Gaming-tilbud: Spar 41% på SteelSeries Arctis Pro Wireless

Arctis Pro Wireless fra danske SteelSeries hører uden tvivl til på øverste hylde, når det handler om hovedtelefoner til gaming – hvilket da også har været afspejlet i prisen, som mange nok ville finde lidt pebret.

Det er der dog lavet om på nu, for i denne uge kører Komplett et supertilbud på det glimrende trådløse headset, som er ned sat fra 2.199 kr. til 1.299 kr. i både sort og hvid. Billigere får du ganske enkelt ikke SteelSeries Arctis Pro Wireless lige p.t., viser vores pristjek blandt de gængse forhandlere herhjemme.

SteelSeries Arctis Pro Wireless| 2.199,- 1.299,– | 41%|Komplett

Det er nu muligt at spare 900 kr. på dette trådløse gaming-headset med kvalitetslyd, hvis du slår til inden for de kommende dage. Tilbuddet gælder til og med den 20. oktober, eller så længe lager haves.Se tilbud

TechRadars anmelder er ikke bleg for at kalde SteelSeries Arctis Pro Wireless et "fænomenalt gaming-headset", ikke mindst i kraft af den fremragende lyd. Til trods for, at der er tale om et trådløst headset, holder lydkvaliteten hele vejen, også i sammenligning med mange kablede gaming-hovedtelefoner.

Hovedtelefonernes praktiske dual-batteri system er et andet stort plus: Med to batterier har du mulighed for at lade det ene sidde i basestationen og lade op, mens det andet er i headsettet, når du gamer.

Hvis du vil vide mere om SteelSeries Arctis Pro Wireless, eller ønsker at købe headsettet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Som nævnt gælder tilbuddet til og med søndag den 20. oktober, eller så længe Kompletts lager rækker (i skrivende stund har forhandleren 100+ på hylderne).