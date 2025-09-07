Samsung har lanceret Galaxy S25 FE med et større batteri og et nyt selfie-kamera

Hvis du vil have det bedste, Samsung har at tilbyde, uden at tømme din bankkonto, skal du ikke lede længere end FE-produkterne. Disse Fan Editions er lidt billigere versioner af premium-enhederne, der beholder de vigtigste funktioner.

FE-versioner af samme års Galaxy S-telefoner udkommer normalt om efteråret, og dette år er ingen undtagelse. Samsung har netop lanceret Galaxy S25 FE med nogle længe ventede forbedringer.

Store og små forbedringer

Ved første øjekast har der ikke ændret sig meget i forhold til Samsung Galaxy S24 FE, og designet på Samsung Galaxy S25 FE er næsten identisk. Telefonen er lidt tyndere, og rammerne er blevet smallere. Den 6,7 tommer store AMOLED-skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz er dog den samme.

De bageste kameraer er uændrede. Du får igen et 50 MP hovedkamera, et 12 MP vidvinkelkamera og et 8 MP telekamera med 3x optisk zoom. Selfiekameraet er blevet opgraderet og har nu en 12 MP sensor. Samsungs ProVisual Engine bidrager også til bedre billeder generelt.

Galaxy AI-funktionerne fra de andre Galaxy S25-telefoner er også til stede her. Overvej Generative Edit, som kan flytte, fjerne eller tilføje objekter til et billede. Audio Eraser, som giver dig mulighed for at fjerne uønskede lyde fra en video, er også inkluderet.

(Image credit: Samsung)

Batteriet har også fået en betydelig opgradering. Dets kapacitet er øget til 4.900 mAh, og hurtigopladningen er næsten fordoblet fra 25 W til 45 W. Galaxy S25 FE har således nøjagtig de samme batterispecifikationer som den dyrere Samsung Galaxy S25 Plus.

Ydelsesforøgelsen er lidt mindre. Galaxy S24 FE brugte en Exynos 2400e-chip, mens Galaxy S25 FE nu bruger standard Exynos 2400, som er lidt hurtigere, igen parret med 8 GB RAM. Med hensyn til ydeevne er Galaxy S25 FE derfor omtrent på niveau med Galaxy S24 Plus. Derudover er dampkammeret større, hvilket bør hjælpe med at forhindre, at telefonen bliver overophedet så hurtigt.

Du får adgang til hele udvalget af Galaxy AI-funktioner. Galaxy S25 FE har endda en fordel i forhold til de andre enheder i serien, da den kører Android 16 med One UI 8 lige fra start, ligesom Galaxy Z Flip 7, og også nyder godt af syv års softwareopdateringer.

De anbefalede priser er uændrede. Samsung Galaxy S25 FE starter ved 5.999 kroner (8 GB + 128 GB), og versionen med 256 GB lagerplads koster 6.489 kroner. For første gang fås FE-versionen også med 512 GB lagerplads, men den er ikke tilgængelig i Danmark ved lanceringen.