Garmin lancerer Fenix 8 Pro med skærmteknologi i verdensklasse – kun få dage før Apple forventes at afsløre Ultra 3

Efter mange rygter lancerer Garmin nu Fenix 8 Pro

Smarturet har den første MicroLED-skærmteknologi af sin art og LTE-forbindelse

AMOLED-prisen begynder ved 9.299 kroner (47mm)

MicroLED-versionen koster 15.499 kroner (51 mm)

Garmin har præsenteret sin Fenix 8 Pro-serie, to super-premiumudgaver af den i forvejen dyre Garmin Fenix 8, med satellitkommunikation direkte fra håndleddet via InReach-tjenesten, LTE-forbindelse og en MicroLED-skærm – som ifølge Garmin er ”den mest lysstærke skærm nogensinde i et smartwatch”.

MicroLED-skærmen, som ifølge Garmin består af mere end 400.000 lysdioder, beskrives som ”en revolutionerende skærm, der leverer rige farver og høj pixeltæthed med brede betragtningsvinkler og overlegen læsbarhed – selv i direkte sollys”.

Den er kun tilgængelig på den større 51 mm-version, mens den mindre 47 mm-version tilsyneladende er en Garmin Fenix 8 med standard AMOLED-skærm og de nye kommunikationsfunktioner.

De nye funktioner omfatter, som tidligere rygtet, LTE-forbindelse og satellitkommunikation. Satellitforbindelsen bruges til positionsdeling og tekstbeskeder via Garmin Messenger. Modtageren skal bruge Garmin Messenger-appen på sin telefon eller en af de kompatible Garmin-ure for at kunne modtage disse beskeder.

LTE-forbindelsen kan også bruges til at foretage taleopkald til dem, der har Garmin Messenger-appen, eller til at sende talebeskeder til et andet ur (som automatisk transskriberes). Garmins LiveTrack-funktion, relevante vejroplysninger og nødtjenesten Garmin Response fungerer ligeledes via LTE.

Ellers ligner urene standardudgaver af Fenix 8 baseret på beskrivelsen og de oplyste specifikationer: de eneste ændringer er de nævnte funktioner.

Garmin Fenix 8 Pro-modellerne har en startpris (47 mm) på 9.299 kroner, mens 51 mm-versionen med MicroLED-skærm koster hele 15.499 kroner.

Det er næppe en tilfældighed, at Garmin lancerer Fenix 8 Pro blot få dage før Apple Watch Ultra 3 efter planen skal præsenteres. MicroLED-skærmteknologi har længe været rygtet til Apples topmodel, men visse rapporter peger på, at idéen foreløbig er lagt på is. At Garmin kom først, er en stor triumf.

