steinung)

G815 Lightsync RGB er udstyret med en række funktioner, der gør den mere praktisk og brugervenlig.

I højre side over nummertasterne har Logitech placeret mediekontroller, og ved siden af afspil/pause, spring frem og tilbage og en mute-knap, finder vi også et lydstyrkehjul, hvilket betyder, at præcis kontrol over afspilningsvolumen aldrig er langt væk. Her skal vi rose Logitech for en god følelse af kvalitet, og det gør næsten den stive pris på G815 det værd i sig selv.

På venstre side er det en lodret række makroknapper mærket G1-G5, og disse kan tildeles valgfrie funktioner i G Hub. Derudover giver M1, M2 og M3 dig mulighed for at skifte mellem tre forskellige sæt makroer, så du har i alt 15. Ved siden af sidstnævnte taster er der også en MR-tast, der giver dig mulighed for at aktivere makrooptagelser og gemme en serie tastetryk til en af makrotasterne på sekunder.

Alternativt kan du også gå ind på G Hub og tildele alle former for systemkommandoer, avancerede makroer eller funktioner i tredjepartsapps som Discord og OBS.

På bagsiden er der et USB-stik, der f.eks. Kan bruges til at oplade en trådløs mus. (Image credit: Truls Steinung)

Ved siden af sidstnævnte finder vi en spiltilstandsknap, der deaktiverer taster, du ikke vil have skal forstyrre, mens du spiller. Dette gælder grundlæggende for Windows-tasterne og menutasten, men du kan tilføje andre nøgler til G Hub.

I slutningen af rækken af knapper finder vi en knap, der justerer tastaturets lysstyrke fra fuld, via tre forskellige styrker, til slukket.

Øverst på tastaturet er der også en USB-port, der f.eks. Kan bruges til at forbinde en mus. Dette er en fin lille tilføjelse, der betyder, at du får lidt færre ledninger, der skal strække sig helt til pc'en.

På undersiden finder vi Logitechs sædvanlige løsning med fødder i to forskellige højder, så du kan justere tastaturets vinkel. Her ville vi dog ønske, at de også havde bragt fødder, der kunne vinkle tastaturet den modsatte vej, som de har gjort med Ergo K860, men man kan jo heller ikke få alt.

Bør jeg købe G815 Lightsync RGB?

G815 er slank og stilfuld og vil passe ind de fleste steder - især hvis du i modsætning til os vælger en mere subtil belysning. (Image credit: Truls Steinung)

Køb det hvis ...

... du vil have et ordentligt mekanisk tastatur med lavprofiltaster G815 skiller sig ud ved at tilbyde noget få andre producenter gør, og det kan være prisen værd, hvis dette appellerer til dig.

... du vil have gode mediekontroller G815 har meget gode mediekontroller, og volumenhjulet er især praktisk til dem af jer, der ønsker muligheden for at justere lydstyrken midt i kampens hede.

... du vil have et gaming-tastatur som også passer godt til skrivning Udover at være gode til spil, er tasterne til G815 også meget gode at skrive på.

Køb det ikke hvis ...

... du ikke har et rummeligt budget Logitech G815 Lightsync RGB har meget at tilbyde, men det er også meget dyrt. Du får også gode gaming tastaturer til en betydeligt lavere pris.

... du vil have et gaming tastatur, der gør mere af sig Hvis du er typen, der ikke får nok af blinkende lys i alle regnbuens farver, så er der andre muligheder, der tilbyder meget mere af det.

Først testet: september 2021