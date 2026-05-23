Synes du, at iPhones er blevet kedelige? iPhone 19 Pro kan få helt nyt look med en skærm med afrundede kanter på alle fire sider

Ifølge et læk kan iPhone 19 Pro få en skærm, der er afrundet på alle fire sider

Dette er et design, som flere Android-telefoner tidligere har haft, og det kan blive populært igen, hvis iPhone får et nyt look

En skærm, der er afrundet på alle fire sider, kan få skærmrammerne til at se mindre ud

Apple er ikke ligefrem kendt for at ændre designet på sine telefoner særlig ofte, men næste år – når iPhone fylder 20 år – kan vi måske se virksomheden tage et designelement til sig, som visse Android-telefoner tidligere har brugt.

Mere specifikt kan iPhone 19 Pro og iPhone 19 Pro Max få skærme, der er afrundede på alle fire sider, ifølge lækagen fra Digital Chat Station på Weibo (via GSMArena). Det ville betyde, at alle fire kanter rundt om skærmen er afrundede, selvom vi formoder, at der sandsynligvis er tale om ret subtile kurver – især langs over- og underkanten.

Vi har set denne type design før i telefoner som Honor Magic 6 Pro og Motorola Edge 60, så det er ikke noget nyt koncept, og dobbelt afrundede skærme var længe meget populære blandt Android-producenter – selvom de fleste Android-telefoner i dag i stedet bruger helt flade skærme.

Honor Magic 6 Pro har en skærm, hvis kanter er afrundede hele vejen rundt. (Image credit: Future / Axel Metz)

Nyt look kan skabe trend

Hvis Apple rent faktisk lancerer en iPhone med en skærm, der er afrundet på alle fire sider, er det meget sandsynligt, at vi vil se nogle Android-producenter følge Apples eksempel.

Skærme, der er afrundet på alle fire sider, giver et mere kant-til-kant-look og kan få rammerne til at virke smallere. Og det ville være logisk, at Apple ønsker at skille sig lidt ekstra ud med iPhone 19 Pro-serien, da det bliver den 20. generation af iPhone-modeller.

Vi har også tidligere hørt rygter om, at iPhone 19 Pro kan få Face ID-komponenter under skærmen, hvilket ville betyde, at telefonen enten kun får et lille hul til selfiekameraet eller måske slet ingen udskæring i skærmen. Så måske er det værd at springe iPhone 18-serien over og i stedet vente til september 2027, hvor iPhone 19 Pro-serien forventes at blive lanceret.