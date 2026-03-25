Android Auto er nede for mange brugere, og Samsung Galaxy S26 er en af flere ramte mobiler
Mange brugere melder om forbindelsesproblemer i med Android Auto. Flere nyere mobiler er ramt.
- Mange brugere oplever i øjeblikket problemer med Android Auto
- Galaxy- og Pixel-telefoner er blandt de berørte
- Samsung og Google har endnu ikke kommenteret fejlene
Det ser ud til, at der i øjeblikket er en større fejl (eller måske flere), der påvirker Android Auto, hvor et stort antal brugere rapporterer om problemer med at forbinde deres telefon til bilens infotainmentsystem.
Ifølge Autoevolution fremhæves især problemer med de nye Samsung Galaxy S26-telefoner: for nogle brugere fungerer forbindelsen til Android Auto simpelthen ikke, uden nogen klar forklaring på hvorfor.
Et omfattende indlæg på Reddit samler flere af klagerne, hvor nogle brugere endda overvejer at returnere deres telefoner: “Der er ingen chance for, at jeg beholder denne telefon, hvis den ikke fungerer med Android Auto,” skriver en bruger.Artiklen fortsætter nedenfor
Selvom vi endnu ikke har modtaget nogen officiel kommentar fra Samsung, rapporterer nogle brugere, at problemerne er løst, efter at de har installeret de seneste softwareopdateringer. Andre har i stedet forsøgt at installere en ældre version af Android Auto manuelt.
Pixel-telefoner er også ramt
Det er ikke kun Galaxy S26-telefoner, der har problemer med Android Auto i øjeblikket. En anden rapport fra Autoevolution viser, at også ejere af Google Pixel-telefoner oplever problemer, især med kabelforbindelser til bilens system.
I disse tilfælde ser det ud til, at problemerne er opstået efter den seneste softwareopdatering, som Google udsendte til Pixel-telefoner i denne måned. En teori er, at sikkerhedsfunktionen Advanced Protection på enhederne blokerer forbindelsen til Android Auto.
Der er også indlæg på Android Autos supportforum, der forklarer, at Android Auto ikke opretter forbindelse, når telefonen er låst – hvilket den normalt skal gøre. Også her mangler der en officiel kommentar fra Google.
Det er svært at afgøre præcist, hvor mange brugere der er berørt, men der er mange rapporter. Forhåbentlig undersøger Google og Samsung problemet og kan udrulle en løsning så hurtigt som muligt.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
