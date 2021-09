Den nye Sonos Beam giver dig Sonos Arc-funktioner til en lavere pris

Så er der godt nyt til Sonos fans - Der kommer en ny og forbedret Sonos Beam.

Sonos Beam har været at finde blandt de bedste soundbarer på markedet, siden lanceringen i 2018. Det skyldes ikke mindst det kompakte design, den gode lyd, den indbyggede stemmeassistent og muligheden for at bruge højttaleren sammen med resten af dit Sonos system af trådløse højttalere.

Derfor virker det måske lidt tidligt at sende Sonos Beam på pension. Men heldigvis ser det ud til, at den nye version bare får flere brugbare funktioner, uden at miste nogen af de funktioner, der har gjort den populær.

Den nye Sonos Beam kommer med lækker biograflyd i form af Dolby Atmos, HDMI eARC understøttelse, forbedrede speakere og et cover i polycarbonat.

Pris og tilgængelighed

Den næste generation af Beam højttaleren kan allerede forudbestilles nu hos Sonos, som begynder at levere den 5. oktober. Prisen er lidt højere end den originale version, som koster 3.399 kroner. Beam gen.2 har en udsalgspris på 3.749 kroner.

Det betyder til gengæld, at du kan rende ind i nogle fantastiske deals på Sonos Beam omkring Black Friday 2021, nu hvor der ligger en nyere model og lokker i butiksvinduerne.

(Image credit: Sonos)

Hvad er nyt i Sonos Beam 2?

Den største ændring i den nye Sonos Beam, er understøttelse af Dolby Atmos. Dolby Atmos er lydteknologi, som giver dig en 3D lydoplevelse, så du får følelsen af at sidde midt i handlingen, når du ser film eller lytter til musik.

For at skabe ægte Dolby Atmos lyd er det vigtigt at du har loftmonterede højttalere eller at dine højttaleren har drivere, der peger op imod loftet, så lyden kan kastet op i loftet og derfra hen til dine ører. Det har den nye Sonos Beam ikke, for her ligner den sin forgænger, som overhovedet ikke har nogen drivere, der peger opad. Så skal du have fat i den noget dyrere Sonos Arch.

Men ifølge Sonos får du alligevel Dolby Atmos-lyd med den nye Sonos Beam. Løsningen er en hurtigere processor og softeare, der gør det muligt at foretage mere avanceret beregning af lyden. Her bruger Beam noget, som Sonos kalder "pyschoacoustiske -teknikker" til at efterligne effekten af opadgående højttalere - noget som også kaldes virtuel Dolby Atmos. Sonos siger, at højttalerne - eller softwaren, der koordinerer afspilning og interaktion i højttaleren - er blevet "radikalt forbedret" med fem højttalere i stedet for tre som i den originale Beam.

De to indbyggede højttalere er dedikeret til surround- og højdeinformation, og timer lyden, så noget af lyden vil ramme dine ører og andre lyde vil blive kastet rundt i lokalet. På den måde vil det ifølge Sonos opleves som Dolby Atmos lyd.

Der findes andre virtuelle Dolby Atmos soundbarer, som fungerer, så det forventer vi også af Sonos. Det vil næppe være på samme niveau som Sonos Arc med opadgående drivere, men så er prisen til gengæld også væsentlig lavere: Beam (2. generation) koster 3.799 kroner og Sonos har netop hævet prisen på Arc, så den nu koster 7.499 kroner.

Sonos Beam har et mere markant udseende med det nye cover (Image credit: Sonos)

Den nye Sonos Beam understøtter HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), gør det muligt at køre lyd i den originale opløsning igennem HDMI kablet, så du får den bedst mulige lydoplevelse. Sammenlignet med HDMI ARC -forbindelsen, der findes på den originale Beam, kan eARC håndtere mere avancerede lydformater og levere meget bedre lydkvalitet.

Beam vil kunne klare 32 kanalers lyd og endda otte-kanals 24-bit/192kHz ukomprimerede 38 Mbps datastrømme. Så ud over at understøtte Dolby Atmos, kan den også afspille dine yndlingssange i høj opløsning.

Sonos har meddelt, at enheder, der understøttes af den nyeste S2-app, vil få Amazon Music Ultra HD-understøttelse. Understøttede enheder omfatter Roam, Arc, Beam, Five, Sub (Gen 3), Move, One, One SL, Port, Amp, SYMFONISK Bookshelf, SYMFONISK Table Lamp, Play: 5 (Gen 2), Connect (Gen 2), og Tilslut: Amp (Gen 2). Det ser altså ikke ud til, at det nyeste IKEA Symfonisk Billedramme kommer til at understøtte Amazon Music Ultra HD.