Android Auto er nede for mange brugere, og Samsung Galaxy S26 er en af flere ramte mobiler

Mange brugere oplever i øjeblikket problemer med Android Auto

Galaxy- og Pixel-telefoner er blandt de berørte

Samsung og Google har endnu ikke kommenteret fejlene

Det ser ud til, at der i øjeblikket er en større fejl (eller måske flere), der påvirker Android Auto, hvor et stort antal brugere rapporterer om problemer med at forbinde deres telefon til bilens infotainmentsystem.

Ifølge Autoevolution fremhæves især problemer med de nye Samsung Galaxy S26-telefoner: for nogle brugere fungerer forbindelsen til Android Auto simpelthen ikke, uden nogen klar forklaring på hvorfor.

Et omfattende indlæg på Reddit samler flere af klagerne, hvor nogle brugere endda overvejer at returnere deres telefoner: “Der er ingen chance for, at jeg beholder denne telefon, hvis den ikke fungerer med Android Auto,” skriver en bruger.

Selvom vi endnu ikke har modtaget nogen officiel kommentar fra Samsung, rapporterer nogle brugere, at problemerne er løst, efter at de har installeret de seneste softwareopdateringer. Andre har i stedet forsøgt at installere en ældre version af Android Auto manuelt.

Pixel-telefoner er også ramt

Pixel 10 Pro er blandt de telefoner, der er ramt. (Image credit: Blue Pixl Media)

Det er ikke kun Galaxy S26-telefoner, der har problemer med Android Auto i øjeblikket. En anden rapport fra Autoevolution viser, at også ejere af Google Pixel-telefoner oplever problemer, især med kabelforbindelser til bilens system.

I disse tilfælde ser det ud til, at problemerne er opstået efter den seneste softwareopdatering, som Google udsendte til Pixel-telefoner i denne måned. En teori er, at sikkerhedsfunktionen Advanced Protection på enhederne blokerer forbindelsen til Android Auto.

Der er også indlæg på Android Autos supportforum, der forklarer, at Android Auto ikke opretter forbindelse, når telefonen er låst – hvilket den normalt skal gøre. Også her mangler der en officiel kommentar fra Google.

Det er svært at afgøre præcist, hvor mange brugere der er berørt, men der er mange rapporter. Forhåbentlig undersøger Google og Samsung problemet og kan udrulle en løsning så hurtigt som muligt.