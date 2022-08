Creative lancerer Sound Blaster X1 - en lille USB-hovedtelefonforstærker, der sørger for god lyd til spil, film, musik og online-møder på computeren

Creative Technology lancerede i dag Sound Blaster X1. Forstærkeren kommer med Sound Blaster Acoustic Engine-teknologien samt Super X-Fi Headphone Holografi.

Hvad gør du, hvis dine hovedtelefoner lyder dårligt eller ikke spiller højt nok? De fleste vil nok skynde sig ud og købe et nyt sæt høretelefoner. Men med en digital audio converter (DAC) er det faktisk muligt at fikse begge de nævnte udfordringer.

En DAC er form for forstærker, der både kan forbedre lyden og booste volumen - vel at mærke uden at du skal lægge øre til hæslige forvrænginger eller dårlig lyd med højere volumen. I stedet går den ind og behandler lydsignalet fra lydkilden og sender det forbedrede signal videre til dine (kablede) hovedtelefoner. Creative har netop lanceret Sound Blaster X1 Hi-res USB DAC, som fungerer med Windows PC, macOS, PS4, PS5 og Nintendo Switch.

Sound Blaster X1 - Lille DAC med Hi-res lyd

Sound Blaster X1 fylder ikke meget (Image credit: Creative)

Sound Blaster X1 rammer de store toner med DAC og dobbelte lydbehandlingsteknologier og leverer lyd i høj opløsning via flere kanaler med autentiske lydgengivelser. Det sker med 115dB SNR (Signal-to-Noise ratio) og -105dB THD (Total harmonic distortion) drevet af en AKM4377 32-bit DAC og Ti/Burr-Brown INA1620 dobbelt lydforstærker.

Sound Blaster X1 fungerer bedst med pc og Mac, hvor du kan bruge Creative desktop-appen får at få adgang til Sound Blaster Acoustic Engine, hvor hele pakken af lydbehandlingsteknologier ligger klar til at forbedre lydoplevelsen, hvad end det gælder arbejde eller fornøjelse.

For eksempel tilbyder Sound Blaster Surround Virtualization brugerne mange justeringsmuligheder mht. dybde og rækkevidde i lyd på tværs af film, musik og spil. CrystalVoice-teknologien giver en lang række muligheder for smarte justeringer under konferenceopkald med funktioner som SmartVolume og Acoustic Echo Cancellation.

Du kan også bruge Sound Blaster X1 med PS5, PS4 og Nintendo Switch, men her bliver det uden justeringsmulighederne i computer-softwaren.

Når du taler, bliver lyden også forbedret for modtagerne. (Image credit: Creative)

Derudover hjælper Creatives SmartComms Kit med at reducere baggrundsstøj og automatisk slå lyden fra for brugere, når de ikke taler. Der er lyd- og spil-forudindstillinger til gamerne; fx Scout Mode, som registrerer svage lydsignaler og forstærker dem, så man som gamer hele tiden kan være et skridt foran konkurrenterne, når man spiller.

Man får også glæde af Super X-Fi-teknologien, der genskaber lydbilledet fra et multihøjttalersystem. Desuden kan man skræddersy lyden til den individuelle bruger ved at affotografere og "mappe" ørets fysiologi via SXFI-appen. På den måde kan brugerne fordybe sig i musik, film og spil på den mest naturlige måde.

Priser og tilgængelighed

Sound Blaster X1 er sat til salg nu til en vejledende udsalgspris på 69,99 euro (ca. 520 kr.) og er tilgængelig i Creatives online butik (opens in new tab).