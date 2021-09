Nye Sonos Beam gir deg Sonos Arc-funksjonalitet til en rimeligere penge

Gode nyheter for alle Sonos-tilhengere – det kommer en ny og forbedret Sonos Beam!



Det er nær sagt overflødig å introdusere Sonos Beam, en lydplanke som har vært å finne på de fleste topplister helt siden lanseringen i 2018. Populariteten er ikke tilfeldig. Modellen har et kompakt design, god lyd, innebygget stemmeassistent og kan brukes sammen med resten av dine trådløse Sonos-høyttalere.



Det kan derfor virke noe tidlig å pensjonere Sonos Beam allerede nå. Heldigvis ser det ut til at den nye versjonen ikke tar noen radikale sprang bort fra originalen, men heller legger til en hel rekke nyttige funksjoner, uten at aspektene som har gjort forgjengeren så populær forsvinner.



Nye Sonos Beam får støtte for Dolby Atmos, HDMI eARC, har forbedrede høyttalere og en utføring i polykarbonat.

Pris og tilgjengelighet

Neste generasjon Beam kan forhåndsbestilles allerede nå, fra Sonos' hjemmeside, mens forsendelsesdatoen er den 5. oktober. Prisen ligger per i dag litt høyere enn originalen. Du kan få en såkalt refurbished versjon av den gamle varianten direkte fra Sonos for 3279 kroner (ellers koster den omlag 4500 kroner), mens den nye og forbedrede andregenerasjonsmodellen koster 4999 kroner.



Samtidig skal man ikke se bort i fra at man allerede nå kan begynne å se frem til gode tilbud på første generasjon Sonos Beam under Black Friday 2021-salget, nå som en nyere modell ligger og frister i butikkvinduene.

Kommentar: Hva er nytt i Sonos Beam 2?

Den største endringen kontra originalvarianten er at nye Sonos Beam støtter Dolby Atmos. Dette er en lydteknologi som gir deg svært presis romlig lyd (en opplevelse av at lyden er tredimensjonal), slik at man får følelsen av å sitte midt i handlingen når man ser film, eller midt i orkesteret når man hører på musikk.



For at lydplanker skal kunne kreere faktisk Dolby Atmos-lyd er det viktig at du har høyttalere som kan fyre av lyd i retning taket, slik at lyden reflekteres ned til ørene dine fra oven (eller enda bedre, takmonterte høyttalere.) Dette har ikke nye Sonos Beam, som i så måte ligner sin forgjenger, som på ingen måte hadde høyttalerelementer som pekte oppover. Hvis du er ute etter det, må du oppgradere til den dyrere Sonos Arc.



Ifølge Sonos får du likevel Dolby Atmos-lyd med nye Sonos Beam. Løsningen skal være en raskere prosessor og programvare, som gjør det mulig å foreta mer avanserte kalkulasjoner av lyden. I dette bruker Beam noe som Sonos kaller «psykoakustiske teknikker» til å etterligne effekten av høyttalere som er vinklet oppover – dette kalles også såkalt virtuell Dolby Atmos. Sonos hevder at høyttalerrekkene – eller snarere programvaren og maskinvaren som styrer avspillingen og interaksjonene mellom lydplankens høyttalerelementer – har fått en «radikal forbedring», og inneholder nå fem elementrekker, i motsetning til de tre som var å finne i den opprinnelige Beam-varianten.



De to nye elementrekkene dedikeres til surround- og høyde-informasjon, og bruker til lyd- og frekvensbaserte teknikker for å forme lyden og separere den, slik at det du hører i ørehøyde, og det du hører over deg, er forskjellig.



Mange lydplanker med virtuell Dolby Atmos fungerer ganske så bra, men vi forventer ikke at vi får samme romfølelse av slike produkter som lydplanker med oppadvinklede høyttalere, som eksempelvis Sonos Arc. Kanskje ikke så rart, i og med at andre generasjon Beam koster 5000 kroner mindre enn storebroren.

Nye Sonos Beam støtter HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), noe som gjør det mulig å overføre lyd i den opprinnelige oppløsningen via HDMI-kabelen, slik at du får så bra lydkvalitet som overhodet mulig. Sammenlignet med HDMI ARC, som man finner i den foregående modellen, klarer eARC å håndtere flere avanserte lydformater, men også levere enda bedre lydkvalitet.



Nye Beam har muligheten til å spille av 32 lydkanaler og åtte samtidige kanaler med lyd i 24 bit/192 kHz (ukomprimert datastrøm på 38 Mbps.) Med andre ord støtter ikke nye Beam bare Dolby Atmos, men den kan også spille av favorittmusikken din fra de nye høyoppløselige strømmeplattformene.



Sonos melder at enheter som støtter den seneste versjonen av S2-appen kommer til kunne ta i bruk Amazon Music Ultra HD. Enheter som får støtte inkluderer Roam, Arc, Beam, Five, Sub (3. gen), Move, One, One SL, Port, Amp, Symfonisk (bokhyllehøyttaler), Symfonisk (bordlampehøyttaler), Play: 5 (2. gen), Connect (2. gen) og Amp (2. gen). Det ser dermed ikke ut til at den nye Symfonisk-bilderammen fra IKEA vil støtte Amazon Music Ultra HD.