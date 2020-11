Obi-Wan Kenobi-serien har fået ny manuskriptforfatter

Den kommende Obi-Wan Kenobi-serie til Disney Plus har fået ny manuskriptforfatter.

Nyheden stammer fra Variety og det skulle ifølge dem være Joby Harold, manuskriptforfatter på den kommende Netflix-film Army of the Dead af Zack nyder og producent for Edge of Tomorrow, som nu står for skriveriet. Han erstatter Hossein Amini, som er mest kendt for den kritikerroste film Drive fra 2012.

Det blev allerede i januar meldt ud, at optagelsen til Obi-Wan-serien var forsinket, ligesom præmieredagen var blevet flyttet fra august 2020 til januar 2021. Deborah Chow, som instruerede tredje afsnit af The Mandalorian, skal stå for den nye serie.

Det var i første omgang skuffet, at serien blev udskudt, men når man tænker på den situation, som hele verden befinder sig i nu, er det uanset hvad utænkeligt, at serien ville være klar til august. Flere Marvel-serier, heruder Loke og Falcon and the Winter Soldier er ligeledes udsat på grund af coronavirusset.

Det er igen Ewan McGregor, som skal spille rollen som Obi-Wan Kenobi, ligesom han gjorde i Episode 1, 2 og 3. Det talte han med IGN om tilbage i januar:

”Manuskriptet er vældig godt. Jeg tror at nu hvor Episode IX er ude har alle hos LucasFilm mere tid til at skrive. I stedet for at filme i august, skal vi begynde i januar. Det er det hele. Mere dramatisk er det ikke.”

Variety fortæller, at Amini forlod projektet allerede i januar.

Vi venter på Obi-Wan

Ifølge Deadline startede Obi-Wan-projektet som en film tilbage i 2017, med Stephen Daldry som instruktør. Den blev planlagt parallelt med en Boba Fett-film instrueret af Logan-instruktøren James Mangold og en film om Yoda, men LucasFilm droppede at satse på disse projekter efter Solo: A Star Wars Story klarede sig så dårligt, som den gjorde.

I teorien kan det se ud som om, at der ikke er nogen historie at fortælle om Obi-Wan Kenobis tid efter Return of the Sith, hvor han rejser for at beskytte Luke på Tatooine. Men dette er nu engang Star Wars, og de finder nok på noget. I januar kunne Making Star Wars fortælle, at Jar Jar Binks måske bliver en del af den nye serie… og han vil få et skæg!