Bekræftet: Samsung Galaxy X lanceres i år

I årevis har vi hørt rygter og modtaget små meddelelser om Samsungs første foldbare telefon, men nu har vi fået det første officielle signal om, at den vil blive lanceret på et tidspunkt i 2018.

DJ Koh, der er CEO for Samsung Mobile Division, har bekræftet, at selskabet vil lancere telefonen inden årets udgang, men der er ingen garanti for, at du kan købe den før 2019.

Koh antydede, at selskabet nok afslører mobilen på konferencen Samsung Developer Conference i San Francisco i november.

Samsung har tidligere bekræftet, at selskabet arbejdede på en mobil med en sammenklappelig skærm - en telefon, der længe har gået under kodenavnet Samsung Galaxy X. Men det er første gang, at vi har fået en klart tidshorisont for lanceringen, og oplysningerne kommer desuden direkte fra chefen for Samsungs mobildivision.

Bare få måneder

Koh har også fortalt CNBC om, hvordan telefonen virker. Han sagde: "Du kan bruge de fleste funktioner... når den er sammenfoldet. Men når du skal browse eller se noget, så skal du muligvis folde den ud."

"Men selv i udfoldet tilstand, hvilken slags fordel giver det så i forhold til en tablet? Hvis oplevelse af den udfoldede telefon og en tablet er den samme, hvorfor skulle de (forbrugerne) så købe den?"

"Så enhver enhed, enhver funktion, enhver innovation skal have en meningsfuld besked til vores slutkunder. Så når slutkunden bruger enheden, (tænker de) 'wow, det her er grunden til, at Samsung lavede den'."

Præcis hvordan virksomheden vil opnå det, er endnu uvist, men vi finder ud af mere om det senere på året. Det kan endda være, at vi kommer til at prøve enheden for første gang allerede i november.

Hvorfor er tiden inde til Samsung Galaxy X? Det lader til, at teknologien har nået det punkt, hvor det er muligt at skabe en sådan mobil, og Samsung siger også, at de har udført forbrugerundersøgelser, som viser, at der er et marked for den.

Samsungs CEO har desuden tidligere udtalt, at telefonen ikke bliver en gimmick. Så vi krydser fingre for, at den bliver så imponerende, at folk vil stå i kø for at købe en.

Via SamMobile