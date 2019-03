Razer Phone 2 bliver næsten identisk med originalen ifølge lækket billede

Razer Phone 2 bliver en realitet - vi ved det med sikkerhed, eftersom firmaet har bekræftet telefonen i en indtjeningsrapport. Hvis det seneste læk står til troende, ser det dog ud til, at der ikke er så ændret meget i forhold til den oprindelige Razer Phone, hvad angår design i det mindste.

Et billede, som Android Headlines har fået af en "pålidelig kilde", viser angiveligt forsiden af den kommende Razer Phone 2, og den ligner unægteligt sin forgænger (som ses på billedet ovenfor) utroligt meget.

Der er dog en lille forskel, men man skal studere de to telefoner side om side for at opdage den. Razer Phone 2 ser ud til at have lidt mindre kanter over og under skærmen – men de er på ingen made små.

Det peger i retning af, at Razer også vil bruge de kraftige stereohøjttalere på fronten af Razer Phone 2.

Razer Phone (t.v.) og Razer Phone 2 (t.h.) (Foto: Android Headlines) (Image: © Android Headlines)

Hvad byder den nye Razer Phone på?

Baseret på billedet ser det ud til, at Razer også holder fast ved 16:9 formatet, som ellers bliver mindre og mindre populært de fleste af de største mobilproducenter, der strækker deres skærme til 18:9 og derover.

Lækket skal naturligvis tages med et gran salt. Billedet kan sagtens være en rendering lavet af en fan, og selv hvis kilden faktisk er pålidelig, kan der være tale om en af Razers koncept-renderinger, som måske ikke viser det endelige design.

Andre rygter antyder, at Razer Phone 2 vil få et Snapdragon 845-chipset, 8 GB RAM, Android 8.1 - og måske får den endda et lysende Chroma-logo på bagsiden - ligesom på firmaets computere.

Vi har endnu ikke hørt noget om, hvornår Razer Phone 2 bliver lanceret, men da dens forgænger landede i november sidste år, forventer vi at få den nye mobil at se i løbet af samme måned denne gang.